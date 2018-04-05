Депутаты Скляр, Деньгин и Комиссар рассказали, как повысить уровень жизни народа

Как известно, в своей новой предвыборной программе президент страны Владимир ПУТИН сделал упор на развитие экономики и повышение уровня жизни населения. И большое значение в этой масштабной деятельности, безусловно, сыграет конкретная работа на местах. На что необходимо обратить внимание в первую очередь и как видят эту задачу наши народные избранники? Этот вопрос наш корреспондент адресовала депутатам разных уровней, представляющих Обнинск.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ТЕМ БОЛЬШЕ РАБОЧИХ МЕСТ
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Депутат Госдумы Вадим ДЕНЬГИН уверен, что повышать уровень жизни населения необходимо с повышения прожиточного минимума до 20 тысяч рублей и снижения банковского процента по ипотечному кредитованию до двух-трех.
- Прежде всего, это нужно сделать для работников бюджетной сферы, для многодетных семей, для других малоимущих категорий, - подчеркнул Вадим Евгеньевич. - Сегодня «Сбербанк» обещает, что ипотечный кредит будет снижен до семи процентов, но на практике мы видим совсем другое. Банкам проще работать с заемщиками под высокий процент, а у людей нет гарантий, что через какое-то время финансовые организации, предоставившие кредит, не начнут играть с ними в кошки-мышки.Также депутат Деньгин считает, что необходимо решать проблему очередников на квартиры. По его мнению, региональные чиновники отчитываются о растущем количестве получивших муниципальное жилье, но при этом очереди везде стоят на месте.
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Коллега Деньгина - депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР проинформировал, что работа, направленная на повышение уровня жизни населения, у нас уже ведется. И ее необходимо просто продолжить.
- Мы начали создавать северную агломерацию и Инновационный центр - обнинское Сколково. Я убежден, что в этом году он уже будет функционировать. Это позволит решить проблему развития инфраструктуры и социальной сферы города, а также объединит ресурсы Обнинска и трех соседних районов. Но самое главное - будут создаваться новые рабочие места, будет укрепляться бюджет. А значит, появятся новые возможности для решения всех социальных проблем: медицинских, транспортных, коммунальных и так далее, - отметил Геннадий Иванович.
УПОР НА ИННОВАЦИИ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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С Геннадием Скляром оказался полностью солидарен депутат Законодательного Собрания Калужской области Олег КОМИССАР. Он тоже твердо убежден в необходимости инновационного развития экономики, но заметил, что Обнинск в этом все-таки преуспел и опередил многие другие муниципалитеты.
- Мы всегда были лидерами по новым принципам развития экономики, и наш город первым разработал стратегию наукограда. И уже есть понимание, куда нам развиваться. Так что благосостояние жителей напрямую связано с инновационным научным развитием. А в целом по Калужской области уже в прошлом году появились перспективные предпосылки: в связи с введением санкций созданы хорошие условия для развития сельского хозяйства, которое ранее всегда было «коньком» нашего региона, а также дает не только большие доходы, но и рабочие места, - отметил Олег Николаевич.
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Высказался по этому поводу и депутат обнинского Горсобрания Андрей ЗЫКОВ:
- В своем послании президент Владимир Путин подчеркнул необходимость повышать качество и уровень жизни граждан. Что это означает для экономики? В первую очередь, увеличение платежеспособности населения, что даст толчок развитию малого бизнеса. Ведь в экономике все взаимосвязано. Будет развиваться малый бизнес, в рост пойдут и зарплаты. Но не стоит забывать, что у нас более трети населения - работники бюджетной сферы. И для их поддержки нужны финансовые вливания из регионального и федерального бюджетов.
И завершил Андрей Александрович свою речь лаконичной фразой: чтобы развивалась экономика нужно ей, как минимум, не мешать.
Но рядовые жители наукограда, с которыми мы также побеседовали на эту тему, считают, что в первую очередь необходимо «притормозить» рост тарифов ЖКХ и цен на товары первой необходимости. Про инновации никто из них не сказал. Как говорится, далеки они от научных тем.
Анна СОКОЛОВА