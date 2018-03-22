Руины посреди двора

Возрождение дворового корта зависит от денег и активности жителей.

Когда-то чуть ли не в каждом дворе первого наукограда строили спортивный корт. Однако в годы безвременья эти конструкции оказались ничейными и быстро пришли в упадок. Двор, объединяющий дома 222, 224, 226, 228 и 230 по проспекту Ленина, имел сразу несколько спортивных сооружений.

Однако сегодня посреди огромного двора стоит лишь полуразрушенный корт, который, как старый чемодан, - и выбросить жалко, и нести тяжело...

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ?

О том, что корт простаивает уже лет двадцать и постепенно зарастает травой, нам рассказала жительница первого наукограда Ирина.

- Когда же найдутся средства на его восстановление? - недоумевает женщина.

И тут же предлагает антикризисный план, мол, если спортсменам корт не нужен, может быть, его отдать под нужды автомобилистов, которые каждый вечер ведут войну за парковку. Ведь наблюдать полуразвалившуюся конструкцию - удовольствие сомнительное.

Директор МП «Дворец спорта» Михаил ЖУРАВЛЕВ об этой проблеме знает не понаслышке, ведь корт находится на балансе его предприятия.

- Заливать каток там не получается, мы несколько лет назад хотели это сделать, но вода там настолько далеко, что реализовать эти планы не получилось. Да и перепад по высоте там большой, поэтому мы поддерживаем конструкцию, чтобы она не была травмоопасной, - поясняет Михаил Викторович.

Журавлев признается, что уже много лет лелеет надежду реанимировать эту площадку и сделать там резиновое покрытие. Но реальность такова, что денег на облагораживание спортплощадки по самым скромным расчетам надо миллионов пять.

- Я общался с населением, с ТОСом, но деньги, которые выделяют по этой программе, как правило, идут на ремонт проездов. Это вопрос приоритетов, - рассказывает Журавлев.

«ЧТОБЫ ЛЮДИ СИДЕЛИ,

А ВСЕ СДЕЛАЛОСЬ, ТАКОГО НЕ БУДЕТ!»

А между тем жители двора тоже пытаются реанимировать корт и уже обратились со своей проблемой к депутату от округа Светлане ЛУКЬЯНЕНКО.

- Мы с людьми пришли к выводу, что надо рассматривать не корт в отдельности, а благоустройство двора в целом. Людям надо постараться войти в программу «Городская среда», так как на сегодняшний день максимальное количество средств можно получить лишь таким образом, - уверена Светлана Сергеевна.

Однако здесь главное - найти лидера, который обратится с этой инициативой к жильцам. Причем рассчитывать на то, что за людей это сделают чиновники или депутаты, не стоит.

- Должна быть от кого-то инициатива, а такого, чтобы люди сидели, а все по мановению волшебной палочки сделалось, - не будет, - говорит Лукьяненко.

То, что участие в программе «Городская среда», - оптимальный выход из ситуации, уверен и Михаил Журавлев. Причем здесь вопрос даже не в выделении бюджетных средств, а в том, что жильцы смогут договориться на берегу о том, нужен им каток или нет.

- Ведь иногда все упирается даже не в воду, за которую приходится платить жильцам, а в то, что те, кто приходят на каток, будут шуметь, кричать. Пенсионеры нередко говорят, что им этого не надо, - рассказывает Михаил Викторович.

Так, например, было с каравеллой, о которой сегодня с ностальгией вспоминают коренные обнинцы, за исключением жителей двора, где располагался кораблик. Люди вздохнули с облегчением, когда конструкцию разобрали, ведь из их двора тут же исчезли пьяные компании, буянившие ночи напролет.

Но, с другой стороны, как пусто и безжизненно сегодня выглядят большинство дворов, где поиграть детям попросту негде. Ведь если жильцы пяти девятиэтажек скажут свое «да» возрождению корта, власть, безусловно, им поможет, а вот если спортивная конструкция окажется людям не нужна, то найти бульдозер, который сравняет с землей площадку, не составит труда.

Евгения НИКИТИНА

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