Обнинский Городской суд готовится сменить прописку

Шесть лет в городе ходят слухи о грядущем переселении обнинского Городского суда. За это время дело сдвинулось лишь на самую малость, и от догадок перешло к реальным подтверждениям. Однако когда же грядет реальный переезд, так и неясно.

ПРОЦЕСС ТОРМОЗЯТ БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОВОЛОЧКИ

Чего только не было в здании «Атомиздата» за все время - и частная медклиника, и аптека, и столовая, и магазин, и вот теперь должен расположиться городской суд. Последний, к слову, уже давно сидит на чемоданах. Множество документов, естественно, не могут разместиться в маленьком помещении на Курчатова. А ведь у судей должны быть и кабинеты, да и залов для заседаний в идеале тоже должно быть намного больше. Поэтому четырехэтажное «атомиздатовское» здание как нельзя лучше подойдет для этих целей. Но сегодня оно пустует.

- Сегодня здание уже передано «Росатомом», это тоже не быстрый процесс, - комментирует ситуацию глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

Последний год ушел на разработку проекта. Эта документация была необходима, чтобы войти в Федеральную программу, по которой и выделят деньги на модернизацию здания.

- Насколько я знаю, наш областной судебный Департамент попал в программу, и деньги им будут выделены, - пояснил Владислав Валерьевич.

Мэр Обнинска надеется, что работы начнутся уже в этом году, а в следующем долгожданный переезд городского суда все-таки состоится.

МЕГА-ПАРКОВКА ДЛЯ ВСЕХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТРУКТУР

Так что в одном месте на проспекте Ленина сосредоточатся не только поликлиника и полиция, но и городской суд. Транспортная ситуация там и сейчас непростая, а вот с переездом новой структуры она еще больше осложнится. Поэтому вопрос наличия парковочных мест очень актуален.

Тот небольшой квадрат, который есть с торца здания, вряд ли удовлетворит потребности автомобилистов. А вот строить новую парковку у будущего здания суда, как оказалось, никто и не собирается.

- Город делает большую парковку на улице Мира, и я надеюсь, что в этом году все работы там будут завершены. Здесь будет место и для тех, кто приезжает в больницу, и для людей, посещающих ОМВД и суд, - заверил Владислав Шапша.

Можно лишь догадываться, как будут делить проезжую часть те, кто едут непосредственно по проспекту Ленина, и те, кто пытается заехать или выехать с парковки. Даже если новую парковку отдать только под нужды больницы, проехать здесь будет сложно, а уж если сюда добавятся все приезжающие и уезжающие в правоохранительные и судебные, транспортный коллапс очень даже вероятен...

Евгения НИКИТИНА

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