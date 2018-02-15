Хоть звезду с неба, хоть шишку из Сибири!

Известные обнинские деятели «краснеют», говоря о любви!

На этой неделе свой «профессиональный» праздник отметили все влюбленные, у которых появился еще один лишний повод, чтобы признаться своей второй половинке в чувствах, ну, или, ударившись в воспоминания, вспомнить былые признания в любви, необычные свидания и первый поцелуй.

Поэтому журналисты газеты «ВЫ и МЫ» в честь самого романтичного дня в календаре решили поинтересоваться о личной жизни известных деятелей нашего города. Депутаты и чиновники рассказали нам о своих признаниях, поступках и том, что для них значит День святого Валентина.

«ВСЕ РАВНО Я ТЕБЯ ПРОВОДЮ!»

Роль зачинщика этого небольшого сборника любовных историй мы решили отвести представительнице прекрасного пола - той, которая сама в силу своего профессиональной деятельности является постоянным свидетелем воссоединения любящих сердец. Заведующая обнинским отделом ЗАГС Лидия СИНЕЦКИНА о том, что такое любовь, знает не понаслышке. Впрочем, речь идет даже не столько о ее профессиональных наблюдениях, сколько о личном опыте.

Лидия Алексеевна со своим супругом находится в браке уже не один десяток лет. Она любящая и любимая женщина, мама и бабушка. Нашей редакции Синецкина призналась, что делиться своими воспоминаниями о былых поклонниках она немного стесняется, так как, несмотря на большое количество совместно прожитых с супругом лет, он по-прежнему ее ревнует. Лидия Алексеевна отважилась поведать нам лишь одну весьма забавную историю из ее детства.

- Мне было лет шесть, и я ходила в подготовительный класс. И вместе со мной учился мальчик Володя, которому я, видимо, очень нравилась, - вспоминает Лидия Алексеевна. - Помню, что он оказывал мне различные знаки внимания - все они были, естественно, по-детски милыми: он дергал меня за косички, улыбался и все время искал моего общества. Но я почему-то старалась его избегать - стеснялась, наверное. И вот в один такой прекрасный день Володя снова пытался найти со мной контакт, а я в очередной раз начала от него убегать и прятаться. И тогда он как закричит, с таким прям мальчишеским отчаянием: «И все равно я тебя проводЮ!» Я по сей день, когда вспоминаю эту фразу, улыбаюсь.

«А НЕ СХОДИТЬ ЛИ НАМ В КИНО?»

А вот председатель Городского Собрания Владимир ВИКУЛИН оказался совсем скромным, в какой-то степени даже неожиданно скромным. Владимир Васильевич так же, как и Лидия Алексеевна, делиться сокровенными моментами своей личной жизни не стал. Единственное, что поведал он нашей редакции - историю знакомства со своей супругой, с которой они идут по жизни рука об руку уже 46 лет!

- Это был 1972 год. Я тогда был аспирантом, трудился на «Карповке». И вот однажды я пришел в нашу столовую пообедать и увидел в очереди очень симпатичную девушку, которая сразу запала мне в сердце. Но тогда я к ней не подошел. Это случилось несколько позже, когда мы возвращались со смены домой на служебном автобусе. Я обратился к той самой девушке и сказал прямо, мол, слушай, а не сходить ли нам в кино? Сходили... - смеется Викулин. - С тех пор мы вместе.

Вообще, как признается Владимир Васильевич, он большой романтик. Однако все свои галантные и сентиментальные способности Глава города пожелал оставить в «личном сундуке».

КОГДА ТВОЯ ДЕВУШКА БОЛЬНА

В отличие от предыдущего спикера, депутат обнинского Городского Собрания Анатолий ШАТУХИН оказался более откровенным. При этом Анатолий Ефимович, как выяснилось, ради любимой женщины готов свернуть горы, достать звезду с неба - в общем, сотворить все то, на что способны те самые герои-романтики.

- Однажды моя вторая половина заболела. И ей, как ни странно, очень захотелось кедровых орехов, причем, не тех, что продаются в магазине, а прямо с шишкой! Я решил ее порадовать. Позвонил друзьям в Сибирь, чтобы они ближайшим рейсом самолета передали мне именно такую шишку. Это была целая операция, я ездил за этой шишкой в аэропорт, меня не сразу хотели пропускать, тем более, когда узнали, что именно мне нужно забрать. Но в итоге я это сделал. На все ушла одна ночь. И уже утром та самая шишка лежала под подушкой у любимой, - вспоминает Шатухин.

Впрочем, как оказалось, спонтанность у этого депутата - в крови. Потому как предложение руки и сердца он сделал также неожиданно, даже для самого себя.

- Мы ехали в машине, болтали, смеялись. И в какой-то момент я резко торможу прямо посреди проезжей части, выхожу, открываю пассажирскую дверь и начинаю делать предложение со всеми полагающимися признаниями. Мне всегда были свойственны такие поступки, живу на ходу, что называется.

Что же касается самого праздника влюбленных, то его Шатухин не отрицает. Нравится он ему потому, что в этот день можно подурачиться и проявить свои творческие способности.

- Однажды, например, я решил попробовать «хэндмейд» и сам сварил мыло для моей любимой ко Дню святого Валентина, - рассказывает депутат-романтик.

НИКАКОЙ РОМАНТИКИ

А вот коллега Шатухина по депутатскому корпусу Михаил НАРУСОВ День святого Валентина не уважает и за праздник в принципе не считает. К такому выводу его подтолкнул один факт, который он некогда узнал о том самом святом, имя которого ассоциируется с 14 февраля. Однако рассказывать об этом во всеуслышание Михаил Абрамович не стал.

Надо сказать, что большинство опрошенных нами первых лиц наукограда отличаются скромностью. Так, например, вице-мэр Геннадий АНАНЬЕВ не смог вспомнить ни одной романтической истории, а может, просто постеснялся.

Депутат Андрей ЗЫКОВ, несмотря на свой вполне молодой и «горячий», возраст открыто заявил, что он вовсе не романтичный лирик, а закостенелый прозаик.

Уйти от ответа решил и начальник Управления социальной защиты Владимир ЖАРСКИЙ, который после того, как попросил время на раздумья, а потом и вовсе пропал из зоны доступа.

Дарья ГУМЕРОВА

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