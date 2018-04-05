Семейный кошмар

В Обнинске ребенок может остаться сиротой при живых родителях.



На днях к нам в редакцию обратилась пожилая женщина и рассказала шокирующую историю о том, что происходит в ее семье. По словам пришедшей, непростую ситуацию, которая сложилась в их доме, знает без малого половина города, ведь длится этот ад уже несколько лет. Самое печальное, что главным пострадавшим в этом деле оказался ребенок, который на сегодняшний день обделен вниманием как матери, так и отца. В интересах подростка имена главных героев разыгравшейся трагедии изменены.

«Я ХОЧУ СДОХНУТЬ, ПОТОМУ ЧТО Я НИКОМУ НЕ НУЖНА»

О пагубной привычке своей дочери - пристрастии к алкоголю - Татьяне Ивановне приходится рассказывать часто, ведь за помощью она обращалась уже во все возможные структуры. У самой пенсионерки инвалидность второй группы и страшный диагноз.

- Я лежала в ИМР, думала, что умру, поэтому оформила свою квартиру на дочь - Ольгу, а теперь она мне говорит: «Моя квартира, не заплатишь - выгоню, и будешь жить на помойке», - рассказывает женщина.

Но больше угроз в одночасье остаться на улице Татьяну Ивановну пугает, что за ней придется последовать и внучке, до которой, по словам бабушки, матери дела нет.

- Я получаю минимальную пенсию и боюсь, что девочку могут в детдом забрать, -жалуется женщина. - Я просила, чтобы оформили опеку на меня, но в этом мне отказали из-за инвалидности. А внучка уже перестает меня слушаться, уходит из дома и говорит: «Я хочу сдохнуть, потому что я никому не нужна».

По словам бабушки, когда-то ее дочь имела хорошую работу, однако уже несколько лет о трудоустройстве речи не идет, все свои силы и время женщина тратит на обустройство личной жизни. У бывшего зятя тоже все сложилось удачно, он работает и живет в столице с новой семьей. Поэтому ребенок оказался помехой как для одного, так и для другого родителя.

- Ребенка помогали одевать, кто чем может, дочь нигде не работала на протяжении шести лет, - жалуется Татьяна Ивановна.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ АД

Начальную школу девочка закончила в «Державе», поэтому о проблемах этой семьи руководство учебного заведения знает не понаслышке. По словам социального педагога Любови УСАЧЕВОЙ, в школе очень строго контролируют посещаемость, и как только ученик не приходит на занятия, педагоги отправляются к нему домой.

- Одному человеку туда заходить нельзя, так как мама в состоянии алкогольного опьянения очень агрессивна, нецензурно выражается, и ей все равно, кто перед ней стоит. Даже когда ее вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних, мама вела себя вызывающе. Могла послать всех, открыть дверь ногой и уйти, - рассказывает Любовь Константиновна.

И в такой атмосфере не просто жил ребенок, но и еще умудрялся хорошо учиться.

Школа, как могла, помогала девочке, ведь бабушка нередко жаловалась на то, что ребенку нечего кушать и нечего надеть. Однако есть в этой истории еще одно «но», - по словам педагогов, бабушка страдает точно такой же, как у дочери, пагубной привычкой.

- Первый рецепт - это наркологическая помощь, причем всем членам семьи, - говорит директор «Державы» Оксана КОПЫЛОВА. - Я прошла этот путь, и даже личные деньги жертвовала, поверьте, ни к чему хорошему это не привело.

«У НАС ПРЕТЕНЗИЙ НИ К РОДИТЕЛЯМ,

НИ К РЕБЕНКУ НЕТ»

В отделе опеки Ольгу (маму девочки) безнадежной не считают и говорят, что больше всего усугубляет ситуацию в семье непрекращающийся конфликт между Татьяной Ивановной и Ольгой.

- А девочка говорит, что не хочет жить ни с мамой, ни с бабушкой, - поясняют в опеке.

Хотя, когда Ольга встает на путь истинный (такие моменты тоже бывают), ребенок тут же откликается и тянется к матери. С первого сентября девочка сменила школу, об этом позаботился отец. Именно папа забрал документы из «Державы» и купил все необходимое для обучения дочери, а после уехал в столицу.

В новой школе о матери Анны на удивление отзываются хорошо:

- Она привела ребенка в нашу школу, все родительские собрания посещала и просто приходила в школу. Сказать, что мама не занимается ребенком и бросила дочь, мы не можем. У нас пока нет никаких претензий ни к ребенку, ни к родителям, - уверяет директор учебного заведения Нина ТАРАСОВА.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

А вот у органов опеки такие претензии есть. Ведомство до последнего старалось сохранить семью, однако очередной срыв Ольги и ее длительное исчезновение переполнили чашу терпения.

Сейчас Анна живет в «Милосердии», в центр она попадает уже не в первый раз. Недавно назад ее оттуда забрала одумавшаяся мать, теперь взять ответственность за судьбу родной дочери предлагают отцу.

Но захочет ли он покинуть свою зону комфорта и забрать к себе дочь или предпочтет удаленно разруливать ситуацию лишь тогда, когда она уже достигает точки кипения?

На этот раз, по словам специалистов органа опеки, уйти от ответственности у мужчины не получится. Если он не позаботится о дочери сам, то и его, и бывшую супругу лишат родительских прав, а Аню возьмет под свою опеку государство.

Только хорошо ли будет спаться в этом случае вполне успешному папе, зная, что его дочь осталась фактически сиротой при живых родителях?

Евгения НИКИТИНА

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