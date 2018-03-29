29.03.2018

Назначен новый генеральный директор Издательского Дома «Мак-Медиа»



С этой недели Издательский Дом «Мак-Медиа» возглавил Евгений СЕРКИН. На этом посту он сменил Антона СУХАНОВА, который на днях объявил коллективу о своем уходе:

- Я принял решение покинуть пост генерального директора и продать  свою долю в предприятии моим партнерам - Евгению Серкину и Елене Зуевой. Откровенно говоря, мне просто надоело работать в средствах массовой информации, хочу попробовать себя в чем-нибудь другом. С Евгением и Еленой мы трудились бок о бок  18 лет, прошли очень тяжелый и непростой путь, всегда действовали вместе и сообща. Они настоящие профессионалы, поэтому предприятие остается в надежных руках. Абсолютно уверен: все, что мы делали, будет не только приумножено, но и масштабно развернуто на территории Калужской области.

Евгений Серкин отметил:

- За годы совместной работы с Антоном Сухановым было реализовано множество крупных и необычных проектов, причем не только в сфере СМИ. Работали вместе долго, продуктивно и творчески. Мы очень гордимся достигнутыми результатами во всех направлениях. Нашим девизом всегда было, есть и будет: «Никогда не останавливаться и идти только вперед». Уверен, дальше нас ждет много нового и интересного.

Евгений СЕРКИН имеет почти двадцатилетний опыт работы в издательском бизнесе.

Закончил филологический факультет Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова (г. Якутск), отделение рекламы и связей с общественностью.

В «Мак-Медиа» работает с момента его основания.


 

СПРАВКА

ООО «Мак-Медиа» - крупнейший в Калужской области издательский дом. Основан в 2005 году Антоном Сухановым, Еленой Зуевой и Евгением Серкиным. Сегодня «Мак-Медиа» выпускает  еженедельники «Вы и Мы», «Неделя Обнинска», «Неделя Боровского района», журнал «ОбнинскLIFE». Ведет новостной портал города Obninsk.name, сайт pressaobninsk.ru и ряд других интернет-проектов.

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Последнее обновление - 23:21 29.03.2018
29
марта
2018


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