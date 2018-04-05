Войне все возрасты покорны

Житель Обнинска сбежал на фронт в 13 лет, чтобы защитить свою Родину.



Уже через месяц вся страна отметит очередную годовщину победы над фашистскими захватчиками. По городам прокатится волна торжественных парадов, раздадутся залпы праздничных салютов и слов благодарности в адрес тех, кто несколько десятков лет назад ценой собственной жизни подарил нам мирное небо.

Однако из года в год тех самых героев, в чью честь звучат фанфары, становится все меньше и меньше. Творцы той самой истории постепенно умирают, оставляя за собой лишь памятный след...

Сегодня редакция газеты «Вы и Мы» запускает специальную серию статей о героях былых времен, о тех, кто пока еще жив и может научить подрастающее поколение по-настоящему любить Родину.

ФРОНТ ВМЕСТО

ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Наш первый герой - житель Обнинска, юный участник Великой Отечественной войны Владимир ВАРЕНИК.

Когда началась война, Володе Варенику было всего 11 лет, он жил со своей семьей в скромном городке Прилуки - под Киевом. Мальчик рос в обычной семье, и до лета 1941-го и подумать не мог, что уже через несколько лет ему придется пройти испытания, которые способен выдержать не всякий взрослый. Однако свою судьбу юный Владимир выбрал сам, отчаянно бросившись на фашистскую амбразуру, которая тогда нависла над всей его Родиной.

Осенью 1943-го тринадцатилетний Володя Вареник вместе с другом вместо того, чтобы идти на уроки, отправился на защиту своей родной земли. Мальчики, ничего не сказав родителям, просто сбежали на фронт.

- Мы сели на проходящий рабочий поезд и поехали в неизвестность. Хотели догнать воинские части. Ехали очень долго, около недели. Изголодались чуть не до истощения, -

вспоминает Владимир Петрович. - Потом сошли на каком-то полустанке, где нас приютил местный сторож. Утром он нас разбудил и сообщил, что приближается воинский эшелон. Мы отправились к нему. Уже не помню, какую мы сочинили легенду, но нас взяли с собой. Вскоре прибыли в расположение дивизии. Товарища определили в автобат, а меня в дивизионную полевую хлебопекарню. Моя задача была - следить и ухаживать за лошадьми.

Вскоре началось наступление. Мимо проходила противотанковая артиллерия, к которой прибился и наш юный герой.

- Сначала я был просто на подхвате, а после открыто заявил, что хочу бить фашистов. Командир полка очень удивился, но призадумался. Спустя какое-то время меня поставили на довольствие. Начались боевые будни. Я помогал в боях, подносил снаряды, следил за состоянием орудия - чистил, смазывал.

Но однажды во время очередного сражения начали наступать немецкие танки, один из которых переехал ноги юному Володе. В результате он попал в госпиталь. Потом Вареника еще немало помотало по разным полкам и дивизиям. Молодой боец успел увидеть немало крови, смертей, взрывов, слез и ужаса в человеческих глазах. Но сегодня он искренне признается, что, несмотря на свои юные годы, он не испытывал страха.

- Мне не было страшно. Я просто осознавал, что я должен защищать свою Родину, свою родную землю, так, как это делают все мужчины, - объясняет Владимир Петрович.

НИ ПЕРОМ ОПИСАТЬ...

Помотавшись по фронтам, мальчик в скором времени примкнул к одной из разведгрупп. И даже неоднократно принимал участие в операциях.

- Однажды нам нужно было взять языка. Мы подошли к какой-то деревушке, где находился барак, оккупированный фашистами. Мы подкрались к нему. Я находился возле двери, притаился, а в руках держал пистолет. Тут дверь открылась, и на пороге, прямо передо мной, появился огромный немец. Я, не медля, приставил ствол к его горлу и, приложив палец к губам, дал понять, что нужно молчать. Он послушался. Через несколько секунд подлетели товарищи, скрутили его, и мы удалились, - вспоминает Вареник.

Спустя время за свой бесстрашный подвиг Владимир Петрович получит Орден Славы. В войну он дошел до самого Берлина и стал одним из участников взятия Рейхстага. А домой юный герой, балансировавший несколько лет на грани жизни и смерти, а последней он не раз заглядывал в глаза, будет возвращаться на поезде, на том самом главном первом поезде победителей. В скором времени он поступит в Харьковское ремесленное училище, затем вернется в родные Прилуки, после отправится учиться в Киевское артиллеристское подготовительное училище, затем продолжит обучение в Томске, где встретит свою первую жену, которая спустя пару лет погибнет в результате несчастного случая. Судьба еще долго будет мотать молодого Владимира по городам и весям. Он женится еще два раза, но все его браки не увенчаются успехом.

Свою главную и последнюю любовь Вареник встретил уже в Обнинске, куда он попал по воле судьбы. Со своей супругой Владимир Петрович прожил 40 лет, проводив ее в последний путь лишь в прошлом году. Сегодня бывшему бойцу, обладателю Ордена Славы, уже 87 лет. Он пишет картины, а еще издает книги, большинство из которых посвящены тем страшным временам и людям, на чью долю, так же как и ему, выпала череда нелегких испытаний. Но главное произведение его жизни хранит собственная память, прочесть которое дословно кроме него, увы, не удастся никому...

Дарья ГУМЕРОВА

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