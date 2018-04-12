Обнинцы боятся повторения волоколамского мусорного сценария

Мусорный коллапс, накрывший подмосковный Волоколамск, заставил жителей наукограда задуматься, а не последует ли Обнинск по такому же пути. Ведь слухи о том, что Тимашовский полигон переполнен и в ближайшее время может закрыться, уже несколько лет будоражат общественность.

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ НА ВЪЕЗДЕ

Поток машин на обнинскую свалку в будний день достигает 140, в выходные цифры снижаются вдвое. Ведь мусор сюда везут не только из Обнинска, но и из соседнего - Боровского района, индустриализация которого не лучшим образом сказывается на количестве отходов.

- Шестьдесят процентов мусора традиционно приходилось на Обнинск и окрестности и сорок процентов - на Боровский район. Но в последнее время наблюдается тенденция к изменению баланса, и доля Боровского района из-за разместившихся там предприятий возрастает, - рассказывает директор МП «Полигон» Дмитрий КОЗАКОВ.

Чужакам попасть на полигон не получится ни под каким предлогом, ведь на въезде установлена «умная система», которая фиксирует номера машин и сразу передает сведения в базу данных. А там уже смотрят, свои это или чужие, благо, при заключении договора на утилизацию компании сразу подают сведения о транспорте, перевозящем мусор.

По словам Дмитрия Козакова, повторение подмосковного сценария в Обнинске исключено. Большинство свалок в нашей стране образовывались стихийно: сначала свозили мусор, а потом, когда его становилось много, территория просто огораживалась и получала громкое название - полигон.

В ТИМАШОВО ПОСТРОИЛИ ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН

В Обнинске все было иначе. «Средмашевский» город проблем с финансированием не испытывал, поэтому Тимашовский полигон изначально строили так, чтобы он отвечал самым строгим требованиям того времени.

- Под телом полигона находится пятиметровая железобетонная чаша с гидроизоляцией. Это предотвращает вредное воздействие мусора на окружающую среду, - объясняет Дмитрий Юрьевич.

Кроме того, существуют газодренажные скважины, не позволяющие вредным веществам скапливаться внутри. Еще десять лет назад возгорание на свалке было привычным явлением. Пожары случались чуть ли не каждое лето. Все это, по словам Козакова, происходило из-за банальной нехватки денег.

Однако с 2010 года все стало иначе. Сам полигон повысил тариф на утилизацию мусора, что позволяет предприятию не экономить, пересыпая отходы землей, город, в свою очередь, купил первый уплотнитель. Отсутствие пожаров с тех пор стало лучшим доказательством, что деньги были потрачены правильно, поэтому прошлым летом в Обнинске приобрели вторую машину.

- Сегодня на соседство с полигоном жалуются в основном московские дачники, которые купили неподалеку участки и требуют закрытия свалки, - рассказывает Козаков.

МУСОР БЕЗ ЗАПАХА БЫТЬ МОЖЕТ!

По словам Дмитрия Юрьевича, защитная зона полигона составляет всего пятьсот метров, именно на этой небольшой территории запрещено строить дома. Поэтому, когда на неприятный запах жалуются жители отдаленных районов Обнинска, специалисты уверяют, что мусор здесь ни при чем. Например, обоняние жителей «Экодолья» часто тревожит не свалка, а силосные ямы.

- На самом полигоне запах, естественно, присутствует, так как физику процессов никто не отменял - говорит Козаков. - Но в перспективе, если построят компрессорную станцию, газ можно будет откачивать и потом сжигать. Еще один вариант - это установка специальных улавливающих фильтров на газо-дренажную систему, - поясняет Дмитрий Юрьевич.

Благо, новаторские подходы для Обнинска не редкость. Так, семь лет назад МП «Полигон» пополнилось сортировочным цехом. С одной стороны, это позволило уменьшить количество отходов и продлить жизнь Тимашовской свалке, а с другой стороны - пластик, который так плохо разлагается, не попадает в общую кучу.

И все-таки, несмотря на хозяйский подход, Тимашовский полигон к концу этого года может исчерпать свои ресурсы. Поэтому специалистам опять пришлось ломать головы и придумывать новые схемы.

- Было принято решение рядом обустроить комплекс по механико-биологической переработке отходов. Появится участок компостирования, где органическая составляющая мусора будет превращена в компост. Для этого придется модернизировать сортировочную станцию и воплотить еще ряд технологических решений, - поясняет Козаков.

Это позволит на несколько лет забыть о проблеме утилизации обнинского мусора. Причем время напрямую зависит от способа сбора отходов. Если схема останется прежней, то можно рассчитывать на шесть лет спокойного существования. А если городу все-таки удастся претворить в жизнь раздельный сбор мусора, то полигон будет спокойно функционировать и десять лет.

Евгения НИКИТИНА

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