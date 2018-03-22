Помойки на колесах

Обнинские перевозчики не считают нужным вместе с ростом тарифа повысить качество сервиса.

Прошло ровно два месяца с тех пор, как в Обнинске проезд на маршрутном такси вырос до 20 рублей. Тогда эта новость разделила людей на два лагеря: одни с пониманием кивали в сторону возрастания стоимости проезда, оправдывая его ростом цен на бензин и прочими недешевыми транспортными расходами,

другие же с возмущением отказывались принимать изменение тарифа.

Но если даже разделять позицию согласных, казалось бы, можно смело рассчитывать и на улучшение данного сервиса. Однако за минувшие два месяца в системе общественных перевозок не изменилось ничего.

Пассажиры продолжают жаловаться на перебои с движением отдельных маршруток, манера вождения водителей тоже оставляет желать лучшего, а про техническое состояние некоторых транспортных единиц вообще можно делать специальный фоторепортаж.

«АДМИНИСТРАЦИЮ БЫ

В НИХ ПОКАТАТЬ!»

Надо сказать, что повышение тарифа с 16 до 20 рублей серьезно ударило по карманам жителей первого наукограда, особенно если учесть, что, к примеру, общественным транспортом пользуются все члены семьи.

- У меня на маршрутках ездит вся семья: я, муж и двое детей, - рассказывает местная жительница Татьяна СМОЛИНА. - Если посчитать, то в среднем только на дорогу до работы (школы) и обратно из нашего бюджета ежедневно уходит 160 рублей, а за рабочую неделю выходит 800 рублей! Общий расход за месяц тоже не сложно рассчитать. Для кого-то, может, это и не деньги, а для некоторых - существенный убыток. Но вопрос сейчас даже не в финансах. Я считаю, что если уж пассажиры платят за транспортную услугу столь немалые деньги, то и качество той самой услуги должно быть соответствующим. А что мы имеем? Посмотрите, сиденья в половине маршруток засаленные, облезлые и даже сломанные есть! По утрам в салонах часто несет табаком - будто там десять человек всю ночь курили! А водители как устраивали гонки, так и продолжают это делать!

Разделяют мнение Татьяны и другие горожане. Вот что они пишут в местных интернет-сообществах.

- Маршрутки под номером 16 - это просто помойка на колёсах! Про водителей плохого ничего не скажу! А вот состояние ТС - без слез не взглянешь! - пишет Ольга ХИЖНЯК.

- Что маршрутки, что автобусы - одинаково грязно в салоне. Не про пол говорю, а про весь инвентарь в салонах: годами тряпки и воды не видел. Администрацию бы в них покатать в беленьких шубейках, купленных на честную зарплату, - комментирует еще один пользователь.

К этим монологам можно еще много чего добавить. Например, нередко случается, что автоматические двери маршруток заклинивает, в результате пассажирам приходится выходить через заднюю дверь и пересаживаться на другой транспорт. А про такие блага, как обещанный некогда валидатор или свободный Wi-Fi (которым, для примера, может похвастаться столичный транспорт), жителям Обнинска и вовсе мечтать не приходится.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Ко всему прочему, нередко не соблюдается водителями и расписание. Например, уже не в первый раз к нам в редакцию обращаются возмущенные пассажиры, которые в районе 11 утра почему-то не могут найти на вокзале 12-ю маршрутку. В свое время мы уже обращались за комментариями к перевозчику Анатолию ДАВИДЕНКО, обслуживающему данный маршрут, однако тот не нашел ничего лучше, как просто усомниться в реальности жалоб. Между тем, накануне подготовки данного материала мы запечатлели на фото толпу людей, пребывающих на вокзале в ожидании маршрутки №12, которой не было 15 минут!

Нелегко уехать и после полудня с остановки «Площадь Преображения». В это время пассажиры вынуждены набиваться в маршрутки и ехать стоя, как селедки в бочке, а все потому, что маршруток не хватает. Вопрос -

почему бы перевозчику не выпустить на линию дополнительные транспортные единицы? В противном случае непонятно, за что сегодня пассажиры платят по 20 рублей!

Однако в Управлении потребительского рынка продолжают уверять о регулярных рейдах и проверках. Так, к примеру, как сообщил и.о. начальника отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения Анатолий ПЛЕХАНОВ, в марте ими было проверено несколько десятков маршруток на техническое состояние. И 14-ти были сделаны замечания.

- Замечания были донесены до водителей, а впоследствии и до перевозчиков. Сейчас многие меняют обивку на сиденьях, проводят другие мероприятия, чтобы привести салон в порядок, - прокомментировал он.

Что же касается вышеуказанных нарушений относительно расписания и нехватки транспортных единиц, то в этом случае Плеханов пояснил, что жалоб в Управление от пассажиров к ним не поступало, но пообещал провести дополнительные проверки и даже пригласил поучаствовать в них журналистов. Ну а как отразятся на деле заявления чиновников, вероятно, покажет время. Впрочем, полагаться лишь на него можно с большим сомнением, потому как за два месяца, которые прошли после повышения стоимости проезда, в системе пассажирских перевозок в Обнинске положительной динамики так и не появилось.

Дарья ГУМЕРОВА

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