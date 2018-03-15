Мать погибшей студентки уверена, что ее дочь убили задержанные силовиками братья!

С момента зверской расправы над студенткой ИАТЭ Марией НЕЧЕТНОЙ прошло практически два года. За это время в поисках преступника правоохранители перевернули с ног на голову не только Обнинск, но и его окрестности.

Под следственной лупой оказались десятки тысяч человек, но ни один из них не подходил на «роль» жестокого убийцы, точнее, не соответствовал нужным параметрам, в том числе и главному - образцу генетического материала.

И вот буквально на днях правоохранители все-таки вышли на реального преступника, а точнее, преступников. Ими оказались двое братьев, которые уже дали признательные показания.

«ЕСЛИ БЫ ХОТЕЛИ НА КОГО-НИБУДЬ ПОВЕСИТЬ ЭТО ДЕЛО, ТО ДАВНО БЫ УЖЕ ЭТО СДЕЛАЛИ!»

«Познакомиться» с теми, кто смог совершить столь хладнокровное и зверское преступление, на протяжении двух лет мечтали не только родственники погибшей Маши, но и вся общественность. Но кто бы мог подумать, что поимка главных «героев» этого ужаса отзовется толикой сомнений в душах некоторых обывателей, утверждающих, что на данных лиц правоохранители якобы решили просто «повесить» громкое преступление.

Однако вот сама мама погибшей девушки Наталья Нечетная, как оказалось, абсолютно уверена в том, что к смерти ее дочери причастны именно эти лица.

- Вы знаете, на протяжении двух лет следователи отрабатывали столько версий! Столько подозреваемых было проверено! И все они куда больше «подходили» на роль преступников, чем эти два «сморчка»! Единственное - не совпадали результаты ДНК. И если бы правоохранители хотели «повесить» это дело на кого-то, то давно бы уже это сделали! Но я уверена, что мою дочь убили именно эти (!), потому что они уже дали признательные показания, и генетический материал полностью совпадает, - комментирует Наталья Анатольевна.

Как стало известно из неофициальных источников, выйти на след преступников правоохранителям помогла смекалка. Сначала проверка охватила автомобилистов, чьи машины засветились в камерах видеонаблюдения тем злополучным вечером. А потом следователи решили существенно расширить круг. И, как оказалось, не зря.

ОГРАБИТЬ, А ЗАОДНО И УБИТЬ?

Как рассказала убитая горем мать, успевшая ознакомиться с некоторыми материалами дела, преступники, хоть и признали свою вину, но настаивают на том, что с Марией знакомы не были и ее убийство заранее не планировали. В тот апрельский вечер 2016-го они лишь хотели кого-нибудь ограбить....

- Если они хотели просто поживиться, то почему же выбрали нищенский район студенческого городка? Да даже если допустить этот факт, то почему же они мою дочь просто не ограбили?! - приводит доводы Нечетная.

Выходит, увидев идущую в ночи одинокую девушку, планы братьев-отморозков резко поменялись, и они решили не только грязно надругаться над случайной жертвой, но и зверски ее убить, нанеся около 60 ударов битой по телу несчастной девушки?!

При этом действовали злоумышленники, как рассказывает Наталья Алексеевна, весьма слаженно и даже распределили между собой роли насильника и палача...

В настоящее время расследование продолжается, и какое же обвинение, а вместе с ним и наказание будет предъявлено задержанным, покажет время. Ну а сама мама погибшей девушки признается, что того дня, когда убийцы ее дочери будут задержаны, она жадно ждала все два года, надеясь, что это принесет ее душе хоть какое-то успокоение, но этого не случилось.

- Мне сейчас еще предстоит пережить все заново. Мне нужно изучить все материалы дела, все показания - я должна таким образом подготовиться к суду, чтобы там какие-нибудь страшные подробности не стали для меня неожиданностью...

Дарья ГУМЕРОВА

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