Обнинские чиновники пока не готовы стать ньюсмейкерами?

Не секрет, что уже давно столичные представители власти пытаются сократить видимый разрыв между собой и населением. И используют для этого социальные сети, благо, в век глобальной паутины таким образом можно зайти практически в каждый дом.

Прежде чем информация о том или ином событии появляется в официальных источниках, ее публикуют на своих страничках в социальной сети сами чиновники. Мол, нахожусь там-то, делаю то-то. И кто после этого посмеет сказать, что власть бездействует?

ШАПША ОНЛАЙН

По такому же пути идет и сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША. Владислав Валерьевич не только делает репосты пресс-службы администрации, но и не считает зазорным рассказывать о дальних поездках и подписанных соглашениях фактически в режиме онлайн. Чтобы обнинцы могли узнавать о значимых для города вещах не из телевизора, а непосредственно лично от главы администрации.

- Это единственное верное направление, люди должны знать, чем мы занимаемся, и поэтому мы должны быть более открытыми, - говорит Владислав Шапша.

Такой диалог с горожанами положительно сказывается и на имидже мэра. Ведь любой пользователь «Фейсбука» знает, что достаточно лишь упомянуть градоначальника в публикации, чтобы он обратил внимание на проблему.

А вот заместители главы обнинской администрации похвастаться открытостью в сети не могут. И причины, как оказалось, у каждого свои.

- Большая часть жизни проходит на работе, здесь, на площади Преображения, - рассказывает вице-мэр по вопросам управления делами Карина БАШКАТОВА.- Участник городских мероприятий, как правило, Владислав Валерьевич, поэтому его активность в сети обоснована и интересна. Как пояснила Карина Сергеевна, у нее есть аккаунт в одной из социальных сетей, однако там в основном содержится информация личного характера, не предназначенная для широкой общественности.

«В ИНСТРУКЦИИ У МЕНЯ ЭТОГО НЕТ»

Аналогичного принципа - не выставлять личную жизнь напоказ - придерживается и главный экономист города Геннадий АНАНЬЕВ. - Мы же в соцсетях представлены лично, если чиновников обяжут представляться в интернете, наверное, буду писать. В инструкции у меня этого нет, - прокомментировал Ананьев. Причем оба заместителя сошлись во мнении, что того, что публикует Администрация города, более чем достаточно. А вот вице-мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН действует по принципу: на пресс-службу надейся, а сам не плошай: - Есть вообще-то пресс-служба, которая это ведет в режиме онлайн, я немного другими делами занят, но когда происходит что-то важное, то такие посты я, конечно, на своей страничке «ВКонтакте» выкладываю.

Сам же сити-менеджер действует по принципу «лиха беда начало». И первым делом трансляцию со знаковых мероприятий ведут в режиме реального времени, а следующим шагом, по мнению Владислава Валерьевича, может быть полноценный выход обнинской администрации в сеть.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Общество»