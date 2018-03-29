Успех международного масштаба

Обнинская команда стартаперов«Стимул Групп» готовится стать резидентом Сколково!

На днях первый наукоград облетела новость, которой может гордиться, пожалуй, каждый местный житель. Обнинская компания ООО «Стимул Групп» выиграла один из главных призов в финале Федерального акселератора лучших технологических стартапов страны GenerationS трека TechNet, который проходил в марте 2018 года в Санкт-Петербурге. Теперь команда, работавшая над проектом, признанным лучшим, будет бороться в суперфинале, который пройдет 27 апреля 2018 года в Сколково. На кону - главный приз с общим призовым фондом более 16 миллионов рублей.

ПО СТОПАМ РОДНОГО АКАДЕМИКА

Такого успеха еще не добивалась ни одна компания из Калужской области за все пять лет существования конкурса GenerationS! Помимо победы на конкурсе, компания привлекла более 50 миллионов рублей инвестиций на строительство завода по производству инновационных полимерно-композиционных материалов (ПКМ). Команда проекта успешно прошла акселератор TechNet GenerationS и в настоящее время готовится стать резидентом Сколково. Также одним из самых главных достижений разработчиков является подписание договоров на поставку своей продукции с 10 крупнейшими предприятиями из различных отраслей промышленности. В дополнение ко всему компания получила приглашение на заседание Рабочей группы по реализации Дорожной карты «Технет» НТИ, которое пройдет на Международном технологическом форуме «Инновации. Технологии. Производство» с 16 по 18 апреля в Рыбинске для защиты проекта и включения его в Федеральный реестр высокотехнологичных проектов с передовыми производственными технологиями. В этом направлении компания также лучшая в регионе, поскольку региональные Дорожные карты только разрабатываются, а в Федеральном реестре еще нет ни одного проекта из Калужской области!

- Сама разработка принадлежит моему дедушке, академику Российской академии медико-технических наук Владимиру Ивановичу ЛОСЕВУ, который участвовал в создании высокотемпературных кабелей с полиэтиленовой изоляцией для Кольской сверхглубокой скважины, ленты «Лэтсар» для изоляции турбин электрогенераторов Братской ГЭС, - рассказывает руководитель проекта ООО «Стимул Групп» Сергей Лосев. - Также он разработал лучший в СССР имитатор космического пространства и ядерного взрыва - ИК-500, за что получил благодарственное письмо от КОРОЛЕВА и КЕЛДЫША, с которыми работал по многим проектам для ВПК и был знаком лично.

Особенность новых полимеров: повышенная термостойкость, значительное улучшение эксплуатационных характеристик готовых изделий из ПКМ, снижение токсичности полимеров при нагреве и горении, снижение наполненности полимерных композиций за счёт полифункциональных свойств.

Сергей рассказал, что в течение десяти лет он занимал руководящие должности на предприятии, и это его третий проект по организации производства с нуля. Он был исполнительным директором производства полиолефинов и директором по производству полимеров Master Batch.

- В январе 2018 года наша команда прошла первый этап акселератора по передовым производственным технологиям TechNet GenerationS в Сколково и Рыбинске. Мы работали с экспертами и менторами двигателестроительного производства ПАО «ОДК-Сатурн» и акселератора, благодаря чему получили детальное представление о работе крупных машиностроительных предприятий и о том, какие существуют потребности и проблемы у современных российских производств. Также мы получили необходимые бизнес-компетенции для организации своего производства и его дальнейшего развития и масштабирования, - объясняет руководитель проекта Сергей Лосев.

ВЫХОД НА ШИРОКИЙ РЫНОК

Что касается настоящего производства, завершены пять этапов исследований продукции в ОАО «ВНИИКП», получены рекомендации по применению в различных видах кабельной промышленности взамен аналогичных продуктов иностранного производства. Рынками сбыта продукции ООО «Стимул Групп» являются предприятия кабельной, нефтехимической, судостроительной и других отраслей промышленности.

В 2015 и 2017 годах компания становилась обладателем дипломов Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет 2015 и 2017» в номинации «Химпром».

С прошлого года компания является членом кластера авиационно-космических технологий, полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области, Торгово-промышленной палаты Калужской области и России.

В 2016 году компания запустила в эксплуатацию опытный участок производства полимерных добавок нового поколения на современном оборудовании мощностью 500 килограмм в год. В этом году запланирована организация опытно-промышленного производства мощностью до 100 тонн в год. А в следующем -

планируется организация промышленного производства мощностью до 500 тонн в год.

- Индустриальная часть акселератора по передовым производственным технологиям TechNet GenerationS в Сколково и Рыбинске была нам полезна тем, что мы получили неоценимый опыт общения и взаимодействия с крупной международной корпорацией, такой как ПАО «ОДК-Сатурн», и с представителями крупных предприятий Ярославской и Ленинградской областей. Мы смогли получить конструктивную обратную связь от экспертов по проекту, информацию по ведению и развитию бизнеса, а также об успешном применении всех этих инструментов в нашем проекте, что, надеемся, позволит вывести его на качественно новый уровень, - отметил Сергей Лосев.

Финальными бонусами для компании также стали: международная стажировка в ЕС, предложения от целого ряда компаний техноброкеров и инвестфондов по продвижению продукции компании на международных рынках и большое количество приглашений на различные выставки, форумы и конференции, в том числе и международные.

Большую заинтересованность в проекте проявили такие крупные компании, как Росатом, Bosch, Ростех, ОДК «Сатурн», ОСК и другие. Сейчас ведутся переговоры об организации крупнотоннажных поставок продукции всем этим компаниям в рамках реализации программы импортозамещения.

Кристина ЗВОН

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