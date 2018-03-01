Депутаты Горсобрания толкут воду в ступе?

Повестка прошедшего на этой неделе официального заседания Горсобрания была наполнена формальностями. Депутаты должны были утвердить отчет главы местного самоуправления и председателя КСП. А вот темой контрольного часа стало состояние воды в реке Протве.

ИНТРИГА ДНЯ

Основной интригой для собравшихся был вопрос: что нового главный санитарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ может сказать избранникам народа о состоянии водоема? Ни для кого не секрет, что стоки ряда предприятий, в том числе и животноводческих, прямиком стекают в Протву. Как и предвидели скептики, чуда не произошло, и эпидемиологи в который раз заявили, что санитарное состояние водоема не соответствует нормам. И даже более того, минувшим летом в районе Вашутинского моста была обнаружена сальмонелла. Слава богу, речка естественным путем «справилась» с бактерией, и в Обнинске вспышки этого заболевания зафиксировано не было.

- Мы обратились к главе Боровского района с письмом о недопущении загрязнения реки Протвы на территории подконтрольного ему района, - рассказал Марков.

В свою очередь, соседи ответили, что для выяснения всех обстоятельств создали специальную комиссию, которая разберется и всех накажет. А владельцу ермолинских очистных и вовсе рекомендовали минимизировать сброс недостаточно очищенных сточных вод. Только вот как это сделать? Непонятно.

НА НЕТ И СУДА НЕТ

- Я хотел бы узнать, имеет ли право ваше учреждение подавать заявления в суд, были ли такие заявления? - задал резонный вопрос депутат Горсобрания Владимир СВЕТЛАКОВ.

Казалось бы, логично, что когда люди не понимают по-хорошему, приходится действовать по-плохому. И лучшим объяснением, что река не все стерпит, являются денежные штрафы. Однако гадят, как оказалось, соседи в реку безнаказанно.

- Мы никого не привлекали к ответственности, и исковые заявления в суд не подавали. Может быть, это связано с тем, что мы не можем выявить конкретный источник, - объяснил Марков.

Мол, территория эта не наша, мы отвечаем лишь за Обнинск. Здесь бы депутатам и возмутиться, что даже губернатор открыто говорил о тех, кому обязана Протва своим плачевным состоянием. Однако, как оказалось, активность самих избранников народа тоже стремится к нулю.

- Я просто хочу вам напомнить, - обратился к коллегам по цеху председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН, - что в прошлом году мы собирались обсудить эту ситуацию и обратиться в надзорные ведомства. Понимая безнадежность решения этого вопроса, мы этого не сделали, но вот в текущем году я прошу в рабочем порядке организовать такое обращение.

Если два года у депутатов ушло на составление обращения, то можно смело заявлять, что проблема загрязнения реки Протвы вековая.

Евгения НИКИТИНА

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