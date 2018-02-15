Александр Трушков: «Избиратель не видит в «Справедливой России» былой политической силы»

Личность Александра ТРУШКОВА обнинцам известна хорошо. Экс-депутат Законодательного собрания Калужской области, баллотировавшийся на последних выборах в Госдуму и даже заявлявший о своем намерении побороться за кресло депутата Горсобрания, когда были довыборы по округу Надежды Рожковой. Правда, партия его тогда почему-то не выдвинула.

У Александра Витальевича всегда было одно «но», последнее слово всегда оставалось за партией... И вот в сентябре прошлого года последняя решила промолчать.

ВНУТРИПАРТИЙНЫЕ РАЗБОРКИ

- Александр Витальевич, ваш конфликт с региональным отделением «Справедливой России» произошел после выборов в Госдуму. Тогда однопартийцам показалось, что вы мало активности проявили, будучи кандидатом.

Вероятно, именно из-за этого вас не выдвинули на освободившееся кресло в Горсобрании. Периодически слышны отголоски войн внутри партийного объединения. Это раскол?

- Я бы не сказал, что это раскол. Раскол - это когда есть две или более ветвей в организации, и каждая тянет «одеяло» на себя. В нашем случае, наверное, такого нет. Есть серьезное уменьшение партийной организации, которое произошло вследствие чисток, неудачных выборов, когда отходили от партии люди, недовольные тем, как организуется предвыборная работа. К тому же, «Справедливая Россия» никогда не была лидерской партией, и Сергей МИРОНОВ не был авторитарным руководителем. Он спокойно относился к тому, что в партии большое количество людей в регионах, обладающих собственной харизмой, видением.

Другое дело, что сейчас, на мой взгляд, партии срочно нужен ребрендинг, ей необходимо найти свое лицо. Потому что сегодня, к моему огромному сожалению, избиратель не видит в «Справедливой России» большой политической силы, способной на равных бороться за лидирующие позиции.

- Вы сейчас говорите о партии в целом, а как обстоят дела на региональном уровне?

- Калужское отделение ведет себя крайне осторожно, избегая любой шумихи и резких движений. Подобное затишье отчасти копирует отсутствие громких инициатив на федеральном уровне. В Калуге идет тихая реорганизация, переизбраны руководящие органы. Там стало меньше людей с собственной позицией.

Альтернативные мнения, к которым раньше мы относились с пониманием, сейчас зачастую принимаются в штыки. Например, недавно мне хотели объявить выговор за публикации в обнинских газетах. Люди в сегодняшнем региональном руководстве попытались поставить мне в вину редакционное мнение, которое вполне может не совпадать с моим. Свою же позицию в этих статьях руководство партии обозначать почему-то не хочет.

- Так выговор-то объявили?

- Нет. Три человека проголосовали за выговор, четверо - против. Что интересно, против проголосовали те, кто в партии давно. Они понимают, что после выговора следующий шаг - изгнание из партии. Такой крючок, на котором человек висит. Я до голосования сказал, что ни на каких крючках висеть не собираюсь - сам в партию пришел, сам и уйду. Вижу, что кому-то у нас этого очень хочется.

Все сегодня заняты президентскими выборами, а я сейчас пытаюсь проанализировать выборы, которые состоятся в сентябре. Всего 17 регионов, среди которых Ростовская область, Якутия, Владимир, Башкирия, будут избирать Законодательные органы, но они важнейшие для «Справедливой России». На мой взгляд, процент, набранный партией в сентябре, более-менее окончательно определит ее будущее.

- Вы готовы долго ждать?

- В Калужской области «Большие Гонки» только в 2020 году, так что время на раздумье еще есть.

ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА - СПОНСОРСТВО ПОНЕВОЛЕ

- А как вы видите свое политическое будущее?

- Чем мне всегда нравилась «Справедливая Россия» - тем, что она давала достаточно большой люфт для собственных политических возможностей. Не было какой-то доминанты со стороны Москвы, хотя иногда это и мешало. Я лично был сторонником чуть более жесткой координационной политики, чтобы партия себя проявляла в модельных законопроектах и муниципальных инициативах на всей территории России.

Даже полезные начинания не всегда доводились до конца. Например, было собрано больше миллиона подписей против закона о капремонте. Их передали в Правительство, и после этого тема быстро забылась. А ведь с существующей программой капремонта многие смирились, но не согласились.

- Почему?

- Я считаю, что если у нас нет социализма, и с высоких трибун заявляют о том, что в России капиталистическое общество, то общий котел - это неправильно. Получается, что кто-то своими деньгами спонсирует ремонт в других домах, а сам его получит лет через двадцать, возможно. А может, и не получит - никаких гарантий и страховок нет.

Например, прекрасный и долгожданный ремонт сделали в старой части Обнинска. Я очень рад за людей, мы с ними много времени провели в попытках ускорения выделения им средств. Но как долго он будет окупаться сборами того небольшого количества собственников, которые проживают в этом доме? 50 лет? 100? Выходит, что у человека квартира сегодня была одной стоимости, а завтра за счет вливания чужих денег - наших с вами - она сразу сильно подорожала потому, что в доме все поменяли - крышу, систему отопления, водопровод, отмостку. Была в старом доме, а стала чуть ли не в новостройке в тихом презентабельном районе.

Или молодой семье родители делают подарок - квартиру в новом доме. Проходит 15 лет, уже дети подросли, а капремонта все еще не было, хотя взносы платили исправно, причем каждый год все больше и больше. Решили переехать в новую квартиру, а те средства, что платились за предыдущую, все, сгорели? Их ведь никак не внесешь в стоимость продаваемой недвижимости.

Вот этот подарок мы с вами сделали людям. Наверное, по мнению государства, они его были достойны. Но это социалистические, а не капиталистические отношения! Тогда давайте выравнивать зарплаты и пенсии, менять остальные федеральные приоритеты. Давайте с нефти и газа подушевую ренту получать. Какие-то двойные стандарты получаются.

Гораздо правильнее, и мы об этом говорили, было бы вместо помещения денег в иностранные ценные бумаги выдавать государственный кредит под символические 2-3% годовых, а жильцы его спокойно выплачивали бы 25 лет. И дома ремонтировали бы сразу полностью, а не поэтапно, как сейчас, - отремонтировали лифт, но потекла крыша, и терпите еще 5-10 лет.

«Я НЕ ВИЖУ СОЗИДАТЕЛЬНОСТИ В НЫНЕШНЕМ ГОРСОБРАНИИ»

- Давайте вернемся все-таки к региональному отделению «Справедливой России»...

- Я не хотел бы раздувать конфликт и умышленно обострять ситуацию - уже надоели разборки на каждом заседании Бюро.

- Да, по-моему, обострять тут уже и нечего. В прошлом году, когда освободилось место в обнинском Горсобрании, вы не скрывали, что хотите баллотироваться и готовы влиться в ряды депутатов, если партия вас выдвинет. Но этого не произошло.

Вы были депутатом Заксобрания, вы достаточно известная политическая фигура в городе, если бы решили баллотироваться как самовыдвиженец, скорее всего, прошли бы в Горсобрание, ведь составить конкуренцию вам было некому.

- Что касается Городского Собрания в его сегодняшнем составе, я не могу сказать, что сильно стремлюсь попасть в его ряды. Есть опасение стать неким оппозиционным громоотводом, на который можно свалить много отрицательных моментов. Хотя это, наверное, добавило бы интереса к деятельности Горсобрания, которого сегодня очень не хватает.

Думаю, есть смысл ждать 2020 года, когда будет полное обновление. Потому что сегодня депутаты, каждый по отдельности, люди неплохие, а некоторые - даже замечательные. Но я не вижу какой-то созидательности от самого коллектива. Именно с движением вперед, с отстаиванием конкретных интересов своих избирателей, мне кажется, у этого созыва есть некоторые проблемы. Такой сплоченной депутатской работы, которая была бы видна, вот ее нет. В основном роль избранников народа сводится к каким-то редким собственным инициативам, сильно проигрывая в активности и позитивном контексте городской администрации.

Сказать, что Горсобрание представляет сегодня какую-то отдельную политическую силу, сравнимую с двумя другими ветвями власти, думаю, будет некоторым преувеличением.

Но я всегда считал и считаю, что ни одна партия, если она реально стремится к власти, не имеет права игнорировать выборы любого уровня. Признаюсь, я был уверен, что решение будет принято, региональное отделение «Справедливой России» меня выдвинет, и я буду за депутатское кресло бороться. Что произошло на самом деле, я сказать не могу.

Возможно, председатель регионального отделения по неопытности недооценил скорости процессов. Ему бы надо было подсказать со стороны, но, видимо, были какие-то силы, которые этому усиленно противодействовали. То, что совет до лета не смог собраться несколько раз, это и для меня, и для Москвы было очень удивительно. И что мне надо было бы отвечать избирателям и прессе в случае самовыдвижения, интересно? Идти не от партии - это значило бы порвать с ней, потому что у нас, в отличие от «Единой России», такой практики нет.

«БОЛЬШИНСТВО ПАРТИЙ НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ СТРАДАЮТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИМПОТЕНЦИЕЙ»

- Что может измениться для вас к следующим выборам? Не секрет, что уже который год наблюдается засилье правящей партии, да и, учитывая внутреннюю расстановку сил в «Справедливой России», вряд ли региональное отделение и в этот раз вас выдвинет. То есть вам опять придется выбирать: или вы порвете с партией, или останетесь на скамейке запасных?

- Будем наблюдать за событиями 2018-2019 годов. Если тренд будет такой же, и отношение наверху к оппозиционным партиям, все более неразличимым для избирателя, не изменится, то никакого смысла нет в них оставаться. Если по-прежнему представительная власть - Городское и Законодательное Собрания - будут лишь декоративным придатком власти исполнительной - к чему в них избираться?

Уже сегодня быть общественником - вести свой блог, работать в СМИ - в некоторых вопросах гораздо эффективнее. Я считал и считаю, что в Городское Собрание идти нужно командой, объединенной четкими и понятными избирателям программными целями.

Надеюсь, что и «Справедливая Россия» в ближайшее время найдет в себе силы к обновлению и восстановлению социал-демократических позиций, близких моим землякам.

- А если машина СР на сервис не заедет, то в чьей команде пойдете? Потому что один из кандидатов на высшую должность в стране недавно заявил о создании собственной партии...

- Что предложит этот кандидат, это еще вилами по воде писано. Давайте дождемся мартовских результатов, которые, я думаю, будут крайне скромными. Понятно, что, баллотируясь, кое-кто заявил о себе, и проводит достаточно яркую предвыборную кампанию.

Потом накопленный политкапитал было бы странно не монетизировать в собственную партию, очевидно, правого толка. Тем более что большинство партий на правом фланге страдают политической импотенцией между выборами. Но до марта, повторяю, рано о чем-либо говорить.

На сегодня у меня никакого желания менять партии нет. Альтернативой моей 12-летней, я в «Справедливой России» с момента ее основания, партийной принадлежности пока вижу только свободное плавание.

Беседовала

Евгения НИКИТИНА

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