Обнинск намерен в этом году поставить точку в вопросе расширения границ

Ровно год назад в Боровском районе кипели нешуточные страсти - жители решали, хотят ли они стать горожанами или намерены остаться селянами и зарубить на корню идею расширения границ города Обнинска. Как это часто бывает, у идеи нашлись сторонники и противники. Тогда был достигнут компромисс: часть преимущественно нежилых территорий Боровского района должна отойти Обнинску. Однако и через год границы первого наукограда остались неизменны.

В ПРОЦЕСС

ВМЕШАЛИСЬ ВЫБОРЫ

Казалось бы, самое сложное дело - суметь договориться с соседями. На это у Обнинска ушел не один год, и юридическое решение о расширении границ первого наукограда между соседями принято. Теперь надо вносить изменения в областной закон.

- Мы сразу говорили, что эти изменения не могут быть приняты ранее, чем состоятся выборы Президента. Это связано с изменением границ, что недопустимо в выборный период, - прокомментировал ситуацию глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

Сколько времени понадобится на юридические урегулирования, сити-менеджер оценить не берется, однако заверяет, что вопрос с расширением границ будет решен в этом году.

- Надо понимать, что ситуацию никто не затягивал, и параллельно с подготовкой к выборам решались вопросы, связанные с межеванием и нанесением границ. Этим занималось областное Управление архитектуры, был разыгран конкурс, и уже выполнены соответствующие работы, - заверил Владислав Валерьевич.

ОБЪЕДИНЕНИЕ - ОБЪЕДИНЕНИЕМ, А ДЕНЕЖКИ - ВРОЗЬ

В последнее время все чаще говорят о Северной агломерации - объединении Обнинска и соседних районов. Как подчеркнул губернатор региона Анатолий АРТАМОНОВ, здесь опять решающим станет мнение жителей. Но если люди все-таки выскажутся «за», не теряет ли актуальности вопрос расширения Обнинска?

Глава городского самоуправления Обнинска Владимир ВИКУЛИН считает, что это не так.

- Агломерация же не будет единой обезличенной структурой, Боровский район останется Боровским районом, Жуковский - Жуковским, а Обнинск, с прилегающей к нему территорией, будет Обнинском. Это можно сравнить с ТОСами или с районами в Калуге, когда они, сохраняя свои территориальную целостность, подчиняются централизованному управлению, - подчеркнул Владимир Васильевич.

В принципе, для рядовых горожан не важно, когда изменятся границы города - в начале года или в конце. Главное, чтобы это не затянулось на десятилетия, а чиновники в который раз не нашли оправдания, почему долгожданного расширения Обнинска так и не произошло.

Евгения НИКИТИНА

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