В Обнинске выведут из эксплуатации проблемный участок 47 летнего коллектора

Горожане хорошо помнят ситуацию, которая произошла в первом наукограде в январе этого года.

Тогда весь Обнинск жил в ожидании полноценного водоснабжения. А для устранения аварии на участке коллектора МП «Водоканал» приглашало специалистов не только из регионального центра, но и из Тулы и Московской области.

АВАРИЮ ПРЕДВИДЕТЬ НЕВОЗМОЖНО

Совместными усилиями с коллегами удалось справиться с проблемой. Последние штрихи в устранении проблемы делали уже не тревожа людей, обеспечив полностью водоснабжение домов.

Понятное дело, что предвидеть аварию было невозможно. Поэтому труба, которая лежит на месте проблемного участка, - лишь временный вариант, так как диаметр ее меньше необходимого.

- Это создает гидравлическое сопротивление в сети, - поясняет заместитель директора по развитию МП «Водоканал» Владимир КАРАСИКОВ, - могут возникать так называемые подпоры.

Что самое главное, отмечают специалисты, если оставить все как есть, то это не лучшим образом скажется и на соседних подключенных к коллектору участках. Поэтому по улице Красных Зорь было решено выполнить обвод. А чтобы исключить повторение аварийного сценария, трубопровод заменят не только на месте порыва, а с запасом.

К РАБОТЕ ПРИВЛЕКУТ ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Соответствующий лот уже размещен на официальном портале закупок. Составить необходимую документацию в МП «Водоканал» постарались в максимально короткие сроки. Полтора месяца понадобилось специалистам, чтобы подготовить полный пакет документов для проведения конкурсной процедуры. И главное - найти финансы. А ведь деньги потребуются немалые, на все про все уйдет чуть меньше двух с половиной миллионов рублей.

- Эти работы будут вестись за счет собственных средств МП «Водоканал», - поясняет Владимир Карасиков.

Привлечь подрядную организацию для выполнения этих работ в МП «Водоканал» решили потому, что фактически речь идет о строительстве нового участка сетей, а этим должны заниматься профессионалы, чтобы потом у горожан не было проблем.

В отличие от людей, которые могут ускориться, конкурсная процедура идет по строго определенному регламенту и занимает немало времени. Но несмотря на бюрократические сложности, в МП «Водоканал» надеются закончить работы на коллекторе по улице Красных Зорь уже в мае. Причем отключать воду в домах при монтаже обводной линии у обнинцев не будут, так как сначала подрядчик построит новый участок сетей, а потом просто переключат стоки.

Евгения НИКИТИНА

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