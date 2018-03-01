Обнинск достиг «Точки кипения»

На базе ИАТЭ появилось инновационное пространство для мозгового штурма.

В последнее время в Обнинске стало появляться все больше инновационных предприятий, начали открываться различные научно-технические центры и новые площадки. Одна из таких площадок уже через несколько дней начнет свою работу на базе Института атомной энергетики.

Новое пространство, получившее название «Точка кипения», предназначено для организации и проведения различных семинаров, лекций, форумов, причем абсолютно разных профилей, начиная от науки и заканчивая предпринимательством.

Впрочем, более подробно о перспективах работы нового инновационного пространства в Обнинске нашему еженедельнику рассказали люди, которые имеют непосредственное отношение к реализации этого проекта.

ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ СБЛИЖАЕТ

Роль главного создателя этого необычного проекта, который уже успешно реализуется во многих городах России, принадлежит Агентству Стратегических Инициатив, созданному в 2011 году. Главной целью данной организации является содействие развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере среднего предпринимательства, а также в социальном пространстве путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив.

Ранее «Точки кипения» заработали в Санкт-Петербурге, Иванове, Петрозаводске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Томске и Ульяновске. Теперь очередь дошла и до первого наукограда. Инициативу организации в Обнинске своей «Точки кипения» активно поддержали местные власти и руководство ведущего местного вуза - ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Пространство коллективной работы «Точка кипения» предназначено для представителей сферы образования, науки, бизнеса, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков. Иными словами, это инновационное пространство создается для того, чтобы они могли делиться своим опытом, результатами деятельности, прорабатывать новые модели регионального развития отдельно по своим направлениям и во взаимодействии друг с другом.

- «Точка кипения» представляет собой несколько помещений, оборудованных современной мультимедийной аппаратурой, необходимой комфортабельной мебелью, - рассказывает заместитель директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ по организационно-воспитательной работе Евгений ЧУРКИН. - Здесь смогут встречаться представители разных сфер деятельности. На этом пространстве можно будет проводить различные семинары, презентации. Здесь есть все необходимые условия, которые отвечают современным технологиям.

«Точка кипения» в Обнинске - сочетание уникальных научных, инновационных и технологических возможностей территории региона (Калужской области) с площадками, позволяющими разрабатывать актуальные и перспективные проекты в области кластерной политики и цифровой экономики для применения в рамках муниципалитетов и межмуниципальных агломераций.

Официальное открытие «Точки кипения» в Обнинске запланировано на середину марта текущего года.

В торжественной церемонии открытия примут участие: министр экономического развития Калужской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, проректор ИАТЭ НИЯУ МИФИ Татьяна ЛЕОНОВА, депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, профессор практики Московской школы управления Сколково, Член Экспертного совета Агентства Стратегических Инициатив Павел ЛУКША.

После торжественной части будет подписано Соглашение между НИЯУ МИФИ и Агентством Стратегических Инициатив.

ПЕРВЫЕ УМНЫЕ «РЕЗИДЕНТЫ»

Апробация нового инновационного пространства будет проходить на протяжении двух дней.

В двухдневной программе открытия планируется: проведение пленарного заседания «Цифровая агломерация: Шаг в будущее развития территорий», организатором которого станет Агентство Инновационного Развития Калужской области; игра от Сбербанка Digital Young; мастер-класс по робототехнике; лекция председателя совета директоров ГК «Русские Инвестиции» Кирилла ИГНАТЬЕВА; «Атлас Новых профессий», представленный МШУ «Сколково» и презентация настольных игр, организованная МАН «Интеллект Будущего».

В зонах различных компетенций будут проведены сессии: «Чемпионаты World Skills, AtomSkills и наукоемкие сектора: как нарастить высокотехнологичный экспорт Калужской области», мозговой молодежный штурм «Цифровая агломерация», стратегическая сессия «Создание дорожной карты волонтерского движения в Северной агломерации Калужской области» и круглые столы по темам «Развитие ядерной медицины» и «Технологии будущего».

Одной из «фишек» открытия станет проведение «Атомного Нейротона». Это марафон технических специалистов. Здесь встретятся программисты, электронщики, конструкторы, промдизайнеры, биологи и медики, которым за определенное время придется создать прототип проекта.

Перед началом работы для всех участников будет проведено выступление с подробным описанием кейса, техникой безопасности и инструкцией по работе. Также всем командам выдадут письменное описание задачи, вариантов проектов и общей инструкции по выполнению задания. На протяжении всего мероприятия оказывать помощь в освоении инновационного пространства будут квалифицированные наставники, которые помогут преодолеть технические сложности, возникающие в ходе выполнения проекта.

Каждая команда получит одинаковый набор аппаратных средств: нейроинтерфейс - биодинамический светильник. Также будет возможность получить дополнительные датчики, например, датчик температуры, EEG-датчики.

К слову, современные знания о функционировании мозга и те самые нейроинтерфейсы для чтения сигналов мозга позволяют расширить типы интерфейсов управления как бытовыми приборами, так и сложными техническими объектами. Управляемый объект в истории данного Технотрона будет представлять собой биодинамический светильник, который может оказать воздействие на мозг человека, то есть создать обратную связь. Решением задачи сканирования нейросигналов мозга станет отображение эмоций или управляющих сигналов на биодинамическом светильнике.

Участниками Нейротрона станут школьники старших классов, занимающиеся в кружках научно-технического творчества, студенты, аспиранты профильных направлений.

«ТОЧКА КИПЕНИЯ» В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Как считают эксперты, а также представители вуза, на базе которого начнет свою работу новое инновационное пространство, появление в Обнинске столь уникальной площадки играет немаловажную роль для развития и формирования города науки.

Именно здесь лидеры различных проектов, партнеры и друзья Агентства смогут получить возможность профессионального и личностного роста, а также попробуют найти партнеров и единомышленников для развития и реализации своих идей и проектов.

Кстати, несмотря на то, что официальное открытие «Точки» пока не состоялось, она уже начинает постепенно «закипать». Так, например, на днях здесь прошло первое мероприятие, на котором были представлены дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, подготовленных федеральным агентством «Точка Роста» и ООО «Архпроект. Мастерская Шкарпетина». Оценить инновационные наработки смогли не только участники презентации, в числе которых был и депутат обнинского Городского Собрания Андрей ЗЫКОВ, но и журналисты.

Стоит отметить, что освоить «Точку кипения» могут все желающие, например, организовать тот или иной семинар или презентацию. Как пояснил Евгений Чуркин, «зарезервировать» дату и время довольно просто. Для этого необходимо просто оставить соответствующую заявку на портале «Leader-id».

- Там необходимо зарегистрироваться, оставить заявку. После этого нужно зарегистрироваться всем участникам той или иной встречи. Всем известно, что у нас на базе института действует контрольно-пропускная система. Пусть потенциальных участников она не пугает. На пункте необходимо будет просто предъявить документ, удостоверяющий личность, и сообщить о цели визита, - комментирует Чуркин.

Нельзя отрицать, что за последние несколько лет в Обнинске выросло число молодых, талантливых, перспективных, а главное - инициативных молодых людей, находящихся в поисках единомышленников и в попытках реализации собственных идей и технологий. А это значит, что появление такого пространства в Обнинске, которое может похвастаться самыми последними технологическими «фишками» и комфортабельными условиями, молодым умам сыграет только на руку.

Дарья ГУМЕРОВА

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