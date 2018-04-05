Люди дошли до точки

Обнинец потребовал закрыть проезд на улице Усачева.

Часть дороги из бетонных плит по улице Усачева до сих пор официально значится как строительный проезд. Однако нужен он был не столько строителям, сколько людям, для которых это единственный въезд в микрорайон. И вот в конце прошлой недели здесь прошло выездное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Поводом стало обращение обнинца, который попросил либо навести здесь порядок, либо закрыть проезд.

ИГРА ВА-БАНК

Смешались в кучу кони, люди - это про дорогу на улице Усачева в центре первого наукограда. Бетонка и так - испытание не для слабонервных, однако когда прямо по ней сплошным потоком пошли пешеходы, водителям смотреть на ямы попросту стало некогда. Главное - проехать так, чтобы никого не сбить.

Все дело в том, что пешеходам просто не оставили выбора. Ежедневно рисковать своей жизнью людям пришлось из-за того, что тротуар вдоль дороги попросту завалили снегом, чистить который никто не собирался.

В минувшую пятницу здесь собралась комиссия, чтобы не только ответить на вопрос, кто виноват, но и понять, что делать.

Аргументы чиновников были просты, мол, власть изначально пошла навстречу людям, которым надо было как-то добираться до микрорайона «Зеленый остров», а фактически эта дорога и дорогой-то не считается.

- Я предлагаю вообще ее закрыть, раз здесь не на кого возлагать ответственность, - парировал заявитель. - Должен быть приоритет человеческой жизни над экономическими вопросами. Собьют здесь человека, кто будет за это отвечать?

ЭФФЕКТ

ВОЛШЕБНОГО ПИНКА

Понятно, что закрытие дороги тут же вызовет общественный резонанс. Такой подарок чиновникам не нужен, ведь позиция ГИБДД в этом вопросе тоже была непреклонной.

- Пока дорога не принята в эксплуатацию и не закончено строительство, тем не менее освещение на этом участке все равно должно быть для безопасного передвижения пешеходов, - заметил государственный инспектор дорожного надзора и организации движения ОГИБДД по городу Обнинску Константин БОЧИНИН.

Обслуживать дорогу должен застройщик микрорайона - компания «Комфортный город», поскольку предприниматель, занимающийся достройкой дома в «Зеленом острове», работает под старым брендом, чтобы не оформлять заново разрешительные документы.

И первое, что потребовали от представителя компании, - почистить тротуар. К слову, после пинка из мэрии сделали это буквально через час. Поэтому понять, что бизнесменам мешало осуществить это раньше, сложно, как и ответить на вопрос: почему чиновники закрывали на это глаза.

Кроме того, до девятого апреля вдоль проезда должны появиться три световые опоры, которые любезно предоставит другой застройщик - компания «Остов». Последняя, кстати, в скором времени уберет забор, ограждающий комплекс «Циолковский», поэтому люди смогут гулять по широкому тротуару из плитки, и вопрос перемещения пешеходов снимется сам собой.

Ну а пока этого не произошло, жители будут ходить по освещенному тротуару на улице Усачева и даже не знать, что благодарить за это им надо своего же соседа, который не просто тихо возмущался в социальных сетях, а потратил много сил и времени, чтобы добиться от чиновников решения вопроса.

Тимофей КОМИССАРОВ

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