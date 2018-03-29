Выметет ли новая метла обнинский мусор?

На этой неделе состоялось заседание Горсобрания, на котором обнинскими депутатами был одобрен проект решения о передаче муниципального имущества МП «Полигон» в собственность Калужской области. Как проинформировал председатель комитета по экономической политике Лев БЕРЕЗНЕР, эта необходимость возникла в связи с изменением федерального законодательства.

НЫНЕШНЕЕ РУКОВОДСТВО «ПОЛИГОНА» ПРЕБЫВАЕТ

В НЕВЕДЕНИИ

С этого года по всей стране меняется система обращения с отходами. И, по новому законодательству, в каждом регионе должны не только создать схему обращения с мусором, которая будет полностью учитывать все объекты сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), но и выбрать регионального оператора, который будет все эти проблемы решать.

Причем конкурс по его выбору в области необходимо провести до первого мая. После чего будут разработаны и утверждены тарифы. Максимальный срок начала работы региональных операторов - 1 января 2019 года. Как говорится, раньше можно, позже - уже нельзя. И таким образом, эта новая структура возьмет на себя ответственность за утилизацию всего областного мусора. То есть, по сути, в регионе будет выбран единый монополист, управляющий полигонами.

Однако так и осталось неясным, что будет с муниципальным предприятием: ликвидируют ли его или вовсе проведут там реорганизацию? Продлят ли срок эксплуатации Тимашевского полигона? Ведь еще в прошлом году и.о. председателя комитета по экологии обнинской городской администрации Елена КУРЕНКОВА на одном из заседаний комитета по ЖКУ информировала народных избранников о том, что срок эксплуатации полигона ТКО составляет никак не три года, как считалось ранее, а всего несколько месяцев. Куда в таком случае повезут обнинский мусор?

Но, увы! На эти вопросы не смог ответить даже ныне действующий директор МП «Полигон» Дмитрий КОЗАКОВ.

- Я уже два месяца на больничном, - сказал он. - И ситуацией не владею. У меня нет полной информации, что с предприятием будет дальше и когда состоится его передача.

При этом Дмитрий Юрьевич заверил, что не владеет информацией и временно замещающий его сотрудник, так как все решения принимались на более высоком уровне.

СТАРЫЙ ПОЛИГОН ЗАКРОЮТ

Пояснения нам дал заместитель председателя комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания, депутат Анатолий ШАТУХИН.

- До объявления конкурса по выбору регионального оператора МП «Полигон» передадут в фонд имущества субъекта федерации, - проинформировал Анатолий Ефимович.

При этом в конкурсе могут участвовать все желающие. Даже предприятия из других регионов и государств. Но с одной пометкой: они должны соответствовать требованиям конкурсной документации. А требования эти весьма непростые. Им, как сказал депутат Шатухин, в полной мере не соответствует даже ныне существующее муниципальное предприятие «Полигон».

- У них только две функции: утилизация и хранение. А необходимы еще и транспортировка, раздельный сбор мусора и многое-многое другое, - пояснил Анатолий Ефимович. - Имеющийся же сейчас на обнинском полигоне мусоросортировочный комплекс является очень примитивным. Это совсем не то.

А между тем государственное предприятие, отвечающее всем этим требованиям, в Калужской области уже создано. Называется оно «Калужский региональный экологический оператор». Руководит им известный в наукограде Сергей КЛИМЕНКО. И с большой долей вероятности в конкурсе победит именно оно. В любом случае победителю передадут все имущество МП «Полигон» вместе с недавно закупленной техникой. Туда же, как считает Шатухин, переведут и сотрудников «Полигона». Планы у «новичков» должны быть такие: рекультивировать и закрыть старое тело полигона и создать новое. На это предположительно уйдет два года.

Но есть для жителей Обнинска два больших минуса. Во-первых, есть большая доля вероятности, что тарифы на вывоз мусора для населения значительно возрастут. И, во-вторых, город уже не сможет вмешиваться в процессы, касающиеся утилизации мусора. А как начнут действовать на нашей территории новые хозяева, пока никто спрогнозировать не может.

Инна ЕМЕЛИНА

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