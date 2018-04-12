12.04.2018

МП «Водоканал» заменит дырявые трубы в поселке Обнинское



Этой зимой обнинцы особенно остро ощутили на себе последствия ограничения водоснабжения, связанного с коммунальной аварией на канализационном коллекторе. Поэтому на всевозможные объявления о временном отключении воды то там, то тут горожане реагируют болезненно. Надо отдать должное, что наукоградовские коммунальщики стараются работать достаточно быстро и отключают воду всего лишь на пару часов. Особенно часто в последнее время это происходит в поселке «Обнинское».

 

ОПРЕССОВКЕ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Общая протяженность труб в Обнинске составляет 260 километров, 180 из которых обслуживает муниципальное предприятие «Водоканал». Причем больше половины коммуникаций давно отслужили свой срок. Их износ варьируется от 70 до 100 процентов.

- Протяженность чугунных труб составляет девяносто четыре километра, они были положены еще в 60-70 годах прошлого века. Ветхими являются 99% коммуникаций, - рассказывает заместитель директора по развитию МП «Водоканал» Владимир КАРАСИКОВ.

Кроме чугунных, есть в хозяйстве «Водоканала» стальные трубы. Таких магистралей в общей сложности - 65 километров. Однако и они доживают последние дни, ведь до полного износа им осталось всего ничего - каких-то пять процентов.

 По словам Владимира Карасикова, среди коммунальщиков бытует история, что когда-то давно, когда все сети города были на балансе «Горэнергохозяйства», в Обнинске была предпринята попытка провести опрессовку всех существующих сетей одновременно. Но появилось столько порывов из-за ветхости сетей, что больше этот эксперимент проводить не стали.

- К тому же, одно дело, когда, например, летом МП «Теплоснабжение» ведет опрессовку сетей, и в домах нет горячей воды. Это, конечно, очень неприятно, но потерпеть можно. А представьте, что еще отключат и холодную воду. Это же настоящий коллапс! - поясняет Владимир Эфраимович.

 

ДВА ПРОБЛЕМНЫХ УЧАСТКА ОТРЕМОНТИРУЮТ ЭТИМ ЛЕТОМ

В связи с этим МП «Водоканал» аварии устраняет по мере их появления с одновременной внутренней статистикой порывов, чтобы у коммунальщиков была четкая картина изношенности того или иного участка сетей.

- Например, в поселке «Обнинское», казалось бы, и труб всего ничего, 7-8 километров, но они были изношены практически полностью. На сегодняшний день мы уже частично поменяли трубопровод по улицам Лесной, Железнодорожной, Садовой, полностью по улице Московской, на очереди - завершение замены труб по улице Лесной, Чайковского. Именно там этой зимой и случались порывы, - говорит Владимир Карасиков.

Сейчас специалисты МП «Водоканал» ждут, когда подсохнет грунт и можно будет приступить к земляным работам. Также этим летом планируют заменить коммуникации на улице Заводской.

- В прошлом году наше предприятие, выполняя аварийные работы собственными силами, заменило 1100 метров труб небольшого диаметра по городу и 290 метров уличной сети за счет средств местного бюджета, - рассказывает заместитель директора МП «Водоканал» Владимир Карасиков, - в идеале надо бы срочно заменить около двух километров магистральных и уличных сетей диаметром от 300 до 600 мм.

И здесь, как всегда, вопрос упирается в деньги. На эти цели, по прогнозам специалистов, необходимо порядка 44 миллионов рублей, а из бюджета ежегодно выделяется всего лишь два.

Тимофей КОМИССАРОВ

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