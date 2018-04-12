С пустыря в космос

В Обнинске зарождалась наука, которая вышла в открытое пространство.

Еще до того, как город Обнинск появился на карте, на его территории закипала наука, разрабатывался проект первой в мире атомной станции, которая в итоге была введена в эксплуатацию в 1954 году.

Сам Обнинск появился на свет спустя два года, а еще через четыре, в 1960-м, из Лаборатории «В» был образован Физико-энергетический институт, получивший со временем мировую известность, а вместе с ней - и признание научной общественности.

Именно в ФЭИ ученые с легендарными именами разрабатывали уникальные проекты, осваивали новые технологии и делали выдающиеся открытия, в том числе немало усилий институт вложил в освоение космического пространства. Ну, а свою неоценимую роль в этом, безусловно, сыграли люди.

Именно о них, о деятелях, творивших научную историю в пределах зарождающегося города мирного атома, мы решили рассказать на страницах нашего еженедельника.

«ЛОШАДКИ» АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Как однажды заявил экс-глава Госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО, главное в атомном проекте - это люди. А в Обнинске легендарных личностей, чьи имена уже вошли в историю, было и есть великое множество. В их честь сегодня названы улицы и площади, а старожилы с гордостью рассказывают об их научных подвигах и открытиях.

А ведь история Обнинска вместе с его последующими научными прорывами зарождалась в прямом смысле на ровном месте. Еще в декабре 1945 года Совнарком принял решение о создании «Объекта В» - небольшого научного поселка для Лаборатории «В». В качестве места расположения была выбрана станция Обнинское в Калужской области.

В общем, зарождался Обнинск в труднейших условиях нехватки людей, материалов и энергии. Дощатые бараки, неуютные «финские» дома для сотрудников. Основное здание (сейчас - главный корпус Физико-энергетического института, ФЭИ) осталось от интерната для детей, прибывших из Испании в 1936 году. В светелке этого старого здания, позднее превращенного в гостиницу и принявшего немало высоких гостей, в то время находилась небольшая старая турбина с генератором мощностью 500 кВт. Если она останавливалась, весь поселок и стройка погружались в темноту и холод. Вскоре начался перенос деревни Пяткино, а на ее прежнем месте была построена первая АЭС, с которой неразрывно связано имя Дмитрия БЛОХИНЦЕВА. Именно он руководил проектированием и созданием атомной станции. Дмитрий Блохинцев и стал основателем ФЭИ -

при нем Лаборатория «В» получила развитие, стала одним из важнейших центров атомной отрасли.

В ФЭИ под руководством Блохинцева были начаты и успешно завершены проекты атомных энергоустановок для подлодок, проекты ядерного ракетного двигателя, ядерных установок для летательных аппаратов. Здесь же, в ФЭИ, проводились работы по обоснованию технологии корпусных водно-водяных реакторов - тех самых, которые теперь являются главными «рабочими лошадками» мировой атомной энергетики.

МАЛЫХ И БОНДАРЕНКО

Все проекты развивались одновременно и успешно - в то время, когда основной задачей было проектирование и запуск Первой АЭС. Одна Лаборатория «В» и - полтора десятка принципиально новых и разных проектов. И ни одной ошибки, ни одной неудачи. Ни до, ни после ни в одной стране мира такого темпа работы не было и, вероятнее всего, уже не будет. Сейчас само описание всего, что делал коллектив Лаборатории «В», кажется страницей научно-фантастического романа, хотя на самом деле о деятельности этого института и о его людях можно написать не один десяток книг.

К примеру, одну из ведущих страниц этой истории справедливо занимает такая личность, как Владимир МАЛЫХ. Именно он, будучи 23-летним парнем, не закончив физфак МГУ, создал проект твэла для Первой АЭС, который оказался лучше, чем 11 вариантов, разработанных в нескольких других ведущих институтах. В технологическом секторе ФЭИ, который он возглавил в 28 лет, были спроектированы, созданы, проверены твэлы для реакторов Белоярской и Билибинской АЭС, для реактора ВТ подводных лодок, для ядерной энергетической установки БЭС-5, для ядерного ракетного двигателя - список можно продолжать и продолжать.

Нельзя не вспомнить и о столь выдающемся деятеле, как Игорь БОНДАРЕНКО, который в 1951 году, в разгар работы над Первой АЭС, в свободное от работы время и по собственной инициативе вдвоем со своим 25-летним сверстником Виктором ПУПКО начали разработку малогабаритного высокотемпературного реактора для ракеты. Из-за нелепой врачебной ошибки Игорь Бондаренко прожил всего 37 лет, успев заложить основы проекта ионного двигателя, ядерных энергетических установок «БУК» и «ТОПАЗ».

НА КОСМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

С именем Александра ЛЕЙПУНСКОГО неразрывно связана огромная часть истории рождения советской школы физики. Первый в мировой физике эксперимент по обнаружению нейтрино принес молодому физику европейскую известность и звание действительного члена АН УССР. Он проектировал и строил циклотрон, участвовал в работе ядерной и урановой комиссий Академии наук СССР, вел множество экспериментов. А в августе 1949 года Лейпунский перешёл в Лабораторию «В». Вскоре после успешного испытания первой советской атомной бомбы, в октябре 1949 года он обратился к руководителям атомного проекта с предложением начать работы по созданию энергетических реакторов на быстрых и промежуточных нейтронах, а в 1950 году представил на рассмотрение Научно-технического совета Первого главного управления при Совете министров СССР доклад «Системы на быстрых нейтронах», ставший основополагающим для развития нового направления атомной энергетики нашей страны. Таким образом, в ФЭИ Лейпунский пришёл со своей программой, которая и стала базовой для научно-исследовательской деятельности института на долгие годы.

М.В. Келдыш, А.И. Лейпунский, В.М. Иевлев, И.В. Курчатов, Ю.А. Трескин

Усилиями Лейпунского и Блохинцева в 1950-е годы была окончательно сформирована долгосрочная программа научной деятельности института, основными направлениями которой стали: реакторы на тепловых нейтронах для АЭС; реакторы на быстрых нейтронах для АЭС; реакторы для ядерных энергетических установок подводных лодок; реакторы для ядерных энергетических установок космического и авиационного назначения.

Исследования по последнему направлению в ФЭИ начались в 1956 году, когда стало известно, что в ОКБ-1 во главе с Сергеем КОРОЛЕВЫМ разрабатывается ракета-носитель Р-7, способная вывести на орбиту искусственного спутника Земли относительно большой груз. У сотрудников ФЭИ во главе с Бондаренко возникла идея о возможности запуска в космос спутника, имеющего на борту ядерную энергетическую установку. Идея была поддержана Лейпунским. Королев также поддержал это предложение.

Сергей Королев, Игорь Курчатов и Мстислав Келдыш, 1959 г.

Космическая термоэлектрическая установка получила наименование ЯЭУ «БУК». Для нее был разработан малогабаритный ядерный реактор на быстрых нейтронах с находящимся вне реактора термоэлектрическим генератором на полупроводниках.

Параллельно в институте были проведены широкие исследования по созданию реактора-преобразователя с более перспективным - термоэмиссионным - принципом прямого преобразования энергии. Термоэмиссионное преобразование по сравнению с термоэлектрическим позволяет увеличить КПД, повысить ресурс и улучшить массогабаритные характеристики энергоустановки и космического аппарата в целом. В результате под научным руководством ФЭИ был создан первый в мире термоэмиссионный реактор-преобразователь на промежуточных нейтронах «ТОПАЗ». Первый летный образец ЯЭУ «ТОПАЗ» был запущен в космос в качестве бортового источника электропитания на спутнике «Космос-1818» 2 февраля 1987 года. Ядерная энергоустановка проработала в космосе около полугода, до исчерпания имеющегося на борту запаса цезия. Второй образец «ТОПАЗ» был запущен 10 июля 1987 г. на безопасную орбиту 813/797 км. Он проработал на этой орбите около года.

Кристина ЗВОН

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