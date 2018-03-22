Обнинских депутатов поглотила « текучка »

На этой неделе заседание комитета по ЖКУ оказалось под угрозой срыва, так как депутатам едва удалось набрать кворум. К назначенному времени присутствовали только председатель комитета Роман Анциферов и его заместитель Анатолий Шатухин.

Но в конце концов заседание все-таки состоялось. С опозданием в заветный 401 кабинет подтянулись Евгений Халецкий, Светлана Лукьяненко и Людмила Сергеева.

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАЛИ

Перво-наперво народные избранники рассмотрели проект Постановления об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей и для собственников, не принявших на общем собрании такого решения. Как пояснила начальник отдела тарифной политики городской администрации Галина МАКСИМОВА, такая необходимость возникла в связи с тем, что имеющиеся тарифы и методы их расчета были актуальны на момент их принятия в 2008-м году и сегодня уже окончательно устарели.

Она подчеркнула, что новые тарифы являются экономически обоснованными. Хотя многие горожане не понимают, как это «обоснование» связать с их совершенно не растущими зарплатами. Этого чиновница, к сожалению, не пояснила.

В перечень услуг, на которые поднимут тарифы, вошло и обслуживание лифтового оборудования. В связи с этим народные избранники поинтересовались у Максимовой, будут ли в новом документа как-то учитываться интересы жителей первого и второго этажей, которые лифтом не пользуются. В очередной раз все услышали, что за лифт обязаны платить все жильцы без исключения, так как он входит в общедомовое имущество.

И СНОВА ЛИФТЫ, И СНОВА ДОРОГИ

Далее начальник отдела по реализации жилищной политики Юлия БАРГАЕВА рассказала о планах по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города в текущем году. На эти цели в Обнинске будет потрачено 392 миллиона рублей. И на эти деньги в 45-ти многоквартирных домах будет производиться замена лифтового оборудования, в пяти домах - замена кровли, в одном - замена отмостки, в двух жилых зданиях запланирован ремонт фасадов, еще в четырех - капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей.

Юлия Баргаева проинформировала, что в настоящее время Фонд капитального ремонта, выступающий заказчиком для данных видов работ, проводит аукцион по разработке проектно-сметной документации. Далее последует аукцион на поиск подрядчиков.

Депутаты попросили уточнить информацию по ремонту лифтового оборудования. И выяснилось, что всего в этом году в наукограде будет заменен 161 лифт. Специалист напомнила, что по проекту министра ЖКХ РФ Михаила МЕНЯ, до 2020 года в нашей стране не должно остаться лифтов с изношенностью, превышающей 25 лет. Так что и в Обнинске через два года таковых остаться не должно.

На комитете также озвучили перечень мероприятий по благоустройству территорий ТОС в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство». Всего на благоустройство ТОСов выделено 35 миллионов рублей, из которых 10 будут потрачены на ремонт дорог.

Одним словом, пока ничего нового и неожиданного народные избранники не выдали. Банальная «текучка».

Инна ЕМЕЛИНА

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