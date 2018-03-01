Сергей Воронежский: «Предложение работать в команде однозначно принято!»

В середине января обнинский отдел внутренних дел возглавил новый руководитель - экс-начальник межмуниципального отдела «Тарусский» - подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ.

За месяц Сергей Сергеевич успел присмотреться к нашему городу и оценить его. Своими планами он поделился с нашим изданием.

«АМБИЦИЙ ХВАТИТ НА ВСЕХ!»

- Сергей Сергеевич, за три года в обнинском ОМВД сменились три руководителя, все они абсолютно разные, скажем так, по стилю управления. Каждый, конечно, приходил со своей программой действий, но такой высокой планки, которую задал ваш предшественник - Александр КУДРЯШОВ, в работе обнинской полиции не было никогда.

- Александр Александрович - большой профессионал, это я говорил, и буду говорить. Уровень оперативно-служебной деятельности обнинской полиции им был поднят достаточно высоко. Не зря отдел получил первое место в области по итогам 2017 года. Хотя, стоит признаться, Обнинск - достаточно сложный в оперативном плане город.

Мы будем стараться продолжать эти начинания, тем более что сотрудники вошли в нужное русло, прекрасно понимают, чего руководство от них требует, и, что самое главное, могут это выполнять. Поэтому, если мы такой ритм будем держать, может, где-то его даже и повысим, то качество работы будет расти и дальше.

- Мне кажется, главной заслугой вашего предшественника стало то, что он сумел завоевать народное признание. Сотрудники отдела о нем говорили, как о строгом и справедливом руководителе. Появился командный дух, а за этим последовала и продуктивная работа.

Извините за такой вопрос, но когда вам предложили прийти сюда, у вас были какие-то опасения, что вы можете не справиться? Ведь в Обнинске всегда приживались только амбициозные руководители...

- Я вам так скажу, когда генерал предлагает тебе возглавить отдел - это, прежде всего, говорит о том, что вышестоящее руководство оказывает тебе доверие. Честно могу признаться, что до поступления такого предложения я не думал работать в Обнинске.

Что могу сказать о себе? Работы не боюсь, и амбиций хватит на всё сполна! Знаю, что личный состав уже наводил справки про меня, и в Тарусу звонили, и в Дзержинский район, чтобы выяснить, кто я такой и что из себя представляю. Это все делают, и это нормально, когда приходит новый руководитель, всегда начинают узнавать, чего от него ждать и какой он человек.

«Я РОДИЛСЯ И ВЫРОС В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!»

- Горожане тоже интересуются вашей личностью, расскажите, пожалуйста о себе, откуда вы родом? Где начинали свою карьеру?

- Я родился и вырос в Дзержинском районе, это в 40 километров от Калуги и в 80 от Обнинска. Свою карьеру я начинал в 1997 году в патрульно-постовой службе, а в 2000-м году перешел в уголовный розыск. И до 2016 года я работал на своей малой родине, последняя должность там - начальник полиции ОМВД России по Дзержинскому району. В 2017 году приказом руководителя управления я был назначен начальником межмуниципального отдела «Тарусский», объединяющего Тарусский и Ферзиковский районы, которые тоже считаются подмосковной зоной. Наследство было непростым, но по итогам работы в части раскрываемости отдел вышел на второе место.

Поэтому я никакой не варяг, а выходец из Калужской области, и уезжать никуда не собираюсь.

- Но ведь к любому месту работы привыкаешь и прикипаешь душой, а когда каждый год оказываешься на новом месте, каково это?

- Да, это тяжело. Причем, не только мне, но и личному составу. Я скажу честно, когда из Тарусы уезжал, построил отдел и сказал прямо, что пригласили в управление и предложили перейти на более тяжелый участок работы - в Обнинск. Кто-то из женщин даже прослезился. Многие мои бывшие подчиненные до сих пор звонят и говорят: «Мы не верим».

- Кого-нибудь с предыдущего места пригласите работать в обнинский отдел?

- Пока не готов на этот вопрос ответить, потому что Обнинск все-таки специфический город в оперативном плане. Поэтому брать сюда человека ради того, чтобы он продвинулся по карьерной лестнице, я не хочу. Надо работать с действующим коллективом.

- Сергей Сергеевич, вы сами уже перебрались в Обнинск? Собираетесь ли сюда семью перевозить?

- Пока я в будни здесь работаю, а в выходные еду домой, но думаю, что семья сюда переедет. Дочь заканчивает 10 класс, я ей рекомендую рассмотреть возможность поступления в ИАТЭ, а жена у меня медик, так что проблем с трудоустройством у нее тоже не будет (улыбается). Дома мама останется, поэтому на выходные все равно придется ездить к ней.

- Сейчас очень модно вести здоровый образ жизни. Вы каким-то спортом увлекаетесь?

- Профессионально нет, но в 90-е, когда упал «железный занавес», у каждого мальчишки на стене висели плакаты всевозможных атлетов. Поэтому тяжелая атлетика и рукопашный бой стали частью моей жизни. Сейчас, конечно, пока нет времени в зал ходить, но я немного освоюсь и непременно возобновлю занятия.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - ОБРАТНАЯ СТОРОНА РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ

- Давайте поговорим о деятельности отдела. Вы возглавляете его уже больше месяца, какова ваша оценка города в целом и криминогенной обстановки на сегодняшний день?

- Я не могу сказать, что был незнаком с Обнинском вообще. В детстве я сюда достаточно часто приезжал с родителями к родственникам в гости. Как я оцениваю город? Он хорошо развит экономически, соответственно, он подвержен криминальным проявлениям.

Что касается преступлений, то основной их массив - это кражи и мошенничества. Последний вид вообще процветает, как только граждане получили возможность распоряжаться электронными деньгами, вышли из-под контроля деньги живые, и у преступников стало больше возможности их получить. А почему много звонков от мошенников в Обнинске? Потому что у горожан есть финансы, люди в целом живут достаточно неплохо. А жулики все понимают и свою «аналитику» ведут...

- То есть, чем состоятельнее население, тем больше имущественных преступлений?

- Да, а Обнинск - динамично развивающийся город, отсюда и рост населения идет, и привлечение иностранной рабочей силы. Все это складывается воедино и влияет на оперативную обстановку. Поэтому у нас много краж, мошенничества и всего того, что связано с собственностью

- Недавно в структуру МВД влились два подразделения - отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОКОН) и отдел по вопросам миграции (ОВМ), о переезде последнего из здания городского музея в бывшее помещение Госнаркоконтроля сейчас много говорят. Он все-таки состоится в 2018 году?

- Да, я думаю, в этом году все получится. Во-первых, это здание наше, и оно пустует, что неправильно. Сейчас там идет ремонт, и как только он закончится, миграционный отдел переедет туда.

Конечно, сотрудники этой структуры делают большой объем работы, поэтому мы настояли на расширении штата, и вскоре в команду вольются еще четыре человека. В новом помещении планируем повесить специальное табло, чтобы была электронная очередь, так что, когда ОВМ переедет, я уверен, что горожанам будет там удобней.

Открытым остается вопрос с парковочными местами, потому что большинство людей, и это надо понимать, будут приезжать на машинах. Этот вопрос пытаемся решить, я уже разговаривал с главой администрации, и он нас поддерживает.

- Еще одна актуальная тема - сокращение кадров в ГИБДД города Обнинска. Люди боятся, что это не лучшим образом отразится на дорожной ситуации...

- Не отразится, нам, может быть стоит кое что скорректировать во внутренней работе, но на безопасности дорожного движения кадровая ситуация не скажется. Мы будем и наряды усиливать, и графики новые разрабатывать.

В Обнинске, конечно, движение очень активное, а анализ по аварийности показывает, что в основном ДТП происходят с участием пешеходов, либо автомобилисты друг другу не уступают дорогу, поэтому сотрудники полиции обязаны на такие аварии выезжать.

ВОПРОС УСТАНОВКИ КАМЕР - ПРИОРИТЕТНЫЙ

- Вот ваш предшественник настойчиво продвигал массовую установку в городе камер видеонаблюдения, чтобы повышать раскрываемость преступлений. Вы эту тему будете лоббировать?

- Это очень актуальный вопрос, столица камерами уже давно оснащена по федеральной программе. Это подспорье всем службам полиции, без исключения. Как говорят в Москве, мы можем от места совершения преступления до места сокрытия преступника дойти по видеокамерам.

В Обнинске однозначно тему видеофиксации надо развивать, но все прекрасно понимают, что количество камер напрямую зависит от финансирования.

Хотя вот в Медыни этот вопрос решили иначе. Там глава администрации рекомендовал предпринимателям оснащать свои объекты видеоустройствами. И теперь они с гордостью заявляют, что у них 250 видеокамер работает в районном центре.

- Сергей Сергеевич, недавно вас окончательно утвердили в должности, и вы лишились приставки «врио» Какие первостепенные задачи стоят сегодня перед вами? Назовите первые три важных шага, которые вы планируете сделать в Обнинске.

- Ну, во-первых, мы постараемся удержать те позиции, которые были достигнуты ранее, потом, очень меня волнует проблема с кражами, надо работу по этому направлению активизировать. Впереди у нас выборы Президента России и Чемпионат по футболу, он всех коснется, и Обнинск в том числе - и это тоже огромный пласт деятельности с нашим участием.

- А с городским активом, с общественностью Обнинска вы уже познакомились?

- Конечно, с мэром встречался, с депутатами, с руководителями разного уровня. Очень грамотные люди, болеют за город. И предложение работать в команде однозначно мною принято, потому что только сообща можно добиться позитивного результата.

Беседовал

Антон СУХАНОВ

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