Обнинский прокурор поблагодарил общественность и СМИ за сотрудничество

На днях в Доме Ученых состоялось весьма необычное мероприятие. Там собрались сотрудники Прокуратуры сразу нескольких городов и районов, в том числе и Обнинска, чтобы послушать лекции тех, благодаря кому они смогли надеть форму, которую с честью носят сегодня.

Пообщаться с правоохранителями приехали представители Академии Генеральной Прокуратуры во главе с профессором кафедры прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Академии, кандидатом юридических наук, доцентом Сергеем БУДАЕМ.

Основной темой встречи стало взаимодействие с институтами гражданского общества, участники затронули, в том числе, и методы взаимодействия со средствами массовой информации.

Несмотря на официоз, которым изначально повеяло от этого семинара, дальнейшая беседа участников встречи приобрела вполне легкую форму. Главным образом правоохранители пытались понять, каким должно быть взаимодействие с теми или иными институтами гражданского общества и как правильно соблюдать определенный баланс.

В первую очередь участники семинара поговорили о так называемом сотрудничестве с представителями власти.

Так, например, говоря о том, что Прокуратура обязана участвовать во всех процессах, которые протекают внутри определенного муниципального образования, люди в форме вспомнили тех, чьи возможности ограничены. Прокурор Обнинска Дмитрий ЧУМАК заявил, что в нашем городе такой программе, как «Доступная среда», уже давно уделяют немалое внимание. В частности, Дмитрий Юрьевич отметил работу мэра Владислава ШАПШИ и его постоянное стремление к взаимодействию.

Затронули участники семинара и такой институт гражданского общества, как средства массовой информации. Для сотрудников Прокуратуры взаимодействие со СМИ - один из приоритетов. Единственным, но главным камнем преткновения в этих взаимоотношениях, как пояснил Сергей Будай, является время.

- Понимаете, журналистам ведь нужно получить комментарии здесь и сейчас. А правоохранители не всегда могут это сделать, поскольку информацию вправе давать только официально проверенную. А СМИ, если не получают ее, разворачиваются и уходят. Их понять тоже можно, ведь средства массовой информации - это тоже бизнес, конкуренция, рейтинг. Им важно быть первыми, - высказался спикер.

Дмитрий Чумак спроецировал ситуацию на первый наукоград, отметив слаженную работу с местными журналистами.

- На нашей сегодняшней встрече присутствуют СМИ, с которыми мы ведем тесное сотрудничество. Они постоянно освещают нашу деятельность и делают это достоверно. Говоря о взаимодействии, хочу сказать, что мы довольно часто используем информацию наших журналистов для организации тех или иных проверок, а каждый наш рабочий день начинается с мониторинга средств массовой информации, - резюмировал Дмитрий Юрьевич.

Дарья ГУМЕРОВА

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