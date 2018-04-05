Встреча «выпускников» телекомпании «СИНВ»

На днях 25-летие отметила телекомпания «СИНВ». Эта дата совпала с 65-летним юбилеем основателя и идейного вдохновителя предприятия - Александра МАКАРОВА. Такое событие в «СИНВ» решили отметить по-особенному, собрав за одним столом не только действующих сотрудников телекомпании, но и всех тех, кто когда-то здесь работал и создавал обнинскую журналистику.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА РАБОТЫ ДЛЯ ГОРОЖАН

«Любите ли вы «СИНВ» так, как люблю его я?» - именно такой девиз был выбран для встречи. Ответ тех, кто когда-то ежедневно выходил в эфир, рассказывая о главных событиях города, и через годы остался неизменным - «да».

Юбилей компании собрал вместе настоящих акул пера. Их имена известны каждому горожанину. Вот лишь немногие - Ольга ДУМАЧЕВА, Татьяна УВАРОВА, Алексей СОБАЧКИН. По телефонной связи к собравшимся присоединился и первый ведущий программы «Территория» Андрей ЧЕПЕЛЬ, который сейчас проживает в Италии.

- Это напомнило нам, что когда-то телекомпания «СИНВ» стала первой, кто провел телемост между обнинскими врачами из ИМР и их коллегами из Гонконга. Такой практики еще на центральных каналах даже распространено не было, - вспоминает Галина ОВЧАРЕНКО.

Идея создания обнинской телекомпании более двух десятков лет назад зародилась у будущего генерального директора «СИНВ» Александра Макарова. Известный музыкант с коллегами, как и все в девяностые, открыли свой бизнес. Они привозили аппаратуру из Сингапура, поэтому вопрос с технической базой городской телекомпании был фактически решенным. Позже многие учредители телекомпании поменяли сферу интересов, и только Макаров остался верен делу всей своей жизни - обнинскому телевидению.

- Телерадиокомпания «СИНВ» - одна из немногих, кто по праву может называться независимым телевидением. Она уже многие годы существует на собственные средства, - рассказывает Галина Овчаренко.

При этом в «СИНВ» никогда не забывали, что главный их заказчик - обычный горожанин. Поэтому, когда журналистам удавалось решить проблемы людей, а таких случаев было немало, благодарность населения была лучшей наградой.

Это сегодня вопрос сбора средств для больных решается просто - создал пост в социальных сетях, указал номер для СМС, и неравнодушные жители перечисляют деньги. Однако еще десять лет назад все было сложнее, и первым помощником в таких вопросах выступало телевидение.

- Мы никогда не отказали ни одному человеку в помощи и всегда размещали бесплатно такие объявления, - говорит Галина Овчаренко.

БЕЗ ПАДЕНИЙ

НЕ БЫВАЕТ ВЗЛЕТОВ

Может показаться, что непростые времена обошли «СИНВ» стороной, однако это не так. Телекомпания достойно пережила все экономические кризисы, включая последний. У Александра Макарова всегда были идеи, как справиться с тяжелой ситуацией.

Заслуги телевизионщиков отмечали не только горожане, но и коллеги по цеху. На сегодняшний день у «СИНВ» более сорока дипломов на два города: на Калугу и на Обнинск. Но особую гордость вызывают две награды: ТЭФИ-Регион и Гран-при Таруса.

Но на встрече о достижениях говорили мало. Спустя годы в памяти всплывают курьезы и ошибки, которые давно стали легендами. Однако в «СИНВ» никогда этого не стеснялись, ведь руководствовались в то время сотрудники благими намерениями.

- Один из таких моментов случился на дне рождения города. Мы установили экраны, пульт управления, с нескольких камер вели съемку. И вот мы, такие довольные, как круто все получается, отправились в монтажную. А человек, который монтировал сюжет, был очень ответственным и сделал все, чтобы работу как можно раньше увидели горожане. И они ее действительно ее увидели, только без звука, - вспоминает Галина Овчаренко.

Сегодня «СИНВ» занимается изготовлением и размещением рекламных роликов на федеральных каналах, так что зрительская аудитория, по сравнению с былыми временами, не только не уменьшилась, а даже возросла.

Кроме того, «СИНВ» работает над множеством проектов. Некоторые пользуются зрительской популярностью десятилетиями, другие находятся еще в начале пути. Одно остается неизменным - «СИНВ» развивается, работает и движется вперед.

Евгения НИКИТИНА

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