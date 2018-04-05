Депутаты Скляр, Деньгин и Комиссар рассказали, как повысить уровень жизни народа

Как известно, в своей новой предвыборной программе президент страны Владимир ПУТИН сделал упор на развитие экономики и повышение уровня жизни населения. И большое значение в этой масштабной деятельности, безусловно, сыграет конкретная работа на местах. На что необходимо обратить внимание в первую очередь и как видят эту задачу наши народные избранники? Этот вопрос наш корреспондент адресовала депутатам разных уровней, представляющих Обнинск.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ТЕМ БОЛЬШЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Депутат Госдумы Вадим ДЕНЬГИН уверен, что повышать уровень жизни населения необходимо с повышения прожиточного минимума до 20 тысяч рублей и снижения банковского процента по ипотечному кредитованию до двух-трех. - Прежде всего, это нужно сделать для работников бюджетной сферы, для многодетных семей, для других малоимущих категорий, - подчеркнул Вадим Евгеньевич. - Сегодня «Сбербанк» обещает, что ипотечный кредит будет снижен до семи процентов, но на практике мы видим совсем другое. Банкам проще работать с заемщиками под высокий процент, а у людей нет гарантий, что через какое-то время финансовые организации, предоставившие кредит, не начнут играть с ними в кошки-мышки. Также депутат Деньгин считает, что необходимо решать проблему очередников на квартиры. По его мнению, региональные чиновники отчитываются о растущем количестве получивших муниципальное жилье, но при этом очереди везде стоят на месте. Коллега Деньгина - депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР проинформировал, что работа, направленная на повышение уровня жизни населения, у нас уже ведется. И ее необходимо просто продолжить. - Мы начали создавать северную агломерацию и Инновационный центр - обнинское Сколково. Я убежден, что в этом году он уже будет функционировать. Это позволит решить проблему развития инфраструктуры и социальной сферы города, а также объединит ресурсы Обнинска и трех соседних районов. Но самое главное - будут создаваться новые рабочие места, будет укрепляться бюджет. А значит, появятся новые возможности для решения всех социальных проблем: медицинских, транспортных, коммунальных и так далее, - отметил Геннадий Иванович.

УПОР НА ИННОВАЦИИ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С Геннадием Скляром оказался полностью солидарен депутат Законодательного Собрания Калужской области Олег КОМИССАР. Он тоже твердо убежден в необходимости инновационного развития экономики, но заметил, что Обнинск в этом все-таки преуспел и опередил многие другие муниципалитеты. - Мы всегда были лидерами по новым принципам развития экономики, и наш город первым разработал стратегию наукограда. И уже есть понимание, куда нам развиваться. Так что благосостояние жителей напрямую связано с инновационным научным развитием. А в целом по Калужской области уже в прошлом году появились перспективные предпосылки: в связи с введением санкций созданы хорошие условия для развития сельского хозяйства, которое ранее всегда было «коньком» нашего региона, а также дает не только большие доходы, но и рабочие места, - отметил Олег Николаевич. Высказался по этому поводу и депутат обнинского Горсобрания Андрей ЗЫКОВ: - В своем послании президент Владимир Путин подчеркнул необходимость повышать качество и уровень жизни граждан. Что это означает для экономики? В первую очередь, увеличение платежеспособности населения, что даст толчок развитию малого бизнеса. Ведь в экономике все взаимосвязано. Будет развиваться малый бизнес, в рост пойдут и зарплаты. Но не стоит забывать, что у нас более трети населения - работники бюджетной сферы. И для их поддержки нужны финансовые вливания из регионального и федерального бюджетов. И завершил Андрей Александрович свою речь лаконичной фразой: чтобы развивалась экономика нужно ей, как минимум, не мешать.

Но рядовые жители наукограда, с которыми мы также побеседовали на эту тему, считают, что в первую очередь необходимо «притормозить» рост тарифов ЖКХ и цен на товары первой необходимости. Про инновации никто из них не сказал. Как говорится, далеки они от научных тем.

Анна СОКОЛОВА

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