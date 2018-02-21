Минспорта «кинуло» обнинских волейболистов, оставив их один на один с многомиллионными долгами?

Сегодня Калужская область может по праву гордиться своими спортсменами, многие из которых уже успели прославить не только свой родной регион, но и всю страну. Только вот, кроме сладкого чувства гордости, представители местной власти, пожалуй, более ничего испытывать не способны.

А что, очень даже удобно - сиди себе да гордись. А что еще нужно? Финансовая поддержка? Человеческая забота? Отнюдь. В Калужской области о таких понятиях, как показывает практика, стали все больше забывать.

КАЖДЫЙ ГОД В НАДЕЖДЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ

Многие ли знают, что в составе сегодняшней сборной России по пляжному волейболу большая часть спортсменов - воспитанники обнинского клуба с одноименным названием? Причем эти люди не просто гордо носят звание членов российской сборной. Из 34 медалей, которые за последнее время упали в копилку российских волейболистов, 16 - завоевали обнинцы!

А что взамен получают они от представителей региональной власти? Ответ на этот вопрос можно легко найти, если взглянуть на ситуацию, в которой недавно оказались сразу два профессиональных (!) клуба Калужской области - волейбольный клуб «Обнинск» и футбольный - «Калуга».

До недавнего времени эти организации частично субсидировало Министерство спорта Калужской области. Бюджет клубов складывается из нескольких источников финансирования - вклады соучредителей, спонсорская поддержка и те самые субсидии. Из общего «котла» средства расходуются на зарплату тренерам, форму спортсменов, всевозможные сборы и многое другое. Субсидии спортивные клубы получают уже постфактум. То есть на протяжении года руководство собственными силами буквально разыскивает деньги - берет кредиты, занимает. А после представляет в Министерство соответствующие отчеты о расходах и справки об отсутствии задолженностей перед государственными структурами и получает компенсацию.

Как рассказал директор ФК «Калуга» Олег МИТРОФАНОВ, из года в год общая сумма субсидий не превышала 12 миллионов рублей. Хотя общий бюджет футбольного клуба варьируется в районе 32 миллионов рублей.

БЮРОКРАТИЯ ПРОЦВЕТАЕТ

За 2017-й год ФК «Калуга» надеялся получить 8,5 миллионов рублей, а ВК «Обнинск» - на миллион больше. Однако оба они лишились субсидий из-за глупого бюрократизма.

Осенью позапрошлого года Положение о порядке выплаты субсидий было изменено. Сам документ соискатели увидели лишь в ноябре прошлого года! Согласно новым правилам, чтобы получить субсидию, нужно представить отчёты о затратах и все ту же справку об отсутствии каких-либо задолженностей, только теперь уже по состоянию на первое число месяца, в котором предоставлено заявление на получение компенсации. Казалось бы, ничего нового, если бы не это пресловутое «на первое число месяца».

Именно поэтому, например, при подаче заявления в Министерство у ФК «Калуга» всплыла небольшая задолженность в 5000 рублей перед Фондом социального страхования, а у ВК «Обнинск» откуда-то возник долг в 1200 рублей перед налоговой.

И если первые признали, что опоздали с взносом всего на несколько дней и тут же исправились, то у волейбольного клуба, как оказалось, фактически вообще не было никаких долгов! Об этом нам рассказал Председатель региональной Федерации по волейболу Василий ЯРЗУТКИН: - Это была техническая ошибка! В Министерство была предоставлена справка из налоговой с печатями и подписями, где было сказано, что долгов волейбольный клуб «Обнинск» не имеет! В региональном Министерстве спорта отказали ВК «Обнинск» в субсидии из-за технической опечатки в компьютере.

А это значит, что оба клуба остались один на один с многомиллионными долгами!

- Мне 26 февраля нужно возвращать четыре миллиона предприятию, у которого мы одалживали средства, заключив соответствующий договор! Где мне брать эти деньги? Как людям в глаза смотреть?! - говорит в отчаянии Олег Митрофанов. - Кроме этого, мы пропустим сборы, которые будут проходить в ближайшее время в Туапсе. А на что мы туда поедем? Сейчас все тренировки футболистов заключаются в походах в спортзал! А где им еще тренироваться, на обледенелом поле?!

В аналогичной ситуации оказался и волейбольный клуб «Обнинск», воспитанники которого, на секундочку, уже успели добиться мировой известности! А сколько было шумихи вокруг открытия в первом наукограде комплекса по пляжным видам спорта! И ради чего все это? Ради того, чтобы вот таким образом «спустить с небес на землю» звезд российского волейбола?

Или, быть может, в Министерстве решили попросту «задавить» спортсменов из-за собственной жадности, запустив для этого беспощадную бюрократическую машину!?

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Проблема»