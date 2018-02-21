Обнинск собрал режиссеров со всего мира!

В Обнинске завершился Сретенский православный кинофестиваль «Встреча», который проходил в нашем городе уже в 13-й раз.

Это замечательное событие каждый год приносит горожанам и гостям наукограда массу положительных впечатлений от просмотра прекрасных, глубоких фильмов, а также от общения с интересными, талантливыми людьми: гостями, режиссерами, волонтерами.

Можно без преувеличения считать, что этот кинофестиваль объединяет все силы добра.

В АТМОСФЕРЕ ДОБРА И ТВОРЧЕСТВА

Мы побывали на церемонии награждения участников этого мероприятия, которые не стали дипломантами, но фильмы которых, безусловно, внесли большую лепту в духовную копилку мировой культуры.

Традиционно всех собравшихся поприветствовала главный вдохновитель фестиваля - его президент, заместитель директора Духовно-просветительского центра «Вера. Надежда. Любовь» монахиня София ИЩЕНКО.

Матушка София представила весь коллектив организаторов этого масштабного мероприятия, поблагодарила собравшихся за участие в нем, а затем вручила режиссерам грамоты. Следует заметить, что дипломантов награждали уже на самой церемонии закрытия.

В этом году темой кинофестиваля стало сохранение детской чистоты в сердцах людей средствами киноискусства. А кинопоказы прошли в 16 городах области.

- Сто фильмов было показано в конкурсной программе и 74 - во внеконкурсной, - рассказала матушка София. - Всего участие в кинофестивале приняли режиссеры из шестнадцати стран мира. В том числе из Китая, Сирии, Польши, Германии, Черногории, Боснии-Герцеговины, Ирака, Ирана, Афганистана, Казахстана, Киргизии, Аргентины, Грузии, Белоруссии и других. Но приехать смогли только представители семи государств.

Всем желающим было предложено оставлять на прикрепленной к стене импровизированной киноленте свои отзывы. И там даже появился текст, написанный арабской вязью. Как оказалось, этот отзыв оставил иранский режиссер Мосхен ИСЛАМ-ЗАДЕ, снявший документальный фильм «Наедине с Талибаном». Сам он рассказал, что на свою работу потратил около четырех лет. И она была сопряжена с серьезным риском для жизни. Мужчина в течение нескольких лет изучал жизнь боевиков, их быт, нравы и в своем фильме попытался раскрыть корень этого мирового зла, его истоки и причины.

С НОВЫМИ ИДЕЯМИ

На кинофестивале было и много гостей из российских регионов. Большая делегация приехала из Краснодарского края. И нам удалось побеседовать с некоторыми ее представителями.

- Мне уже посчастливилось побывать на одном из предыдущих Сретенских кинофестивалей. Это было лет 7-8 тому назад. Тогда я увезла впечатления об удивительном пространстве доброжелательности и массу интересных тем для раздумий и обсуждений, - вспоминает режиссер краснодарской киностудии Наталья ШУВАЛОВА. - С тех пор наши фильмы постоянно участвуют в этом кинофестивале, и неоднократно они становились призерами. В этом году мы привезли документальный фильм директора нашей киностудии, режиссера Валерия ТИМОЩЕНКО под названием «Луганская повесть. Комбриг». В этой киноленте я участвую как режиссер монтажа. Хочу отметить, что Валерий Тимощенко побывал во многих горячих точках. А этот фильм мы делали за свои деньги. Что называется, по зову души. Эта та самая тема, которую наш режиссер никогда не обходит. Предшествовали же фильму десять командировок в Луганск. И сам режиссер подвергался серьезной опасности. Все эти моменты тоже вошли в фильм.

- Давно хотелось побывать на этом кинофестивале, и матушка София нас все время приглашала, - рассказывает священник Алексей СПИЦЫН. - А в этом году удалось приехать, чему я очень рад. К сожалению, большинство фильмов посмотреть не успел. Но из тех, что удалось увидеть, больше всего меня поразил фильм «Сын». В нем подняли очень актуальную сейчас проблему - скрытое продвижение ювенальной юстиции. Она у нас уже действует, просто пока не так тотально, как в странах Западной Европы. Детей изымают из семей даже по каким-то надуманным, нелепым поводам. Скажем, у ребенка мало красивой одежды или в доме недостаточно много фруктов. Советую всем посмотреть этот фильм. А с матушкой Софией нас связывают давние дружеские встречи, и этот приезд сюда еще раз убедил меня в ее высоких организаторских способностях. Фестиваль был проведен на высочайшем уровне. Я получил здесь огромный опыт, который смогу использовать в своей дальнейшей работе как священник, как отец, как педагог.

Мероприятие завершилось, а гости еще долго не расходились. Знакомились друг с другом, делились впечатлениями. А у кого-то из режиссеров уже в процессе фестиваля зародились новые сюжеты. Так что домой многие поедут не только с наградами.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Событие»