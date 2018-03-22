Старт дан хороший

Депутаты Заксобрания поделились впечатлениями о прошедших выборах.

18 марта состоялись выборы Президента страны - с блестящей победой Владимира Путина. И Калужская область продемонстрировала высокую явку избирателей. Ее показатель превысил средний по центральному федеральному округу. Среди всех регионов округа наша область заняла седьмое место.

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ПОРАДОВАЛИ СВОИМ НЕРАВНОДУШИЕМ

Уже 19 марта на заседании правительства области, которое проходило под руководством губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, об итогах организации и проведения выборов Президента РФ отчитались заместитель главы региона Алексей НИКИТЕНКО и председатель избирательной комиссии Виктор КВАСОВ. Они рассказали, что за ходом голосования наблюдали рекордное количество иностранных наблюдателей. Впервые был использован институт общественных наблюдателей. Серьезных нарушений зафиксировано не было.

Виктор Квасов сообщил, что из 797 тысяч человек, включенных в списки избирателей, проголосовали 68,17 процента, что выше явки марта 2012 года. В итоге за Владимира Путина в Калужской области свой голос отдали 76,16 процента проголосовавших. И наибольшая активность зафиксирована, в том числе, и в Обнинске.

Об этом с гордостью говорили и депутаты Законодательного Собрания Калужской области от наукограда. В частности, Олег КОМИССАР поделился с нами своими самыми приятными впечатлениями от увиденного на избирательных участках.

- Я являюсь постоянным участником выборов и хочу отметить, что эти прошли нестандартно, - подчеркнул Олег Николаевич. - Никогда ранее не было такой высокой активности жителей. Причем я обратил внимание, что о своем желании проголосовать многие говорили заранее. И у меня такое ощущение, что это результат той политики, которая у нас проводится. Ведь традиционно Обнинск в этом плане является проблемным городом, а я 18 марта увидел очень много людей, заинтересованных в результате выборов. И во время общения с избирателями мне стало понятно, что большинство жителей региона и Обнинска удовлетворены той работой, которая проводится в Калужской области командой губернатора Анатолия Артамонова и, разумеется, командой Президента страны. Эти результаты сказываются на отношении людей к выборам. Жители региона видят, что есть движение вперед, и их интерес ко всем этим политическим процессам повысился. Что отразилось и на явке.

УПОР БУДЕТ СДЕЛАН НА ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ

А депутат Заксобрания Анатолий СОТНИКОВ считает, что результаты прошедших выборов, которые его очень порадовали, вполне ожидаемы.

- Наш президент Владимир ПУТИН четко обозначил в своей предвыборной кампании приоритеты для своей предстоящей работы. И направлены они, прежде всего, на решение внутренних проблем. И, что особенно важно для нашего АИРКО, речь шла и о развитии инновационной экономики, и поддержке малого и среднего предпринимательства. Обсуждалась и стратегия развития Российской Федерации, в которой детально были рассмотрены структурные соединения нашей экономики.

Понравилось Анатолию Александровичу и то, как выборы были организованы.

- Все было предельно открыто, прозрачно. В режиме теле- доступа велась трансляция из большинства избирательных участков. Присутствовало большое количество наблюдателей. На самом деле то, что делается в России, делается далеко не во всех странах. Даже в самых демократических. И совершенно очевидно, что последние события, которые сейчас происходят в мире, лишь добавили желания и мне, и всем другим избирателям прийти на избирательные участки и сделать свой выбор в пользу нашего Президента. России нужен сильный лидер, а авторитет Владимира Путина огромен. Только он сегодня способен сделать так, чтобы Россия более эффективно развивалась.

Эксперты отмечают, что и промежуточные показатели явки наших калужских избирателей улучшились на порядок. Почти на восемь процентов, если сравнивать с президентскими выборами 2012 года.

Старт дан хороший. И депутаты Заксобрания полны сил и готовности продолжать работу в рамках той масштабной программы, которая была разработана Путиным и его командой.

«СПАСИБО ЗА РАБОТУ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ!»

Председатель Заксобрания Калужской области Виктор БАБУРИН поблагодарил своих коллег-депутатов за их плодотворную работу с избирателями.

- Прошедшие выборы главы нашего государства были абсолютно прозрачными и легитимными. Я обосновываю это следующим образом: явка в Калужской области составила около 70-ти процентов, при этом за действующего Президента В.В. Путина проголосовали более 76-ти процентов. Это больше половины всех избирателей области.

Я много лет занимаюсь выборами разного уровня. У нас в регионе сложилась принципиальная позиция, которая была установлена Губернатором области

А. Д. Артамоновым. Мы никогда не допускали никаких подтасовок. Выборы проходят строго в рамках действующего законодательства. Мы также никогда не выступаем против каких-либо кандидатов, а стараемся продвигать своих кандидатов. Но на данных выборах такой необходимости не было. У Владимира Владимировича Путина очень высокие рейтинги. Все усилия были направлены на то, чтобы призвать людей прийти на выборы и проголосовать за ту кандидатуру, которая избирателям по душе. Это удалось. Люди нас поняли.

Хотел бы поблагодарить депутатов всех уровней Калужской области, которые активно работали с избирателями и убедили их участвовать в голосовании.

Мы знаем В.В. Путина, он все делает для того, чтобы нашему народу жилось лучше, я думаю, что его политика в этом отношении будет, безусловно, продолжена.

Инна ЕМЕЛИНА

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