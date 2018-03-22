От кухонных посиделок - к дискуссии

Посещать «Курилку» в Обнинске стало так же модно, как и вести здоровый образ жизни.

Еще несколько лет назад интерес к науке испытывали лишь единицы, потому как подавалась она на протяжении долгого времени весьма пресно, скучно и порой даже совершенно непонятно. А потому рядовые обыватели тянулись к познанию научного пространства весьма неактивно. Однако не так давно в современном обществе начали открываться всевозможные лектории, где о тех или иных научных фактах самого разного профиля рассказывали самые настоящие профессионалы своего дела, причем подача информации приобрела совершенно иной формат - легкой дискуссии, основанной на обычном человеческом языке, а не на одних лишь заумных терминах.

Одним из самых популярных лекториев стала «Курилка Гутенберга», к России еще в 2012 году. Этот некоммерческий просветительский проект изначально походил на дружеский клуб любителей научно-популярной литературы. Эдакий клуб по интересам, где можно было обсудить ту или иную книгу, побеседовать на интересующие научные темы.

Но со временем волонтерское движение начало приобретать все большую популярность, а вместе с ней и новые грани. Теперь «Курилка Гутенберга» - это сеть лекториев, которая разрослась не только по российским городам.

Но и шагнула за границу. проект реализуется в России, Белоруссии, У краине и Чехии.

Но сегодня хотелось бы поговорить о том, как «Курилка Гутенберга» нашла своих поклонников в Обнинске.

НАУКА ВДОХНОВЛЯЕТ

Идейным вдохновителем открытия «Курилки» в Обнинске является Полина ВОЛКОВА. Идея создания филиала в нашем городе этой девушке пришла, наверное, неспроста. Все дело в том, что Полина сама посвятила себя всецело науке. Сегодня она работает во «Всероссийском научно-исследовательском институте радиологии и агроэкологии» (ГНУ «ВНИИРАЭ») и параллельно пишет докторскую диссертацию.

- Это был 2017 год, когда меня вдруг неожиданно посетила идея организовать филиал «Курилки Гутенберга» в Обнинске - в первом наукограде! Я связалась с одним из главных организаторов этого проекта, и он мне рассказал, что нужно сделать. В принципе, ничего особенного, кроме желания и инициативности здесь не потребовалось. Единственное условие и главный принцип действия «Курилки» - это бесплатное предоставление научного контента. Формат встреч подразумевает 2-3 выступления по 30-40 минут каждое, а все мероприятия и производимый контент являются полностью бесплатными! Мы приглашаем учёных и специалистов, мы знакомим с открытиями науки в экспрессивной, живой и увлекательной форме, а диапазон тем настолько широк, что в течение одного вечера перед вами могут выступить биолог, физик и психолог! Но повторюсь, что все лекции для слушателей проводятся бесплатно, и лекторы выступают также на безвозмездной основе. Наша задача - привезти их и отвезти, а также накормить, - рассказывает Волкова.

Со временем у Полины появилось немало единомышленников - волонтеров, готовых тратить свои силы и драгоценное время просто на то, чтобы питать общество знаниями. Сегодня в обнинской «Курилке», помимо Полины Волковой, которая отвечает непосредственно за связь с лекторами, трудятся еще четыре человека, и у каждого из них здесь своя важная роль. Роман ЧУРЮКИН, к примеру, отвечает не только за сотрудничество, но и занимается видеомонтажом.

- Все лекции пишутся на видеокамеру, а затем монтируются. После записи транслируются на специальном канале в «Ютубе», - объясняет Полина.

Надежда СОТНИКОВА всецело посвящает себя организации лекториев, а Елизавета КАЗАКОВА - их анонсированию. Команда волонтеров может похвастаться и собственным дизайнером, роль которого исполняет опытный профессионал своего дела Марина ПОДОБЕД. Девушка занимается созданием всей необходимой атрибутики, в том числе и той, что используется для фотосессий. И все эти люди трудятся на благо общества исключительно из собственных альтруистических убеждений.

ДАЖЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ТРЕБУЕТ ДЕНЕГ

Но, надо сказать, что наличие словосочетания «некоммерческий проект» вовсе не говорит о том, что организаторам «Курилки» не требуется материальная поддержка. Потому со временем у идейных ребят появились партнеры в лице «Агентства инновационного развития Калужской области» (АИРКО) и того самого института, в котором трудится Полина Волкова.

- С ребятами мы познакомились после того, как они уже успели провести ряд лекториев в Обнинске, - вспоминает специалист АИРКО Светлана ШУМАЙ. - Они собирались проводить большой фестиваль - «саперауд», куда были приглашены известные лекторы Ася КАЗАНЦЕВА и Алексей ПАНЧИН. Это очень грамотные и известные люди. Но они выступают за гонорары, а политика данного проекта не позволяет брать деньги со слушателей. Потому мы решили поддержать наших активистов и взять финансовую часть на себя.

Надо сказать, что на свои плечи «Агентство инновационного развития» решило взять и часть организационных моментов. Дело в том, что до недавнего времени лекции проводились в зале обнинского музея. Однако с ростом аудитории тех площадей стало катастрофически не хватать. А о проведении «саперауда» в таком камерном помещении не могло быть и речи. Потому специалисты АИРКО помогли организовать проведение фестиваля в зале «Технической академии Росатома» (вчерашний «ЦИПК»).

А вот руководство «ВНИИРАЭ», в котором всецело отдает себя науке Полина Волкова, с момента реализации просветительского проекта в Обнинске помогает материально.

- Особенность проведения лектория в том, что мы всех своих гостей и слушателей обязательно кормим - устраиваем кофе-брейки, в рамках которых участники могут подискутировать с лекторами на определенные темы. Это весьма немаловажно. Но на организацию подобных бесед с «плюшками» тоже нужны немалые средства, ведь на лекции приходит по несколько сотен человек. Вот здесь нам как раз помогает Институт сельхозрадиологии, - объясняет Полина.

«ХОТИМ ДОБАВИТЬ НЕМНОГО КОСМОСА»

Между тем с момента открытия «Курилки Гуттенберга» в Обнинске было проведено уже пять лекториев, два из которых были особенно крупными и значимыми. Как было сказано выше, на встречу с обнинскими слушателями приезжали такие известные деятели, как Ася Казанцева и Алексей Панчин.

Казанцева, например, рассказала о том, как проходят исследования памяти и какие практические рекомендации для подготовки к экзаменам можно из этих исследований извлечь уже сейчас. А Панчин, в свою очередь, поведал о том, как взломать генетический код, чтобы воскресить вымерших животных или вылечить наследственные заболевания у человека.

В марте перед обнинской публикой выступили другие, не менее уникальные личности. В роли лекторов предстали известные просветители Александр СОКОЛОВ и Станислав ДРОБЫШЕВСКИЙ - авторы научно-популярных книг и финалисты премии «Просветитель» - крупнейшей российской награды в области научно-популярной литературы.

Так, например, в рамках лекции «Кожа и шерсть» Соколов рассказал обнинцам о том, почему люди утратили волосяной покров и почему они разного цвета, а также ответил на многие другие научные вопросы, которые сегодня интересуют человечество.

А Станислав Дробышевский прочитал лекцию по теме «Вершина эволюции». Он рассказал, кто превзошёл человека, и в чём человек превзошёл других животных. Также лектор поведал о нужном и лишнем, важном и вредном.

- Это была незабываемая встреча. Пришло очень много народу. В тот день был обильный снегопад, но даже он не помешал людям прийти на лекцию, - вспоминает Светлана Шумай. - Примечательно, что слушать выступающих было интересно не только взрослым. Присутствовало очень много детей, и они были невероятно увлечены происходящим. Важно то, что все, о чем рассказывали лекторы, было понятно и доступно даже деткам. Соколов вообще сделал свое выступление в виде некоего стендапа. Все были просто в восторге.

Следующий лекторий пройдет в Обнинске в мае. С тематикой его организаторы пока что точно не определились.

- Мы не только сами думаем, кого пригласить к нам в гости. Часто участники «Курилки» предлагают нам свои варианты - либо конкретных лекторов, либо темы, на которые они хотели бы послушать лекции, - объясняет Волкова. - Мысли у нас, конечно, уже кое-какие по следующим лекториям есть. Например, хотим добавить немного космоса. Это, как нам кажется, сегодня очень актуально и интересно людям.

Главное, как считают организаторы обнинской «Курилки» - это то, что наука действительно стала интересна людям, к ней начали тянуться простые обыватели. Получать знания и расширять свой кругозор в последнее время стало очень модно, примерно так же, как заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. На прилавках книжных магазинов стало появляться все больше научно-популярной литературы современных авторов. И все эти произведения, надо сказать, на витринах подолгу не залеживаются...

Ну, а организаторы «Курилки Гуттенберга» в Обнинске, а также их партнеры, делают все возможное для популяризации научно-просветительского движения, тем более что для первого наукограда, который славится на весь мир своими научными деятелями и достижениями, такая мода на саморазвитие особенно должна быть актуальна.

Дарья ГУМЕРОВА

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