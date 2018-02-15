Битва за деньги

Дирекция «Технопарка» отсудила у подрядчика одиннадцать миллионов рублей.

На днях дирекция «Технопарка» выиграла суд. Об этой победе руководитель комплекса Светлана ЛУКЬЯНЕНКО даже написала на своей страничке в социальных сетях.

Чем были вызваны такие эмоции, и зачем двум хрупким девушкам (директору и юристу) пришлось ехать в Тулу, редакция выяснила у самих участниц процесса.

ОБЕЩАННОГО ЖДУТ ПЯТЬ ЛЕТ И БОЛЬШЕ

Как оказалось, дело это долгое, судится с подрядчиком руководство «Технопарка» уже больше двух лет. Причина спора - неисполнение контракта. В 2012 году столичная фирма «Контрекс-Строй» выиграла конкурс и должна была к сентябрю 2013 года построить водопровод. Цена вопроса - 37 миллионов рублей. Однако, вырыв канаву под будущие коммуникации и получив десять миллионов рублей за работу, компания как-то поостыла, и дело застопорилось.

В свое оправдание подрядчики говорили, что место, мол, заболоченное, поэтому необходимо вносить изменения в проект и строить все иначе. Естественно, на такие уступки никто не пошел, ведь ранее документацию уже одобрили эксперты.

- Потом за нарушение сроков мы вынуждены были взыскать неустойку по банковской гарантии. Однако, когда направили свои требования в банк с просьбой оплатить ее, оказалось, что никакой гарантии финансовое ведомство этому подрядчику не выдавало, - рассказывает начальник юридического отдела Ольга МИРОНОВА. Руководству «Технопарка» ничего другого не оставалось, как обратиться в правоохранительные органы, где было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Параллельно был подан иск в Калужский арбитражный суд.

ПРОТИВНИКИ - НЕ ЗАЕЗЖИЕ ГАСТРОЛЕРЫ

За нарушение графика работ и неустойку фирма «Контрекс-Строй» должна была вернуть в казну свыше одиннадцати миллионов рублей. То есть не только отдать то, что заработала, но и еще своих денег добавить. И в ноябре прошлого года суд требования дирекции «Технопарка» удовлетворил.

Однако ответчик с блюстителями Фемиды не согласился и обжаловал решение в апелляционной инстанции. Однако и тульский суд оставил решение в силе.

- Это решение тоже может быть оспорено в Арбитражном суде ЦФО, - поясняет Миронова.

Однако самое обидное, по словам юриста, даже не то, что приходится проходить многочисленные суды, а то, что бодаться приходится с организацией, во главе которой стоит сын известного в Обнинске чиновника от ЖКХ.

Через два месяца, если вторая сторона не обжалует решение, оно вступит в силу, и тогда компания будет обязана вернуть деньги в бюджет Калужской области. Однако, когда это состоится, сказать сложно. Куда регион решит потратить финансы, тоже не ясно, однако в «Технопарке» надеются, что все-таки будут найдены средства и объявлен еще один конкурс на строительство водопровода. Ведь коммуникаций в этом районе ждет не только организация, но и город.

Евгения НИКИТИНА

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