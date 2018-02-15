Безумство храбрых?

Кто рискнет взять на себя ответственность за восстановление «общажного» фонда?

Не так давно мы рассказывали о том, что наши народные избранники наконец-то задумались над тем, как же вернуть приличный облик вчерашним общежитиям, и даже обсудили эту тему на заседании одного из комитетов.

Что ж, пока «парламентарии» пытались найти решение (а после вовсе оставили эту «глупую» затею), управляющие компании откровенно заявили, что сделать ничего для этой категории они не могут ввиду отсутствия финансовой возможности. А потому большинство домов «общажного» типа по сей день пребывают в том состоянии, которое даже трудно описать словами.

И, как показывает жизненная практика, улучшить свои жилищные условия могут только сами люди. Именно так поступили обитатели Энгельса, 21 и Ленина, 79.

ИНИЦИАТИВА + $ = КОМФОРТ?

Жители этих двух домов, вероятно, настолько устали от тех условий, в которых им приходится проживать уже много лет, что приняли волевое решение - расстаться с бывшей управляющей компанией и перейти под крыло молодой УК «Чип».

- Люди сами выступили с инициативой, - рассказывает директор УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ. - Я провел с ними собрание и пояснил, что готов начать работать, но при этом огласил свои тарифы на содержание и текущий ремонт. Иначе там ничего не исправить. И люди согласились.

Как признался Халецкий, тариф он увеличил примерно в два раза. Теперь за содержание жители, к примеру, Ленина, 79 ежемесячно платят по 46 рублей за квадратный метр, а за текущий ремонт - почти 30. Однако эти цифры будут снижены примерно через год - тогда, когда завершатся ремонтные мероприятия, которые прописаны в специальном акте.

Ну, а учитывая тот факт, что конкретные дома ушли к «Чипу» лишь первого февраля, платить их жителям за ремонт пока что нечем. Потому управляющая компания начала работу, так сказать, авансом. Пока что, как рассказал Халецкий, он вложил около ста тысяч в каждый дом.

Эти деньги пошли на ремонт канализационных труб, электрики, замену мусорных баков, очистку и дезинфекцию подвального помещения и многое другое. Всего в каждый из этих домов будет вложено около двух миллионов рублей. В эту сумму входит замена дверей, установка видеодомофонов, замена окон, косметический ремонт и ряд других мероприятий. Но справедливости ради надо сказать, что в такой авансовой помощи существует доля риска. Однако Халецкий пояснил, что по этому же принципу он привел в порядок ряд других домов, а потому верит в добросовестность его обитателей.

- Люди платят исправно каждый месяц. И очень комфортно себя чувствуют.

Что это - «безумство храбрых» или все-таки профессиональный подход, покажет, пожалуй, лишь время.

А теперь, внимание, вопрос - почему же по такому принципу не пойти остальным управляющим компаниям? Впрочем, ответ на этот вопрос в свое время нам дал директор муниципального предприятия «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, сославшись на низкую социальную ответственность контингента, проживающего в общежитиях, а также на их вечные долги. Выходит, что инициатива должна исходить от самих жильцов? Безусловно, это так. Но ведь это вовсе не значит, что пойти навстречу активистам, желающим наладить свою собственную жизнь, готовы все управленцы.

ОРГАН ДЛЯ ГАЛОЧКИ

Такого же мнения придерживается и депутат обнинского Городского Собрания Анатолий ШАТУХИН:

- Я продолжаю настаивать на том, что в каждом таком доме должен находиться вахтер, который в случае появления какой-нибудь маргинальной личности сразу сможет нажать тревожную кнопку и вызвать сотрудников частного охранного предприятия. А домофон, конечно, вещь хорошая. Но завтра придет какой-нибудь наркоман с битой, и домофона не станет. Я считаю, чтобы поднять общежития, нужно разрабатывать какую-то специальную муниципальную программу. Мы же дороги ремонтируем? Почему бы и на это средства не предусмотреть.

К слову, заняться рассмотрением подобных вопросов должны были члены профильной комиссии, которая была создана на закате прошлого года, однако ни одного заседания пока так и не состоялось.

Зачем нужна рабочая группа, которая не собирается работать? Для галочки? Хотя, в том, что она оперативно найдет рациональные пути решения, верится с большим трудом. Впрочем, вероятно, идея о создании специальной муниципальной программы все-таки найдет понимание в рядах депутатов.

По крайней мере, этот вариант лучше, нежели надежда на то, что управляющие компании пойдут по тому же пути, что выбрал руководитель УК «Чип»...

Дарья ГУМЕРОВА

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