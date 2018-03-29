Алексей Чачин: «По количеству обращений в дежурную часть Обнинск не уступает городам-полумиллионника

На минувшей неделе сотрудники дежурной части ОМВД России по городу Обнинску отметили свой профессиональный праздник. В наукоградовской «дежурке» работают 14 человек, а руководит коллективом уже 8 лет Алексей ЧАЧИН, который и рассказал нам о буднях работы этого подразделения полиции.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ,

А НЕ ПРОСТО ТЕЛЕФОНИСТКА

- Алексей Александрович, с работой «Дежурной части» хотя бы раз в жизни сталкивался каждый горожанин. Ведь вы первые, к кому обращаются обнинцы со своими бедами. Так сколько звонков за день вам приходится принимать?

- Сложно сказать, бывает звонков 300. Телефон звонит всегда, не умолкая, причем на каждый номер приходится несколько линий, у нас многоканальные телефоны. Вот люди говорят, например, что они не могут дозвониться, а просто сигнала «занято» нет, программа их ставит в очередь на ожидание, как во всех офисных центрах, а через сорок секунд звонок сбрасывается.

Хочется, чтоб горожане понимали, дежурный отсюда никуда не уходит. Если вам не ответили, значит, он разговаривает с кем-то другим, кому нужна срочная помощь. Не дозвонились с первого раза, перезвоните через полминуты - минуту. Это не значит, что с вами не хотят общаться, это говорит о том, что просто полицейские не имеют такой возможности. Ведь пятерым одновременно не ответишь.

В день дежурный принимает от восьмидесяти до ста сообщений, бывает и по 140, раз на раз не приходится.

- Но ведь работа дежурного не ограничивается только общением с населением.

- Конечно, есть внутренние вопросы, что-то нужно дежурному узнать у следователя, у дознавателя, чтобы внести информацию в сводку, которая отображается в дежурной части управления. Мы же еще ставим отметки по всем материалам, и вот один человек сидит и сверяет, какие на данный момент есть материалы, куда они отправлены. И таких материалов в день она сотню списывает, плюс номенклатурные дела, там же тоже все надо пронумеровать, в общем, работы с документами хватает.

Вооружение осуществляем мы, проверку ИВС. У дежурного много обязанностей и ответственности - смотрит за всем личным составом, чтобы спецконтингент тоже был под наблюдением.

- Объем работы приличный, и сколько же человек в смену его выполняют?

- В смену сейчас выходят три человека, причем разделения обязанностей нет. Можно сказать, что они универсальные солдаты. У нас и начальник смены может делать то, что делает помощник, и наоборот тоже бывает. Разница лишь в том, что начальник смены за все отвечает.

- У горожан бытует мнение, что дежурная часть - это такое первичное звено, куда берут начинающих сотрудников. Казалось бы, чего сложного? Сиди и общайся с населением.

- Это ошибочное мнение. Даже в приказах прописано, что офицер должен отработать не менее трех лет на оперативной работе - участковые, розыск, следствие, дознание - и только потом можно попасть на работу к нам. Такого, чтобы человек пришел с улицы, на моей памяти не было.

Понимаете, работа дежурного - это не только общение, нужно руководить нарядами, а для этого надо иметь определенный авторитет. Ведь к дежурному сотрудники нередко обращаются за советом, поэтому это не просто телефонистка.

ОТ САМОЛЕТА НА РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ДО КОДЕКСА ЛОШАДИ

- А с какими проблемами к вам чаще всего обращается население?

- Звонки все в принципе однотипные - у кого-то ДТП, у кого-то кража, кого-то муж гоняет, кого-то, наоборот, жена, бывает и такое, что мужчины жалуются, что их дамы обижают.

- В Обнинске такие суровые жены?

- Здесь бывает все. Я общаюсь с начальниками других дежурных частей, проблемы у всех одинаковые, единственная разница в количестве обращений. У нас активное население, мы по количеству обращений догоняем города с большей численностью населения. Вот с Тулой, например, у нас разница была в две тысячи сообщений, это несмотря на то, что в Обнинске население в три раза меньше. Видимо, наши граждане доверяют полиции, поэтому и обращаются к нам.

Конечно, звонят и больные люди. Например, жалуется человек, что у него угнали внедорожник. Со стороны кажется, что тут делать, поднял трубку и спросил, но если бы это на самом деле было все так просто. Ты начинаешь задавать вопросы, а в ответ слышишь: «А зачем вам это?». Я же задаю их не из любопытства, а чтобы оценить обстановку и оперативно принять меры в соответствии с действующим законодательством.

Вот спрашиваешь «Где вы работаете?», кажется, зачем, а это первоначальная оценка, мог ли человек иметь то имущество, которое у него якобы украли.

- И все-таки, если отбросить рутину, какие преступления превалируют: кражи, мошенничества, драки?

- Часто обращения носят сезонный характер. Вот сейчас потеплеет, люди будут сидеть на лавочках и громко разговаривать. Окна откроются, и всё будет слышно, у нас такая специфика дворов, поэтому будут жаловаться на компании молодежи. Бывает даже так, что старшее поколение недопонимает, о чем разговаривает молодежь, ведь зачастую они используют сленг, а пожилым людям кажется, что это мат. При этом обсуждают они все достаточно эмоционально, а горожане думают, что у людей конфликт, и тут же обращаются в полицию.

- Это летом, а осенью какие проблемы доминируют?

- Осень - машины на газон загоняют. Во многих дворах ощущается дефицит парковочных мест, это связано с изначальной планировкой города. Когда возводились микрорайоны, транспортом владели единицы, теперь в каждой семье по две-три машины, и понятно, что их ставить некуда.

- А зимой на что жалуются?

- Зимой транспортная проблема тоже актуальна. Звонят и говорят, что во дворе машина забуксовала и перекрыла остальным проезд, просят разобраться. Еще большим потоком идут мелкие хищения, в магазинах воруют кофе, алкоголь, но здесь орудует тот контингент, для которого время года неважно.

- Наверное, в потоке обращений бывают и смешные звонки.

- Конечно, бывают, и бытовые бывают. Однажды мужчина звонил, его укусила оса, понятно, что он звонит не в полицию, просто наш номер -

это первое, что у него всплыло в памяти, мы стараемся и в таких ситуациях по возможности помогать.

Или, например, звонят и говорят, что лошади ведут себя неадекватно и требуют показать кодекс поведения лошади. Был звонок в пять утра, спрашивали, когда ближайший рейс на Рио-де Жанейро. А у нас и самолетов в городе нет.

«ЕСЛИ ЗАВТРА НЕ ВЫЙДЕТ ДЕЖУРНЫЙ, ЕГО ОТСУТСТВИЕ ВСЕ ЗАМЕТЯТ»

- Ваша служба становится первым звеном, куда обращаются горожане, и, естественно, весь поток своих эмоций они сбрасывают на вас.

- Мы стараемся в первую очередь успокоить людей, ведь когда человек возбужден, от него невозможно получить информацию, которая нам нужна, чтобы принять правильное решение. Вот человека, допустим, обокрали, он весь на эмоциях, причем у всех они проявляются по-разному: кто-то плачет, кто-то кричит. Наша задача - успокоить позвонившего, чтобы выяснить, где, в какой промежуток времени это произошло, что пропало.

- А как вы это делаете?

- Универсального рецепта нет. Нужно просто чуть-чуть стараться сдерживать себя. Если вступать в конфликт, начинать спорить, толку не будет. К тому же человек на другом конце провода заводится, мол, что это вы со мной так общаетесь? А когда спокойно ты говоришь, то и он, как правило, успокаивается. Кому-то достаточно сказать: «Иван Иванович, успокойтесь и скажите нормально, что у вас произошло», он успокаивается и начинает рассказывать, кто-то реагирует диаметрально противоположно, а скажешь чуть построже, человек приходит в норму, и начинается нормальное общение.

Естественно, звонят люди и в состоянии алкогольного опьянения, здесь бывает тяжело, потому что в этом случае граждане начинают хамить и изначально разговаривают так, как будто ты находишься с ними за одним столом. Но тут тоже надо понимать, что у них размыты рамки приличий.

- А как боретесь с эмоциональным выгоранием?

- В любом случае надо выходить с работы спокойно, не держа все это в голове, иначе человека просто физически надолго не хватит. Работая в полиции, приходится иметь колоссальную выдержку и стрессоустойчивость, чтобы в семье не срываться на близких. На работе сотрудник должен быть чутким и внимательным, чтобы ничего не пропустить, никого не обидеть, ведь одно неудачное слово может ранить человека.

- Сегодня в дежурной части работают преимущественно дамы, они более стрессоустойчивы?

- Наверное, это так. Для женщин наш график очень удобен, есть время для семьи. А вообще, каждый «стресс» снимает по-своему, у кого-то есть хобби, у кого-то дача, где выращивают цветы, кто-то отвлекается, играя в компьютерные игры, некоторые сотрудницы у нас хорошо вышивают и шьют, одна из девушек даже по дереву вырезает.

- Алексей Александрович, ваша служба, как поется в известной песне, не только опасна и трудна, но и большинство ее попросту не замечают. Как быть со здоровыми амбициями, ведь всегда хочется, чтоб о твоей работе знали и оценивали ее по достоинству.

- Да, мы не ходим по улице, но к нам стекается вся информация, и мы должны построить работу грамотно, так сказать, расставить приоритеты.

На ваш вопрос я отвечу словами героя всеми любимого фильма «Москва слезам не верит». Там говорилось, что если на работу не придет доцент, то этого никто и не заметит, а вот не вышел слесарь, и вся работа встала. Так и у нас, если завтра не выйдет дежурный, его отсутствие сразу все заметят, и мы не можем поставить человека, который к этой работе не подготовлен. Чтобы справиться с таким объемом работы, нужен определенный опыт. Ведь недаром все наши сотрудники работают здесь уже не меньше десяти лет.

Беседовал

Тимофей КОМИССАРОВ

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