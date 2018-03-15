Жители Обнинска воюют за право управлять своим домом

Сколько раз нам приходилось слышать от представителей власти, что в каждом многоквартирном доме необходимо создать его Совет, в который должны войти самые активные и инициативные жильцы.

И только тогда будет налажено эффективное взаимодействие между жильцами и управляющей компанией. Однако в одной из обнинских многоэтажек на этой почве разгорелся настоящий конфликт, где дело дошло до рукоприкладства и обращений в полицию и прокуратуру.

НОВЫЙ СОВЕТ ПРОТИВ СТАРОГО

К нам в редакцию обратилась группа жильцов дома № 36 по улице Энгельса во главе с председателем недавно созданного там домового Совета Винерой КАМАЛЕТДИНОВОЙ. Жители рассказали о проблеме, которая возникла у них после того, как они взяли управление домами в свои руки и, собственно говоря, создали этот самый домовый Совет.

- Мы провели эту процедуру в соответствии с Жилищным кодексом. Напечатали бюллетени, собрали жильцов. В итоге за новый Совет проголосовали большая часть жителей, 81 процент, - рассказали пригласившие журналистов активисты.

Как они уточнили, прежний домовый Совет к этому моменту уже давно прекратил свою деятельность.

- А чем он вас не устраивал? - поинтересовались мы.

В ответ посыпался целый перечень обвинений. Представители инициативной группы наперебой перечисляли все, что им не нравилось в деятельности предыдущего Совета дома. Список оказался внушительным.

- Шесть лет ничего не делалось. Мы даже не знаем, был ли этот Совет дома. Протокола собрания мы не видели. Кругом были мусор, грязь и много неудобств. Мусоропровод оборудован таким образом, что туда недобросовестные жильцы могут бросать крупногабаритный мусор, что они и делают. Из-за этого он постоянно забивается. Оказывается, мусоропровод у нас используется для хранения мусора. И эту проблему никто так и не решил, - возмущались жители.

Они пояснили, что специализированная машина всегда забирает только два стоящих под мусоропроводом контейнера, в то время как всего их четыре.

- Было даже такое, что наша уборщица сама доплачивала водителю, чтобы забрал остальные, - удивили нас жители. - Потому что это невыносимо: и с соседних домов к нам на эстакаду несут свой мусор те, у кого всего один контейнер. И периодически мусоропровод загорается.

Обратившиеся к нам жильцы заверили, что новый Совет дома как раз собирается решить эту проблему, но представители прежнего не дают такой возможности.

НА АКТИВНОГО ЖИЛЬЦА ПОСЫПАЛИСЬ ЖАЛОБЫ

- Сто тысяч рублей выделялись дому нашей управляющей компанией для покупки новых контейнеров. В итоге нет ни денег, ни контейнеров, - жаловались Винера Камалетдинова и Наталья СИНЯКИНА. - Семьсот тысяч было выделено на косметический ремонт дома. И где этот ремонт? Разве то, что вы сейчас видите, стоит таких денег? Прежний Совет дома не отчитался ни о какой своей деятельности. Мы не знаем, на что были потрачены наши средства. Зато они сейчас всюду пишут на нас жалобы. Во все инстанции.

Как выяснилось, в доме не так давно поселился предприниматель и неравнодушный человек - Александр ЦЫМБАЛ, который готов вкладывать личные средства в проведение разного рода коммунальных работ. Он уже установил у себя на площадке новую дверь хорошего качества, отремонтировал там стены, а в подъезде на первом этаже оборудовал удобный пандус с поручнями.

- И Александр Викторович готов помогать нам дальше. Готов весь дом привести в порядок, но представители старого Совета дома категорически против этого. Они всячески препятствуют его инициативе. Жалобы на Цымбала разосланы и в прокуратуру, и в городскую администрацию, и в другие места, - рассказали Винера Камалетдинова и Наталья Синякина.

Сам Александр Викторович в беседе с нами подтвердил эту информацию. Он признался, что уже несколько раз по этому поводу побывал в прокуратуре, в полиции и в мэрии. Его вызывали туда для дачи объяснений. Хотя он до сих пор так и не понял, в чем провинился.

- Эти женщины, которые на меня жалуются, сами возят по установленному мной пандусу свои тяжелые сумки на колесиках, а потом пишут на меня жалобы. За что? - не понимает мужчина.

Как он рассказал, требуют представители старого Совета дома снять и новую дверь, а также ободрать отремонтированные стены. На днях по этому поводу они даже вызвали на место сотрудников Жилищной инспекции. Те приехали, развели руками и уехали.

- Жилищная инспекция отмахнулась от проблемы, а администрация не вмешивается, - говорит Александр Цымбал.

ДЕЛО ДОШЛО ДО РУКОПРИКЛАДСТВА

К сожалению, представителей старого Совета дома нам застать так и не удалось. Но мы побеседовали с жильцами. И, надо заметить, мнения разделились.

В частности, Светлана ПЯТКОВА заступилась за прежних общественников и покритиковала нынешних. У нее возникли сомнения в легитимности вновь избранного Совета дома.

- Вы видели протокол, но вы не видели решения собственников. А мы видели, - возмущалась женщина. - У нас есть вопросы к тому, как был написан этот протокол. Мы задали этот вопрос непосредственно инициатору собрания собственников, но он не захотел на него отвечать. Собрание нужно проводить по-другому, а там все началось с оскорблений. Я голосовала против этого нового Совета. Я этих людей не знаю. Причем многие, кто оказался в списке Совета, даже сами об этом не знают. И есть сомнения, что 81 процент собственников проголосовал.

Другой жилец - Виктор ИСАЕНКОВ, напротив, очень отрицательно высказался в адрес представительниц старого Совета дома. Как он рассказал, из-за личной неприязни одна из этих женщин даже толкнула его.

- Если бы это был мужчина, я бы дал сдачи, и мало бы не показалось, - сказал разгневанный жилец. - Но я никогда не применю физическую силу по отношению к женщине.

Наш собеседник, кстати, посетовал на бездействие прежнего Совета и похвалил новый, продемонстрировав прекрасный пандус, которые его представители установили. Он припомнил, что когда-то со всех жильцов собрали деньги на установку в доме камер видеонаблюдения, но при этом финансовый отчет по этой работе так и не предоставили.

А МЭРИЯ НЕ В КУРСЕ ДЕЛА

Разумеется, связались мы и с руководством управляющей компании, обслуживающей данный дом. И, признаться, те настолько устали от всех этих склок, что попросили не называть их фамилии, чтобы тоже не оказаться втянутыми в разборки. Хотя мнение свое высказали.

- Документов, подтверждающих легитимность того первого Совета дома, нам представлено не было. Ни нам, ни в администрацию города. Они сами назвали себя Советом дома. И большее число жителей выступают за вновь избранный Совет, который все оформил правильно, - получили мы четкий ответ из ООО «ЖКУ».

В обнинской мэрии, как нам показалось, про данный скандал ничего не знают. Или делают вид, что не знают. Начальник отдела по реализации жилищной политики Юлия БАРГАЕВА проинформировала, что жители данного дома обращались в администрацию только по вопросу голосования муниципальных квартир за новый Совет дома. А всем недовольным его работой она порекомендовала обращаться в суд.

- Собственник может оспорить решение общего собрания жильцов в судебном порядке, - сказала она.

Но пока недовольные пишут жалобы в правоохранительные органы и толкают своих оппонентов. Впору вводить в штат управляющей компании тренера по боксу. Может, он поможет?

Инна ЕМЕЛИНА

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