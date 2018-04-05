Обнинск не застрахован от появления новых обманутых дольщиков

Несколько лет назад город будоражили новости о том, что люди, оплатившие свои квартиры, фактически оказались обманутыми. «Под раздачу» попали те, кто купил жилье в домах компании «СУ-155» и у застройщика микрорайона «Зеленый остров». Как обстоят дела сегодня на этих двух проблемных стройках, решила узнать наша редакция.

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

Ситуация с дольщиками «СУ-155» развивалась по принципу: не было бы счастья, да несчастье помогло. Огромное количество людей, которых фактически кинул застройщик по всей России, привлекло внимание федеральных властей к решению проблемы. И в прошлом году жильцы двух домов в Обнинске получили обещанные квартиры.

- Одиннадцатый корпус сейчас достраивается. Деньги на эти цели выделил банк «Российский капитал». Дом вырос до тринадцатого этажа. Радует, что стройка идет и не останавливается даже в выходные, - рассказывает активистка обнинской группы дольщиков Светлана ЛУКЬЯНЕНКО.

По плану, дом должны сдать до конца текущего года, однако, по мнению Светланы Сергеевны, застройщик, скорее всего, не уложится в срок, и люди получат жилье в первом квартале 2019 года. Но такую задержку, даже если она произойдет, никто критичной не считает.

По словам Лукьяненко, настроение у дольщиков оптимистическое, несмотря на то, что сегодня люди живут в оплаченных ими квартирах на «птичьих правах».

- Это касается тех, кто проживают в девятом и десятом корпусе, - седьмого апреля будет собрание кредиторов - обязательная процедура перед получением свидетельства на право собственности, - объясняет активистка.

Казалось бы, простая формальность создает немалый дискомфорт новоселам. Из-за отсутствия документа люди не могут прописаться в квартирах и поставить детей на очередь в детский сад или школу. И здесь руку помощи им протянула администрация.

- Эту проблему нам город помог решить, тех, кто уже сейчас нуждается в местах в детских учреждениях, объединили в список, и, соответственно, места детям были предоставлены, - рассказывает Светлана Сергеевна.

Получение документа даст людям возможность претендовать на налоговый вычет, пока этим правом бывшие дольщики «СУ-155» воспользоваться не могут.

В «ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» ВОЗОБНОВИЛАСЬ СТРОЙКА

А вот у тех, кто приобрел жилье в микрорайоне «Зеленый остров», картина иная. Долгое время вообще казалось, что выхода из тупиковой ситуации найти не удастся. Застройщик, обанкротившись, оставил без жилья более тридцати семей. Однако по сравнению с тем, что бизнесмен задолжал «Сбербанку», стоимость этих квартир была лишь каплей в море. В конце прошлого года объект у финансовой организации выкупил столичный предприниматель Андрей ГУСАРОВ, намеревавшийся не только закончить строительство этого дома, но и в дальнейшем построить другие.

В декабре дольщики и инвестор подписали соглашение, однако начало стройки пришлось отложить, разрешение на возобновление работ должен был дать Арбитражный суд Калужской области. И в марте чудо все-таки произошло, стройка ожила.

- Инвестором заключен договор со строительной компанией, технический состав прибыл, работает на площадке и занимается документацией, - рассказывает вице-мэр по строительству Андрей КОЗЛОВ.

В скором времени на объект прибудет и техника, въездные пути уже расчищены и подготовлены к доставке необходимого строительного материала. Хочется надеяться, что проблема этих обманутых дольщиков будет решена, но нет никаких гарантий, что в Обнинске больше никогда не появятся новые. Решение этой проблемы связывали с отказом от долевого строительства, однако специалисты настроены не столь оптимистично.

- На сегодняшний день изменения в законодательстве, на мой взгляд, особо этой проблемы не снимают. Определенная защищенность появляется с той точки зрения, что крупные фирмы могут оперировать на рынке, но «СУ-155» тоже была очень крупной компанией, - рассуждает Андрей Козлов.

Так что не исключено, что завтра могут снова появиться обманутые горожане, и власти опять придется выступать в качестве третьей стороны, пытаясь ответить перед людьми за обещания бизнесменов, а обнинцам - метаться между двух огней: с одной стороны, гасить кредиты, а с другой - бояться, что заветная квартира так никогда и не будет твоей.

ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ОБНИНСКЕ В 2017 ГОДУ:

136 000 кв. м жилья

СНИЖАТЬ ТЕМП В 2018 ГОДУ НЕ ПЛАНИРУЮТ

Евгения НИКИТИНА

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