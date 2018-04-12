Экс-депутаты подкинули идей нынешним избранникам народа

В последнее время многие жители города и наши коллеги-журналисты отмечают такой факт: деятельность депутатов обнинского Горсобрания стала менее активной и более однообразной. Рассматриваемые вопросы не отличаются остротой, а сами заседания народных избранников максимально лаконичны.

Помнится, в прошлом созыве работа Горсобрания проходила более живо. В связи с этим мы решили поинтересоваться у «старых» депутатов, какие вопросы не мешало бы поднять их нынешним коллегам.

«НУЖНО СПРОСИТЬ САМИХ ЖИТЕЛЕЙ»

Татьяна КОТЛЯР заверила нас, что если бы попала в нынешний состав Горсобрания, свою деятельность начала как раз с опроса на эту тему жителей города.

- Я бы наладила обратную связь. Нужно сначала узнать мнения жителей по поводу мероприятий по улучшению жизни в городе. Потому что депутат все-таки не чиновник, он является представителем гражданского общества. И он обязан постоянно взаимодействовать с народом. Так что жалобы в Горсобрание должны идти постоянно, - сказала Татьяна Михайловна.

А как наиболее актуальную сегодня она назвала проблему малочисленности в Обнинске пунктов по утилизации ртутных ламп и батареек.

- Они есть кое-где, но их мало, - считает экс-депутат Котляр. - Такие пункты необходимо установить не абы где, а в шаговой доступности от мест проживания большинства горожан и мест их наиболее частого посещения. Но вместо этого в Обнинске устроили какую-то фиктивно-демонстративную деятельность: раз в квартал ездит машина, а самих пунктов приема мало.

Татьяна Михайловна посоветовала организовать точки сбора опасных отходов в районе вокзала и недалеко от городской администрации.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НО ТРАТИТЬ НЕЛЬЗЯ?

Экс-депутат Светлана ГРАЧЕВА как заместитель председателя ТОС «Старый город» посоветовала нынешним депутатам расширить назначение средств, выделяемых из бюджета города на обеспечение работы общественников.

- На эти цели выделяется тридцать с небольшим тысяч рублей, - пояснила она. - Не путайте эти деньги с теми, что предназначены для ремонтных работ. Другое дело, что в предыдущие годы мы могли направлять эти средства на проведение праздников, на мероприятия для ветеранов, на приобретение канцтоваров для наших нужд. Теперь этого делать нельзя. И данные финансы остаются неизрасходованными. Как, например, в прошлом году, когда они так и остались в бюджете. При этом ТОСы лишены тех возможностей, которые у них были ранее. Выходит, деньги задекларированы, но по факту у нас их нет. И мы связаны по рукам и ногам.

«ЕСЛИ НЕ УДАЛОСЬ НАМ, ТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ У ВАС»

Сразу два вопроса в потенциальную повестку Горсобрания «подкинул» Николай ВОРОБЬЕВ. Во-первых, он посоветовал создать в городе хотя бы два досугово-культурных центра для молодежи и подростков, где они могли бы проводить свое свободное время. По мнению Николая Витальевича, там должно быть недорогое кафе, кружки по интересам, различные секции и просто место, где молодые люди могли бы посидеть и пообщаться.

- Чтобы они не в подъездах собирались, а в таких специализированных центрах, - считает бывший депутат.

- А чем вам не нравится наш обнинский Молодежный центр? - спросили мы.

- Тем, что он не сможет одновременно вместить 50-100 человек. Там очень мало места, - ответил Николай Витальевич.

Он также признался, что данная идея принадлежит не ему. Он просто поделился ею на примере городов соседних регионов, где такие центры успешно функционируют.

Правда, здесь встает вопрос о финансировании. Центры нужно построить, оснастить, обставить мебелью и так далее. А сотрудникам, которые бы стали там работать, нужно платить зарплату. И выдержит ли такое непосильное бремя наш городской бюджет? В этом Николай Витальевич усомнился. Потому что, говоря уже о втором его предложении, бюджет Обнинска даже в годы своего интенсивного роста не осилил оплату проезда в маршрутных такси льготных категорий граждан.

- Данную тему поднимали и мои коллеги, - рассказал Воробьев. - Потому что льготники бесплатно имеют право ездить только в муниципальных автобусах, а те ходят очень редко. И эти бедные люди ждут их часами. Вот мы и предлагали в свое время ввести специальные электронные проезды для льготников, но что-то у нас ничего не получилось. Город не взял на себя оплату компенсации перевозчикам. Но данную проблему все равно нужно решать обязательно.

Николай Витальевич выразил надежду, что нынешним депутатам Горсобрания все-таки удастся решить эту проблему. Несмотря ни на что.

Инна ЕМЕЛИНА

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