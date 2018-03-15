Извечная проблема

Обнинские коммунальщики который год проигрывают в войне с кипятком.

Уже много лет обнинцы жалуются, что зимой, помыв руки под краном, запросто можно угодить в больницу с ожогом. Сколько раз из-за горячей воды страдали дети, однако воз и ныне там. Все дело в том, что система устроена так, что если в доме нет терморегулятора, то вода для обогрева помещений и пользования нагревается одинаково. Поэтому, если хочешь не замерзнуть в квартире, то рискуешь обвариться в ванне.

ОТ ОЖОГОВ НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН

Эта зима не стала исключением. Как только температура за окном понижалась, во многих домах сразу автоматически повышалась температура воды из-под крана. А главное, что отрегулировать однажды напор холодной и горячей воды в квартире попросту невозможно. Сегодня из крана льется кипяток, а завтра ты замерзаешь, стоя под душем.

- У меня был случай, я включила воду в кране, отрегулировала ее, сделав теплой, отвернулась на несколько секунд, поворачиваюсь, а на меня валит пар, - рассказывает жительница первого наукограда Елена ТРОФИМОВА.

Женщина тут же выключила воду, и пар рассеялся, а она наглядно представила себе кошмарную картину, которая могла бы быть, если бы она мыла руки.

- Ладно, взрослые, они хотя бы среагировать быстро могут. А как быть детям? У меня буквально за несколько дней до этого случая ребенок мылся в ванне и ошпарил бок, - вспоминает Трофимова.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Долгое время обнинцев уверяли, что решить проблему могли бы специальные приборы - терморегуляторы жидкости (ТРЖ), которые были изначально установлены в домах, но со временем перестали работать. Теперь установить новые ТРЖ должны управляющие компании, а частные коммунальщики, мол, настолько безответственны, что не торопятся этого делать.

Однако в этом году «песня» неожиданным образом изменилась, и управляющие компании из разряда неблагонадежных перешли в разряд ответственных.

- Дело в том, что практически по всем многоквартирным домам, где не стояли регуляторы, ГЖИ по нашему обращению выдала предписание, и теперь эта работа взята на контроль, - пояснила начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА.

По словам Анны Валерьевны, скорость работы частных коммунальщиков по установке ТРЖ напрямую зависит от платы жильцов. И если денег не хватает, то жители могут скинуться дополнительно на приобретение необходимого оборудования.

УСТАНОВКА ТРЖ РЕШАЕТ НЕ ВСЕ?

Но в мэрии уверяют, что установка спасительного ТРЖ - всего лишь полдела, ведь это сложный механизм, требующий к себе постоянного внимания и регулировки.

- Если это дорогой вариант, то он действительно настраивается и не требует частых дополнительных вмешательств, а те, что могут позволить себе управляющие компании, исходя из средств, собираемых с жильцов, в них механизм дешевле, который требует к себе постоянного внимания. Не доглядел - все, он может выйти из строя! - объясняет Анна Еремина.

А вот генеральный директор управляющей компании «Быт-Сервис» Вадим КАЦ дома, которые находятся в его управлении, такими приборами оснастил давно. Причем, по словам Вадима Львовича, он пользуется проверенной фирмой, ТРЖ которой находятся в нижнем ценовом диапазоне. Эти регуляторы верой и правдой служат жильцам уже несколько лет. Причем, как отмечает коммунальщик, по его наблюдениям, в работу прибора лучше лишний раз вообще не вмешиваться, главное - настроить его изначально. Да и вообще, все ТРЖ имеют лишь одно слабое звено - пластиковые шестеренки.

- И если температура воды высокая, то пластмасса не всегда выдерживает, такая тонкость действительно есть, - говорит Вадим Кац.

Однако устранить проблему не составит труда, замена этого механизма больших денег не стоит. Как говорится, было бы желание. Но, видимо, учитывая, что обнинцы уже который год жалуются на кипяток, шпарящий из крана, как раз с желанием у многих управляющих компаний большие проблемы.

Евгения НИКИТИНА

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