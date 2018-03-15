Смертельный заплыв

Восходящая звезда брасса Михаил Муходинов умер во время соревнований.

Страшная трагедия произошла в конце этой недели в Обнинске. В четверг во время Чемпионата и Первенства ЦФО по плаванию умер известный и подающий большие надежды обнинский спортсмен Михаил МУХОДИНОВ. По одной из версий, семнадцатилетний парень скончался сразу после дистанции, не успев даже выйти из воды...

«Я ДУМАЛ, ЧТО С МИШЕЙ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

Михаил Муходинов несмотря на свой юный возраст уже успел добиться серьезных результатов на спортивном поприще. Молодой пловец к своим 17-ти годам заявил о себе на всю Россию. Он являлся неоднократным участником и призером соревнований самого разного уровня. Его называли восходящей звездой брасса. Так, например, в прошлом году Михаил выиграл золото на Чемпионате и Первенстве ЦФО, которое проходило в Подмосковье, обойдя соперников на дистанциях в 50 и 200 метров.

Однако Чемпионат 2018-го года, который на этой неделе проходил в обнинском дворце спорта «Олимп», для молодого спортсмена стал последним. Пловец, пройдя дистанцию в 50 метров, неожиданно пошел ко дну. Об этом нам рассказал известный российский спортсмен Николай СКВОРЦОВ, который стал не только свидетелем страшной трагедии, но и лично пытался спасти молодого коллегу, оказывая первую помощь.

- Миша уже прошел свою дистанцию и вдруг пошел на дно, - с комом в горле вспоминает Скворцов. - Я сразу это заметил и нырнул за ним, вытащил на бортик. Миша был без сознания. Я начал делать ему массаж сердца и искусственное дыхание. Помощь пытались оказать еще несколько человек, в том числе и тренеры, пока не подоспели медики.

Врачи, по словам, Скворцова, прибыли на место через пару минут, далее Муходинова доставили в медицинский кабинет, где пытались оказать помощь.

- Я не знаю, что именно там происходило, поскольку я должен был выходить на дистанцию. Но я думал, что с Мишей все будет нормально, раз он попал в руки врачей, тем более что иногда на соревнованиях случается нечто подобное - становится плохо, теряют сознание, - комментирует Николай.

Но спасти молодого спортсмена, увы, не удалось, потому, как у дежуривших на соревнованиях медиков не было необходимого оборудования, в том числе и дефибриллятора, который лишь позже подвезла на место происшествия вызванная бригада скорой помощи. Но было слишком поздно...

КТО ВИНОВАТ?

Что же именно стало причиной молниеносной смерти молодого спортсмена, теперь предстоит выяснить правоохранителям. Как рассказала заместитель руководителя обнинского следственного отдела Юлия ТАРАСОВА, по факту случившегося ведется проверка.

По одной из версий, у Михаила Муходинова случился сердечный приступ, по другой - бронхоспазм. Но в этой трагической истории есть еще много вопросов. Например, почему возле здания спорткомплекса, где проходили соревнования, не дежурил реанимобиль со всем необходимым оборудованием?!

Тем более, как рассказывает профессиональный спортсмен Николай Скворцов, потеря сознания для пловцов вовсе не редкость! Ответы на эти вопросы теперь вероятно придется давать представителям следственного комитета.

А вот на вопрос станет ли эта трагедия для областных чиновников поводом задуматься и все-таки найти финансирование на оплату труда спортивного врача, ответа нет.

Тренер погибшего спортсмена Алексей БАЧИН, едва сдерживал слезы, и честно признался, что прокомментировать ситуацию и дать оценку произошедшего, он просто не в состоянии...

Наша редакция выражает искренние соболезнования всем родным и близким Михаила Муходинова.

Дарья ГУМЕРОВА

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