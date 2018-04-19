Наукоградовские чиновники погрязли в бюрократии?

На этой неделе в Горсобрании прошли комитеты. Так, например, депутаты, представляющие социальную сферу, рассмотрели целых семь вопросов. Причем, надо отдать должное, избранники народа ни к одной теме не подошли формально, в отличие от чиновников, которые старались поразить собравшихся обилием мероприятий и проектов.



БЕЗ БУМАЖКИ...

Одним из первых перед депутатами отчитался начальник отдела по взаимодействию с государственными и общественными организациями Сергей РЕБРОВ. Без малого тридцать один миллион рублей из бюджета города был выделен в прошлом году на обеспечение безопасности и защиту населения. Есть в этой программе и такой раздел, как профилактика правонарушений, в том числе наркомании. На эти цели деньги идут небольшие, но все-таки они выделяются. Однако зачастую общественникам приходится оставаться один на один с проблемой.

Только ленивый не говорил о надписях с телефонами, где можно приобрести «соль», которые появляются на фасадах домов с завидной регулярностью. Причем закрашивать эти художества приходится неравнодушным горожанам.

- И вот люди вынуждены покупать краску за свои деньги, а потом обращаются к депутатам с вопросом: «Неужели так сложно найти денег в бюджете на эту краску?» - поинтересовался Владимир СВЕТЛАКОВ.

Однако решить такой банальный вопрос в администрации, как оказалось, невозможно.

- Существует конкурс, куда можно представить свой проект, например, с названием «Антинаркомания» по закраске той же. Под этот проект будут выделены деньги, - пообещал Ребров.

Избранники народа скептически заметили, что все это время надпись будет мозолить глаза горожанам. Однако чиновники оставались на своей волне и рассказывали, какую помощь они оказывают по подготовке проектов.

ВСЕ НА СЪЕЗД!

Следующим речь держал начальник отдела по делам молодежи Дмитрий КАЗАКОВ, который рассказывал о подготовке к 100-летию комсомола.

- Нами уже выпущено постановление, собран оргкомитет и подготовлен план работы на 2018 год, - начал свой спич Казаков. - Основная цель - это преемственность и передача опыта от старшего поколения младшему поколению.

Надо отдать должное, что Казакову в этой ситуации пришлось нелегко, ведь о том, что такое комсомол, он может знать разве что по рассказам мамы. Вероятно, Дмитрий Александрович даже не догадывается, что из советского прошлого он взял самое худшее - совещания и собрания. Апофеозом же действия станет конференция, которая пройдет 26 октября. Чем могут привлечь нынешнюю молодежь эти мероприятия, остается загадкой.

Депутаты постарались вернуть начальника отдела по делам молодежи с небес на землю, ведь праздник проводится не ради праздника, а ради того, чтобы встряхнуть современных мальчишек и девчонок и призвать их к активным действиям. А для этого неплохо было бы понимать, какие активисты есть сейчас. Но Казаков не унимался:

- Организация - правопреемник комсомола - это Российский союз молодежи, которая активно действует в Обнинске, есть первичные группы в школах.

Но когда Дмитрия Александровича попросили конкретизировать, в каких школах работают первичные организации РСО, то оказалось, что действуют они всего в трех учебных заведениях города. Как говорится, негусто.

ОБНИНСКУ НУЖЕН ЕЩЕ ОДИН ПАРЛАМЕНТ?

На смену Казакову пришла экс-комсомолка Татьяна БАТАЛОВА, заметив, что когда в Обнинске праздновали 90-летие этой структуры, постановили создать молодежный орган городского самоуправления. Через десять лет оказалось, что в решении этого вопроса и конь не валялся. А на носу очередной юбилей.

- Хочу отметить, коллеги, что работа с молодежью ведется на всех уровнях власти, - подчеркнула Татьяна Валентиновна.- В Государственной Думе существует и работает молодежный парламент, на уровне региона при Законодательном Собрании - тоже. В большинстве городов и районов Калужской области созданы молодежные советы, в Обнинске такого органа нет.

Депутаты усомнились в целесообразности этой инициативы. С одной стороны, молодежи, конечно, не просто донести свои идеи до обнинских депутатов, а с другой стороны, если молодежный парламент будет базироваться в стенах ОМЦ, то может стать еще одной структурой, существующей ради галочки.

Ведь ребята, посещающие центр, с избранниками народа находятся, можно сказать, «на короткой ноге». Руководит ОМЦ Татьяна Баталова, которая является депутатом Законодательного Собрания региона. Или молодежный парламент нужен, чтобы пополнить список заслуг директора, когда придет время отчитываться о проделанной работе?

Евгения НИКИТИНА

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