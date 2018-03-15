Съезд объединил региональных и местных депутатов!

В Калуге прошел VIII съезд депутатов представительных органов муниципальных образований области, а также XIII съезд Совета (Ассоциации) муниципальных образований.

Принявшие в этом мероприятии участие губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН, сенатор Алексей АЛЕКСАНДРОВ, депутаты Государственной Думы Александр АВДЕЕВ и Геннадий СКЛЯР, а также делегации муниципальных районов и городских округов обсудили значимую тему: «Активное участие граждан в решении проблем - основа местного самоуправления».

ОТ ТЕМЫ ПАТРИОТИЗМА ДО ПРОБЛЕМ ЖКХ

Началось мероприятие с видеообращений депутатов местных органов власти и глав районов и поселений. Они в формате блиц-интервью высказались по наиболее значимым для них проблемам. В частности, были затронуты вопросы патриотического воспитания и волонтерства, реализации программ «Чистая вода» и «Формирование комфортной городской среды». Актуальными на местах также являются вопросы экологии и привлечения инвестиций, качества ремонта дорог и газификации.

Обращаясь к участникам съезда, глава региона Анатолий Артамонов отметил, что местное самоуправление в Калужской области становится по-настоящему народной властью. По его словам, муниципалитеты, где жители не ошиблись с выбором депутатов, с каждым годом становятся все более успешными и двигаются в своем развитии вперед.

Губернатор подчеркнул, что ни одна программа развития в регионе не была свернута, но еще больше предстоит сделать в последующие годы. Для этого, по словам Анатолия Дмитриевича, нужны существенные ресурсы. И областная власть меняет существующую финансовую систему таким образом, чтобы у органов местного самоуправления был стимул к повышению собственной налоговой базы. Реализуется и программа поддержки местных инициатив. Область, по заверениям губернатора, и дальше будет помогать тем, кто работает.

В этой связи, глава региона предложил уделить особое внимание развитию малого бизнеса, межрайонной кооперации. Кроме того, в каждом районе должен появиться свой индустриальный парк. Необходимо вводить в оборот и простаивающие земли сельхозназначения. По мнению, Анатолия Дмитриевича, никто лучше депутатов и органов местного самоуправления не знает скрытые резервы развития территорий.

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ПРИЗВАЛИ БЫТЬ ЕЩЕ АКТИВНЕЕ

Активно, по словам губернатора, нужно развивать территориальное общественное самоуправление, институт сельских старост, народные дружины, товарищества сособственников жилья. Местным властям нужно чаще проводить сходы, разъяснять людям, какие проблемы будут решаться с помощью области, а какие нужно решать самим.

Полностью поддержал Анатолий Артамонов и недавнее предложение Виктора Бабурина о создании при Законодательном Собрании штаба волонтерства, в котором этому движению будет оказываться юридическая и любая другая необходимая помощь. Затронул глава региона и главное политическое событие этого года - выборы Президента. По его словам, участие в голосовании - долг каждого гражданина, проявление искренних чувств к своей стране и забота о ее будущем.

За особые заслуги и высокие достижения способствующие развитию региона губернатор наградил ряд депутатов, глав администраций и муниципальных служащих.

В свою очередь председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин подчеркнул, что на съездах депутатов всегда обсуждаются и решаются многие вопросы, которые поднимают жители региона.

- Люди хотят участвовать в управлении своими территориями, хотят быть хозяевами. И мы обязаны их поддерживать в этом. У нас в регионе избрано около 2800 депутатов различного уровня. Это огромная сила, которая является проводником здоровой инициативы и предложений граждан, - отметил он.

Особо председатель Заксобрания остановился на вопросах патриотического воспитания, а также коснулся вопросов реализации программы «Чистая вода».

- Это инициатива граждан и депутатов, которая воплотилась в конкретный проект. В регионе практически не осталось населенных пунктов, где не было бы воды. Но появились другие задачи. Сегодня важно, чтобы вода была чистой, и чтобы качественно работала система водоотведения, - отметил он.

Что касается реализации программы по формированию комфортной городской среды, то, по словам Виктора Сергеевича, депутатам на местах нужно обратить пристальное внимание на актуализацию правил благоустройства территорий и пространственное планирование.

Виктор Бабурин добавил, что на контроле у депутатов остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и содержания дорог, организации и качества питания школьников. Это те проблемы, с которыми к депутатам обращаются избиратели.

В завершении Виктор Сергеевич затронул тему предстоящих выборов.

- Для всех нас экзаменом будет 18 марта - выборы Президента страны. Сильный президент - это тот, кто имеет поддержку граждан. Поэтому призываю вас убедить жителей прийти на избирательные участки и проголосовать, - сказал он.

В завершении съезда депутатов Виктор Бабурин вручил награды победителям конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления. В этом году среди городских округов победителем стал Обнинск.

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ

Кстати, от Обнинского Горсобрания в съезде приняли участие депутаты Владимир ВИКУЛИН, Зиновий ГУРОВ, Евгений ХАЛЕЦКИЙ и Анатолий ШАТУХИН. Они поделились своими впечатлениями от этого мероприятия.

- Любой съезд - это возможность сверить свои внутренние часы и понять верной ли дорогой идешь. Там встречаешься с коллегами и можно обменяться мнениями, узнать какие мысли есть, что недосказано, что недоделано. Потому что формы информационного обмена, которые идут по другим линиям связи - это сухие отчеты, но там нет человека, - прокомментировал Анатолий Шатухин. Также Анатолий Ефимович подчеркнул, что полученные позитивные эмоции позволят депутатам и дальше активно работать на благо города. - Анатолий Дмитриевич выступил с очень хорошим, вдохновляющим докладом, он ставил перед нами задачи, которые необходимо решать, - рассказал председатель Обнинского городского Собрания Владимир Викулин. По словам Владимира Васильевича, речь шла о решении вопросов благоустройства, экологии, также глава региона затронул вопрос формирования Северной агломерации. - Александр Авдеев напомнил, что Горсобрание выиграло в Верховном суде процесс об использовании паркона. А Виктор Бабурин, выступая с трибуны, проинформировал о том, что некоторое время назад обнинские депутаты обратились в Заксобрание с проблемой загрязнения реки Протвы. Он заверил, что Заксобрание будет заниматься этим вопросом, - отметил Викулин.

В свою очередь выступавший на съезде глава администрации Обнинска Владислав ШАПША сравнил депутатскую деятельность с волонтерской, так как большинство избранников народа работают в Горсобрании на непостоянной основе.

Инна ЕМЕЛИНА

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