Обнинцы не в восторге от «заборного дизайна»

Когда на обнинских дорогах только появились разделительные заборы, многие горожане сразу без восторга отнеслись к данной идее. Мол, живем мы не в деревне, зачем заборы-то городить?

Однако позиция мэрии была вполне аргументированной: для вашей же безопасности. Благодаря этим конструкциям пешеходы перестанут перебегать дорогу, где вздумается, и, соответственно, реже будут попадать под колеса несущихся мимо машин. С этим доводом вряд ли поспоришь, однако, перегородив все основные дороги, коммунальщики на этой неделе взялись за тротуары и остановки.

Заборы рядом с остановочными павильонами появились несколько дней назад. И это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения горожан. Вроде бы опять дорожники хотели, как лучше: огородить часть остановочной площадки, чтобы люди не могли переходить дорогу, где им вздумается, но получилось как всегда.

- У остановки «Дом для дома» я перехожу дорогу несколько раз в день. У меня нет нареканий к водителям (всегда пропускают, даже если еще не вступил на проезжую часть), и маршрутки, автобусы не останавливаются на переходе.

Но теперь люди заходят и выходят из маршруток, стоящих в очереди перед пешеходным переходом, причем идут между ограждением и транспортным средством. Это я наблюдаю часто, - пишет на портале Obninsk.Name жительница города Тамара.

Возводя декоративные конструкции, дорожники не подумали, как будут останавливаться автобусы и, соответственно, выходить люди? Ведь именно этот транспорт занимает практически всю площадку, часто занимая очередь для высадки людей. А если сзади подъедет маршрутка, куда из нее должны выходить пассажиры? Вот и приходится людям протискиваться между железными конструкциями и шагать по проезжей части. Это ли забота об их безопасности?

- Людей за стадо держат, вот и нагородили загонов! - возмущается наш читатель Роман.

А между тем коммунальщики останавливаться на достигнутом не собираются И в новом проекте благоустройства части проспекта Маркса заборам отведено не последнее место. На рокадной дороге, тоже для блага горожан, доступным оставят лишь пешеходный переход. А все остальное огородят.

Евгения НИКИТИНА

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