Избежит ли уголовной ответственности Олег Воронцов?

«Типичный Обнинск» порочит имена людей ради собственного рейтинга.

Надо сказать, что интернет-сообщества - вещь весьма полезная, интересная, а порой даже забавная. Но иногда подобного рода группы превращаются в самую настоящую «помойку», из которой перманентно льются негатив, грязь и беспринципная фальшь. Именно такую мусорную яму сегодня напоминает сообщество «Типичный Обнинск», куратор которого Олег ВОРОНЦОВ, вероятно, окрыленный своей безнаказанностью и безграничной наглостью, позволяет себе не только проводить в городе несанкционированные митинги, кидать в массы сомнительные кличи, но и порочить честь и достоинство людей!

Помимо пошлых постов, отборной матерщины и вульгарности, ставших нормой для этого паблика, в нем прописались многочисленные фейки, которые и поднимают рейтинг сообщества, без доли стеснения смешивая с грязью обычных граждан.

ЖЕРТВА

ГРЯЗНЫХ ИНСИНУАЦИЙ Именно в такую информационную мясорубку недавно попала девушка-медработник Олеся, проживающая в Сочи, которая на протяжении долгого времени даже не догадывалась о том, что ее личные фотографии гуляют в неизвестном для нее «Типичном Обнинске», причем в контексте самых гнусных постов паблика Олега ВОРОНЦОВА. К примеру, несуществующая Александра КОНОВАЛОВА, прикрываясь истинным лицом жертвы, рассказывает в сообществе Воронцова нелепые истории о поездке в такси, где она якобы угодила в какую-то непонятную слизь... Впрочем, продолжение этого мерзкого рассказа мы приводить не беремся, узнать его наши читатели могут сами, взглянув на соответствующие скриншоты. Лицо Олеси фигурировало даже в объявлении, предлагавшем уроки интимного мастерства! Думается, что не стоит говорить о том, насколько подобные «приколы» могут ударить по репутации человека, тем более медицинского работника! А если бы на месте той же самой Олеси оказался преподаватель или воспитатель детского сада, то сложно даже представить, к каким последствиям могли бы привести такие грязные инсинуации для ничего не подозревающих людей.

ХАЙПАНЕМ НЕМНОГО?

Примечательно, что все эти посты с фейковых аккаунтов размещались исключительно на просторах «Типичного Обнинска». С их же подачи то и дело летели вульгарные и оскорбительные комментарии. Несложно догадаться, что куратор данного сообщества Олег ВОРОНЦОВ, скорее всего, не только был в курсе происходящего, но и сам мог принимать непосредственное участие в создании вымышленных героев. Тем более, если взять во внимание достаточно бурную фантазию Олега, то и дело выливающуюся в, мягко сказать, странные истории, публикуемые на страницах его виртуально-реального детища. Вспомнить хотя бы рассказ о девочках, позволивших средь бела дня в районе ТЦ «Капитал» ощупать себя неизвестному мужчине за какие-то несчастные бургеры. Кроме чувства омерзения, подобного рода истории в здоровой голове ничего вызвать не способны.

При этом многие из пользователей наверняка замечали, как волшебным образом под той или иной публикацией в данной группе пропадали их комментарии, играющие не в пользу репутации сообщества и его руководителей. Зато грязными оскорблениями, матами и пошлятиной, которыми некоторые комментаторы привыкли приправлять свои послания, администраторы не брезгуют. Впрочем, эту политику, конечно, легко объяснить - таким низким образом «Типичный Обнинск» пытается поднять свой рейтинг, так сказать, хайпануть, и привлечь как можно больше подписчиков. Вероятно, куратор ТО Олег ВОРОНЦОВ лишен каких-либо моральных принципов и не имеет никакого понятия об этике. Иначе как объяснить всю эту гнусь, которой так стремительно обрастает «Типичный Обнинск»?

Между тем жертва наглости и беспринципности обнинского паблика уже обратилась с соответствующей жалобой к администраторам социальной сети «ВКонтакте». Те, в свою очередь, на обращение пользователя отреагировали оперативно и временно заморозили фейковый аккаунт. А если такие меры не помогут навести порядок в голове беспардонного фантазера, не гнушающегося пиариться на чести и достоинстве реальных людей, руководство «ВК» пообещало предпринять более строгие санкции. К слову, как прокомментировали ситуацию эксперты, подобного рода интернетные «шутки», а точнее их авторы, рискуют попасть даже под уголовную статью за публичную клевету перед многотысячной аудиторией.

Прокомментировали ситуацию и жители наукограда, ведь среди десятков тысяч участников группы как минимум пять тысяч - несовершеннолетние, ежедневно читающие и обсуждающие «плоды фантазии» руководства и редакторов паблика.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА, пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску:

- Одним из направлений работы пресс-службы полиции является мониторинг СМИ, а также сети Интернет на предмет выявления информации о признаках правонарушений и преступлений. Неоднократно в группе Олега ВОРОНЦОВА были размещены материалы, в которых указывались недостоверные сведения.

При проведении проверок размещенной информации, сообщения о происшествиях в городе Обнинске не подтверждались. Как правило, установить источник размещенной информации не представлялось возможным. В качестве одного из примеров можно привести новость о задержании сотрудниками полиции в одной из обнинских квартир группы фальшивомонетчиков. Однако данная информация не соответствовала действительности и была недостоверной.

С администратором группы Олегом ВОРОНЦОВЫМ была проведена беседа в телефонном режиме о возможных последствиях, которые может повлечь недостоверная информация при дальнейшем ее размещении.

Дмитрий, активный интернет-пользователь:

- Сообщество «Типичный Обнинск» зародилось несколько лет назад. Паблик публиковал в основном городские новости, которые обычно брал с различных обнинских групп. Начинание было полезным и интересным, пока его создатели, по мере роста числа подписчиков, не осознали, что проект можно использовать для зарабатывания денег. С тех пор качество публикуемых материалов существенно ухудшилось. Публикуется все: непроверенная информация, провокационные посты, чернуха и ставшие визитной карточкой паблика плоды творчества его админов, написанные, как правило, с одних и тех же фейковых страниц.

Кроме того, непонятен статус группы. По открытым данным, в сообществе «Типичный Обнинск» числятся подписчиками более 50 000 человек. Почему же тогда оно не регистрируется в качестве СМИ, которые, как известно, не могут публиковать непроверенную информацию? Сейчас ТО может себе позволять не только уклоняться от исполнения закона о СМИ, но и зачастую пренебрегать этическими нормами.

Олеся КАРАСЕВА, местная жительница:

- Если честно, я просто в ужасе от того, что в последнее время творится в «Типичном Обнинске». Практически все, что там публикуется, находится за гранью моих нравственных принципов. Я давно подписалась на этот паблик, но потом длительное время вообще туда не заходила. Недавно решила почитать ради интереса и ахнула! Грязь, да и только. Еще узнала, что и мой 13-летний сын состоит в этом сообществе. Конечно, тут же заблокировала ему доступ, потому что детям это читать вообще нельзя. А ведь если взглянуть на статистику, то на этот паблик подписаны несколько тысяч школьников! Родители, обратите внимание на то, что читают ваши дети в интернете!

Дарья ГУМЕРОВА

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