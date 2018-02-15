Жизнь после Обнинска

Экс-руководители первого наукограда нашли занятия по душе.

За теми, кто стоит у руля исполнительной власти и всевозможных городских структур, горожане всегда пристально следят.

Однако как только происходит ротация кадров, и чиновники уходят, их жизнь остается под покровом тайны.

Наша редакция решила выяснить, чем сегодня заняты экс-руководители администрации Обнинска и те, кто сравнительно недавно покинул руководящие посты.

«РАБОТАТЬ НАДО ТАМ, ГДЕ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА»

Ни для кого не секрет, что Александр АВДЕЕВ, покинувший кресло обнинского градоначальника два с половиной года назад, теперь представляет интересы региона в Госдуме. Александр Александрович неоднократно признавался журналистам, что решать вопросы на местах для него намного проще, чем заниматься законотворчеством, однако последнее существенно помогает в работе исполнительной власти

А вот мэр Обнинска Игорь МИРОНОВ, сложивший свои полномочия в 2005 году, наоборот, занимается привычным делом - строительством и возглавляет компанию «Спарта». И это логично, ведь именно в этой сфере в свое время преуспел Игорь Михайлович, благодаря его работе в строительной отрасли обнинцы и выбрали его на пост градоначальника.

К науке вернулся и Николай Евгеньевич ШУБИН, возглавлявший администрацию Обнинска с 2005 по 2010 год.

- Я работаю в Ворсино на предприятии, которое занимается разработкой новых технологий и строительных материалов, в частности, связанных с новыми полимерами, - рассказывает Николай Евгеньевич.

По словам Николая Шубина, рынок строительных материалов в последние годы переживает не лучшие времена, так как построен он был на европейских технологиях, использовать которые в условиях санкций проблематично. Поэтому предприятие, где трудится Николай Евгеньевич, уже представило ряд разработок в области импортозамещения. Помимо этого, Шубин заведует кафедрой в филиале Бауманского университета и читает лекции в ИАТЭ. На вопрос же, где он наиболее комфортно себя чувствует, в науке или в управлении, Николай Евгеньевич отвечает просто:

- Я всегда считал себя творческим человеком, поэтому думаю, что работать надо там, где созданы условия для творчества.

ИЗ ПОЛИЦЕЙСКИХ В ЧИНОВНИКИ

А вот Станислав ФИЛИППОВ, перешедший в мае прошлого года из администрации Обнинска в Боровский район, наслаждается возможностями, которые дает новая должность - заместителя главы администрации по вопросам экономического развития.

- Ответственность меня нисколько не пугает, потому что открываются новые фронты работы - это и агропромышленный комплекс, и работа с инвесторами уже совсем на другом уровне, и работа с коллегами из особой экономической зоны, поэтому достаточно все интересно, - рассказывает Станислав Николаевич.

А вот о дальнейшем карьерном росте Филиппов пока не думает, по его словам, сейчас ему надо совершенствоваться и набираться профессионального опыта.

Муниципальную службу полтора года назад выбрал и экс-руководитель ОМВД по городу Обнинску Владимир АЛЕКСАНОВ. После выхода на пенсию он работает на должности заместителя главы администрации города Сухиничи.

- Служба она везде служба, и я уже начинаю привыкать к муниципальной. Теперь я курирую вопрос координации деятельности с правоохранительными органами, городское хозяйство, благоустройство и многое другое, - пояснил Владимир Викторович.

Ну а сменивший его на посту руководителя обнинского отдела Александр КУДРЯШОВ теперь работает в Москве заместителем начальника Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

НЕ ГЛАВНЫЙ, НО ВРАЧ

Хорошо забытым старым занялся и экс-главный врач КБ №8 Владимир ПЕТРОВ. После ухода из больницы он продолжает преподавать в ИАТЭ, теперь к этому добавилось еще одно место работы.

- Я в МРНЦ работаю профессором последипломного образования, - не стал скрывать Владимир Александрович.

А вот слухи о том, что в институте он занимает кресло главного врача или его заместителя, Петров категорически опроверг.

По словам Владимира Александровича, приглашение о работе в МРНЦ поступило к нему уже после увольнения из Клинической больницы №8, так что сегодня профессор Петров всего себя посвятил обучению будущих медиков.

Евгения НИКИТИНА

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