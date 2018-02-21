21.02.2018

Обнинские чиновники пока не готовы стать ньюсмейкерами?



Не секрет, что уже давно столичные представители власти пытаются сократить видимый разрыв между собой и населением. И используют для этого социальные сети, благо, в век глобальной паутины таким образом можно зайти практически в каждый дом.

Прежде чем информация о том или ином событии появляется в официальных источниках, ее публикуют на своих страничках в социальной сети сами чиновники. Мол, нахожусь там-то, делаю то-то. И кто после этого посмеет сказать, что власть бездействует?

 

ШАПША ОНЛАЙН

По такому же пути идет и сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША. Владислав Валерьевич не только делает репосты  пресс-службы администрации, но и не считает зазорным рассказывать о дальних поездках и подписанных соглашениях фактически в режиме онлайн. Чтобы обнинцы могли узнавать о значимых для города вещах не из телевизора, а непосредственно лично от главы администрации.

- Это единственное верное направление, люди должны знать, чем мы занимаемся, и поэтому мы должны быть более открытыми, - говорит Владислав Шапша.

Такой диалог с горожанами положительно сказывается и на имидже мэра. Ведь любой пользователь «Фейсбука» знает, что достаточно лишь упомянуть градоначальника в публикации, чтобы он обратил внимание на проблему.

А вот заместители главы обнинской администрации похвастаться открытостью в сети не могут. И причины, как оказалось, у каждого свои.

- Большая часть жизни проходит на работе, здесь, на площади Преображения, - рассказывает вице-мэр по вопросам управления делами Карина БАШКАТОВА.- Участник городских мероприятий, как правило, Владислав Валерьевич, поэтому его активность  в сети обоснована и интересна.

Как пояснила Карина Сергеевна, у нее есть аккаунт в одной из социальных сетей, однако там в основном содержится информация личного характера, не предназначенная для широкой общественности.

 

«В ИНСТРУКЦИИ У МЕНЯ ЭТОГО НЕТ»

Аналогичного принципа - не выставлять личную жизнь напоказ - придерживается и главный экономист города Геннадий АНАНЬЕВ.

- Мы же в соцсетях представлены лично, если чиновников обяжут представляться в интернете, наверное, буду писать. В инструкции у меня этого нет, - прокомментировал Ананьев.

Причем оба заместителя сошлись во мнении, что того, что публикует Администрация города, более чем достаточно.  А вот вице-мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН действует по принципу: на пресс-службу надейся, а сам не плошай:

- Есть вообще-то пресс-служба, которая это ведет в режиме онлайн, я немного другими делами занят, но  когда происходит что-то важное, то такие посты я, конечно, на своей страничке  «ВКонтакте» выкладываю.



Сам же сити-менеджер действует по принципу «лиха беда начало». И первым делом трансляцию со знаковых мероприятий ведут в режиме реального времени, а следующим шагом, по мнению Владислава Валерьевича, может быть полноценный выход обнинской администрации в сеть.

Евгения НИКИТИНА

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