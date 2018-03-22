«Активность жильцов дома - путь к существенной экономии ресурсов!»

Большинство рядовых граждан с тревогой ждут очередного ежегодного повышения тарифов за коммунальные услуги. Сегодня астрономические цифры в квитанциях - это суровая реальность.

Только как быть в этой ситуации, если зарплаты не растут? И как люди будут выкручиваться из долгов, если стоимость коммуналки превысит десятитысячный рубеж?

ПРИОСТАНОВИТЬ РОСТ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

- Если посчитать все вместе: воду, электричество, газ, ремонт и содержание жилья, то за мою «трешку» в месяц выходит около девяти тысяч рублей с копейками, - рассказывала в маршрутке своим знакомым пожилая дама.

Те ничуть не удивлялись и наперебой называли свои суммы: пять тысяч с лишним и семь тысяч. Здесь все зависит от квадратных метров, количества прописанных и некоторых других факторов. Но, как бы то ни было, стоимость «коммуналки» стала запредельной. Даже при среднемесячной зарплате по Калужской области в сумме 33 тысячи 700 рублей 7-9 тысяч для бюджета - вполне ощутимая трата.

Казалось бы, пора остановить этот рост. Но в ближайшее время этого не произойдет. - Тарифы повышают в соответствии с федеральным законом. Таким образом исполняется федеральное законодательство, - прокомментировала ситуацию начальник управления городского хозяйства обнинской мэрии Анна ЕРЕМИНА. - Все растет в цене, поэтому повышение обоснованно.

Такого же мнения придерживаются и руководители управляющих компаний. Но, рассуждая на эту тему, они все-таки делают акцент на тариф за ремонт и содержание жилья, который напрямую касается их деятельности.

В частности, директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ отметил, что у его предприятия он ниже, чем в целом по городу.

- Хотя есть управляющие компании, где этот тариф неадекватный, - сказал Сергей Васильевич. - Мы же стараемся работать иначе. Но все же следует отметить: чем ближе тариф к экономически обоснованному, тем больше жильцы смогут получить у управляющей компании полноценных услуг, а не «обрезков» и «обрубков».

РАЗГОВОРЫ, ДА И ТОЛЬКО

Экс-депутат Заксобрания Калужской области Александр ТРУШКОВ высказал свою точку зрения на этот счет:

- В условиях отсутствия рынка все это тяжело. Ситуация такова: с одной стороны, тарифы вроде как наполовину устанавливает Министерство тарифного регулирования. А с другой - монополисты пытаются поднять их максимально, сразу в несколько раз. Скажем, берет управляющая компания на свое обслуживание какое-нибудь общежитие и сразу же повышает там в несколько раз тарифы. Это должно быть каким-то образом нивелировано. Необходимы дотации, которых нет. То есть нам говорят, что у нас капитализм, и в то же время этот процесс пытаются регулировать. В результате не получается ни то, ни другое. То, что тарифы растут, это, наверное, правильно. Надо только смотреть, в какой части они растут. Ведь уже неоднократно велись разговоры по поводу того, чтобы тарифы госмонополий заморозить, но на это не идут. А что касается тарифов на ремонт и содержание жилья, то они зависят от самих жителей. Активность жильцов в жизни своего дома - путь к существенной экономии ресурса. Там же, где люди предоставляют эту ситуацию воле случая, управляющие компании и пытаются заработать. Рецепт всегда один -

вникать во все самостоятельно.

И, надо заметить, кое-кто из жителей нашей области уже вник во многие детали начисления платежей. И вполне успешно. В соседнем Малоярославецком районе в конце прошлого года имел место судебный процесс, в ходе которого жителям удалось доказать, что с них необоснованно требовали «лишние» деньги за жилищно-коммунальные услуги. Отличилась все та же ООО «ГУ ЖФ». Кстати, сами представители УК в суде так ни разу и не появились.

Инна ЕМЕЛИНА

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