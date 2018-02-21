Капремонт в Обнинске будет более масштабным, чем планировали

На комитете по ЖКУ, который состоялся на этой неделе, депутаты заострили свое внимание главным образом на вопросах благоустройства. Обсуждение началось с самой актуальной на сегодняшней день темы - организации уборки снега на магистральных дорогах и во дворах, а также его вывоза и очистки крыш от наледи.

БЛАГОУСТРОЙСТВО - ДЕЛО НЕПРОСТОЕ

У народных избранников возник ряд вопросов к начальнику отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Андрею БЕЛИКОВУ. В частности, их интересовала статистика аварийности на дорогах Обнинска во время снегопада.

Как выяснилось, число дорожно-транспортных происшествий в этот период увеличивается, но так как большую скорость автомобили сейчас развивать не могут, повреждения машин, к счастью, бывают незначительными.

Члены комитета попросили Беликова привести конкретную статистику. Однако эту информацию Андрей Юрьевич сразу предоставить не смог и пообещал подготовить ее в рабочем порядке - чуть позже.

А после того, как Беликов рассказал о ходе реализации в наукограде программы «Формирование современной городской среды», депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ решил выяснить, по каким критериям специально созданная общественная комиссия будет выбирать дворы, которые благоустроят в первую очередь. Ведь заявок от жителей уже очень много, а членам комиссии придется определиться с приоритетами.

Как пояснил Андрей Беликов, принцип отбора будет простым: первоочередность подачи заявки в совокупности с объемом финансирования. То есть если средства выделят, скажем, на благоустройство десяти дворов, то в программу сначала попадут первые десять, а уже потом остальные.

Депутат Халецкий предложил изменить критерии отбора дворов и сделать упор на плотность населения и на активность жителей.

- Кто больше денег сдаст на эти работы, того и включать в первую очередь, - уточнил он.

Но с ним не согласился председатель комитета Роман АНЦИФЕРОВ, заметив, что если опираться на эти критерии, то дворы Старого города никогда не будут благоустроены.

Всех успокоил Андрей Беликов, который пояснил, что те дворы, которые не войдут в программу в этом году, автоматически будут включены в нее в 2019 году.

С ПРОБЛЕМАМИ ОБЕЩАЛИ РАЗОБРАТЬСЯ

Хорошую новость для жителей Обнинска сообщил Роман Анциферов. В программу капремонта многоквартирных домов дополнительно включили еще целый ряд жилых зданий. В этом году добавили 56 домов, а в 2019 году - пока 37.

- Почему «пока»? - уточнил Анциферов. - Да потому что, возможно, их станет еще больше. Вопрос еще в стадии обсуждения.

Но и без ложки дегтя никуда. ЖКХ - самая болезненная тема, и жалобы от жителей по поводу ненадлежащего обслуживания со стороны управляющих компаний в комитет поступают регулярно.

В этот раз народным избранникам о своих бедах поведали те, кто проживает на проспекте Ленина, 81 и улице Гагарина, 15. На Гагарина, как написала жительница одной из квартир, совершенно не работает батарея отопления. Депутаты обещали разобраться в этих вопросах.

Инна ЕМЕЛИНА

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