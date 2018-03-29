«Мы призываем детей к спорту, но при этом не можем позаботиться об их безопасности»

Прошло две недели с того дня, как известный обнинский (да, пожалуй, уже не только обнинский) спортсмен, восходящая звезда Михаил МУХОДИНОВ погиб, выйдя на последнюю дистанцию длиною в 200 метров.

Для первого наукограда это, безусловно, большая утрата, трагедия, о которой нет сил молчать. Почему молодой, профессиональный спортсмен «сгорел» в считаные секунды, неужели ему никто не в силах был помочь? Что это - страшная случайность, чья-то непростительная ошибка или банальная халатность и равнодушие, из-за которых, как правило, и случаются трагедии? Разобраться в этом попытался наш еженедельник, пообщавшись с людьми, так или иначе имеющими отношение к спорту.

В ОБНИНСКЕ СПОРТСМЕНЫ РОЖДАЮТСЯ И УМИРАЮТ

Ковыряться в этой трагической истории, дабы в очередной раз поднять шумиху и взбаламутить общественность и уж тем более родственников Михаила, задачи у нас не было.

Все дело в том, что горожане не перестают задаваться вопросом - как же так, молодой спортсмен, и столь мгновенная смерть. Неужели эту трагедию нельзя было предотвратить, неужели на спасение у пловца не было никаких шансов?.. А родители подрастающих спортсменов тем временем всерьез задумались, нужен ли такой спорт их детям.

Между тем в Следственном комитете официальную причину смерти Муходинова до сих пор не озвучивают, несмотря на то, что парня уже давно похоронили.

- Дело в том, что экспертиза проводилась комплексная. И заключение медики готовят, как правило, в течение месяца, - объясняет руководитель обнинского отдела Следственного комитета Роман БАБАЯНЦ.

Роман Сергеевич, правда, пояснил, что криминальную версию отмели сразу, поскольку повреждений на теле погибшего обнаружено не было. По предварительной, неофициальной версии у Миши остановилось сердце.

И вот теперь вопрос - как у профессионального спортсмена, который регулярно проходит (во всяком случае, должен) медицинские осмотры, могло в одночасье отказать сердце? А было ли предостерегающее заключение медиков непосредственно перед соревнованиями? Жаловался ли он на свое здоровье когда-либо? Или, быть может, чувствовал недомогание перед заплывом?

Близкие Михаила от комментариев отказываются, безусловно, их понять можно. А вот почему никаких внятных разъяснений спустя две недели после трагедии не может дать тренер Муходинова Алексей БАЧИН, неясно. В разговоре с нами он открыто заявил, что не намерен как-либо комментировать ситуацию, сказав только, что Миша проходил врачей регулярно и все допуски к соревнованиям у него были.

- Скажите, а перед соревнованиями он не жаловался на недомогание? - впрямую спросили мы.

- Я вам повторяю, что до последней минуты у Миши все было хорошо. Для меня самого это большая загадка, - ответил Бачин.

МЕДИКИ ЗАПРЕЩАЛИ МУХОДИНОВУ ИДТИ В ЗАПЛЫВ?

Между тем, как нам стало известно из неофициальных источников, Муходинов незадолго до соревнований, ставших для него последними, проходил специальный медосмотр в Москве - такой, где пульс спортсменов специально разгоняют до 180 ударов в минуту и наблюдают за состоянием его обладателя. Так вот, столичные медики Михаилу допуск на соревнования не выдали! А в Калуге, как ни странно, медкомиссию спортсмен прошел с положительным результатом. И отправился на свой последний заплыв... Но даже перед ним, как пояснил нам все тот же информатор, Михаил жаловался на недомогание, но его все равно отправили на дистанцию в 200 метров.

При этом во время соревнований дежурство несла лишь карета скорой помощи, которая не оснащена всем необходимым для таких экстренных случаев оборудованием. Почему же не было реанимобиля? Вполне возможно, что считаные минуты сыграли бы свою роль в спасении жизни парня.

- Перед проведением соревнований мы отправляем заявку в муниципалитет, - рассказывает директор дворца спорта «Олимп» Станислав ЛОПУХОВ. - Администрация, в свою очередь, отправляет заявку в КБ №8 о необходимости предоставления дежурных медиков. Вопрос наличия реанимобиля спортивное учреждение не решает.

НАШАТЫРЬ ДА ПЕРЕКИСЬ -

ВОТ И ВСЯ МЕДИЦИНА

Впрочем, не решает спорторганизация и вопрос с наличием спортивного врача в штате, которого в «Олимпе» нет. Да, нигде в Обнинске такого врача нет - одни только медсестры, которые только и могут, что нашатырем в сознание вернуть да рану перекисью обработать... Надо сказать, что вопрос отсутствия спортивной медицины в Обнинске - проблема, которая назрела уже давно. Почему в городе, который уже по праву можно назвать спортивной столицей Калужского региона, где воспитываются настоящие звезды, выступающие даже в составе сборной страны, такое понятие как спортивная медицина - это всего лишь пустой звук?! Как оказалось, эту проблему уже давно пытался поднять депутат обнинского Городского Собрания, спортсмен и экс-руководитель МП «Дворец спорта» Александр СИЛУЯНОВ.

- Мы призываем родителей отдавать своих детей в спорт, но выходит, что при этом не можем обеспечить их безопасность. Сегодня медосмотр, который наши спортсмены проходят два раза в год в состоянии покоя, дает совершенно не те результаты, которые показывает организм при физических нагрузках. Спортивная медицина - это отдельная ветвь, в арсенале которой определенные анализы, исследования, это уже совершенно другой уровень.

- У нас ФМБА почему-то занимается здоровьем спортсменов, которые входят в состав сборной страны, а вот в Обнинске, где есть клиника их подчинения, решить проблему отсутствия спортивной медицины не может. Я поднимал этот вопрос на заседании специальной комиссии при Президенте (тогда еще Медведев был), но результатов никаких, - рассказывает Силуянов.

Выводы напрашиваются сами собой. Можно сколько угодно гордиться восходящими звездами, выросшими на спортивном олимпе первого наукограда, кричать об уровне местных профильных школ. Но какой от этого толк, если молодые спортсмены умирают в том же самом Обнинске прямо во время соревнований, но при этом никто не хочет брать на себя ответственность и задуматься над тем, что что-то идет не так...

Дарья ГУМЕРОВА

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