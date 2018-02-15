Шапша рассказал о самом главном

Недавно глава администрации города Владислав ШАПША отчитывался о проделанной за 2017 год работе перед жителями. А на этой неделе - уже перед депутатами. Те заранее подготовили и передали градоначальнику свои вопросы, на которые он после доклада дал развернутые подробные ответы.

При этом председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН остался доволен своими коллегами. Он заметил, что их вопросы оказались намного интереснее обращений рядовых горожан.

О ДОРОГАХ, ЖИЛЬЕ И ОЗЕЛЕНЕНИИ

Сам отчет Владислав Валерьевич зачитал в сокращенном виде. Поэтому затронул самые важные темы. И начал он с ремонта дорог.

Мэр рассказал о том, что уже в середине следующего года планируется завершить такой масштабный проект, как строительство продолжения проспекта Ленина в микрорайоне «Заовражье». Как отметил Владислав Валерьевич, этот объект будет полноценным и качественным: с тротуарами, велосипедными дорожками и другими необходимыми элементами.

Также он проинформировал о начале реконструкции улицы Борисоглебской и приведении в порядок улицы Университетской, где была устроена ливневая канализация.

Затронул он и тему тротуаров и съездов. Данная работа в Обнинске тоже велась и ведется активно. В прошлом году по городу было устроено 27 съездов.

Не менее масштабные работы были проведены в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году на эти цели планируется направить 392 миллиона рублей. И в основном данные средства будут израсходованы на замену лифтового оборудования.

- Это ведь вопрос безопасности, и обойти его нельзя, - заметил Владислав Шапша.

Далее он рассказал о переселении жителей из аварийного и ветхого жилья, о строительстве в городе новых школ и детских садов, о реконструкции Привокзальной площади и дальнейшем озеленении города. Как говорится, немало сделано, но планов еще больше.

ДЕПУТАТЫ СНОВА ПОПЫТАЮТ СЧАСТЬЯ В КОНКУРСЕ

А вопросы депутатов оказались весьма разнообразными. Поинтересовались они, как Владислав Валерьевич относится к тому, чтобы в школах наукограда ввели уроки предпринимательства. Сити-менеджер одобрил данную идею, отметив при этом, что все должно быть сделано по желанию самих учащихся и их родителей.

- Думаю, что у нас в городе есть квалифицированные специалисты, которые могли бы проводить такие занятия, - высказал свое мнение Шапша.

Спросили народные избранники и о планах по благоустройству дворов в Старом городе и о том, будет ли меняться облик этого микрорайона?

- Мы отдельную программу по благоустройству для Старого города принимать не будем, - ответил Владислав Валерьевич. - Все жители должны находиться в равных условиях. Так что благоустройство будет проводиться на общих основаниях. А что касается исторического облика этого микрорайона, то мы постараемся его сохранить. И мы учитываем это в ходе ремонтных работ и при выборе цветовой гаммы домов.

Вопросы были и об отношении мэра к спорту, и о создании в городе новых рабочих мест, и о дальнейшей деятельности КБ №8. Разговор даже плавно перешел на тему организации в школах и детских садах выпускных праздников, что в последние годы стало весьма модным. Надо заметить, что Шапша к этой идее отнесся негативно.

- Сейчас выпускные проводят и в детских садах, и после окончания 4 класса. Это уже стало какой-то навязчивой идеей. Причем сами же родители говорят про поборы в этих учреждениях и сами же все это культивируют, - жестко высказался градоначальник.

Все присутствующие с ним согласились. Далее Владимир Викулин проинформировал, что в этом году обнинское Горсобрание, несмотря на прошлогоднее поражение и последовавшее за этим разочарование, все-таки снова примет участие в конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской области. Надежда на победу еще жива.

Инна ЕМЕЛИНА

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