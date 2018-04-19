Рожденный «в рубашке»

От гибели на войне студента военно-морской медицинской академии неоднократно спасал счастливый случай.

Продолжая цикл статей, посвященных людям, чья судьба так или иначе была связана с Великой Отечественной войной, хотим рассказать о человеке, которому несколько раз буквально чудом удалось избежать смерти. Борису АСТАПОВУ в августе исполнится 96 лет, на защиту своей Родины он встал, будучи еще студентом. На протяжении нескольких лет от смерти его отделяли какие-то считаные шаги и минуты. Судьба берегла его, будто зная, что он должен принести еще много пользы людям.

«Я СЛУЧАЙНО ВЫЖИЛ НА ВОЙНЕ»

Каждый год, 9 мая, звуки победного марша раздаются прямо под окнами Бориса Михайловича. Так уж случилось, что много лет назад Астапов поселился в доме, расположенном прямо на улице Жукова, рядом с Вечным огнем - там, где память о погибших воинах жива постоянно....

И мало кто знает, что рядом с тем самым мемориалом живет человек, который не понаслышке знает, что такое смерть, голод и леденящий душу страх.

Когда по территории Советского Союза зашагали первые фашистские сапоги, Борис Астапов заканчивал первый курс Ленинградской военно-морской медицинской академии. Однако сразу после экзаменов молодого студента, так же как и его сокурсников, отправили в Ораниенбаум - туда, где должен был пролегать путь немецкого воздушного десанта. Ни разу не нюхавшие пороху молодые студенты, в чьих рядах был и Астапов, заняли свою позицию и уже готовились к встрече с фашистом. Однако в последний момент враг сменил направление и встретился в бою с другими бойцами из школы подводного плавания - такими же неопытными и молодыми мальчишками, которые с огромными потерями проиграли бой немецким захватчикам. Пожалуй, это был первый случай, когда смерть обошла молодого Астапова стороной. Дальше с теми же наступающими фашистами вступили в бой другие юнцы - курсанты Военного училища, которые оказались более опытными, а потому сумели положить противника на лопатки.

Шло время. И в сентябре 1941-го по приказу Комитета обороны будущих врачей, в числе которых числился и Борис Астапов, отозвали с передовой и отправили в Ленинград. Там для молодых и еще малоопытных медиков началась первая практика. Борис Михайлович, как и остальные, помогал лечить раненых, дежурил на крышах и становился свидетелем ежедневных мучительных людских страданий.

Спустя некоторое время студентов вывезли из Ленинграда для продолжения образования.

- Помню, как однажды мы вышли из одного здания, а в него через несколько секунд влетел снаряд. Для меня этот день стал вторым счастливым подарком судьбы, - вспоминает Астапов. - А вскоре был еще один, когда мы двигались через замерзшее Ладожское озеро. Я выбился из сил, отстал. Увидел убитую лошадь и устроил себе так называемый привал. Я уже начал замерзать и засыпать. И заснул бы навсегда, если бы меня не растормошил мой однокурсник...

ВРАЧ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Потом был еще один случай: группа, в которой находился Борис Михайлович, опоздала на баржу, и ее заняли другие солдаты, которые спустя некоторое время попали под бомбежку.

Далее Астапов все-таки продолжил обучение по ускоренной программе в Кирове, но потом снова оказался в Ленинграде, где и встретил День Победы. Правда, на этом война для Бориса Михайловича, а вместе с ней и бесценные подарки не закончились. Астапова перебросили на Дальневосточный фронт, где он провел три года, а после капитуляции Японии уничтожал подводные мины.

- Однажды я, будучи дивизионным врачом, двигался на тральщике под №10. В самую последнюю минуту я перешел на 11-й, а следом подорвался «десятый». Я же говорю, что чудом выжил несколько раз, - комментирует Борис Михайлович.

За все время военных действий Астапов много раз видел, как умирают люди, а сам, будто одетый в ту самую счастливую рубашку, ходил в миллиметрах от погибели. Наверное, именно поэтому Борис Михайлович научился ценить и любить жизнь.

После демобилизации Астапов вернулся в Ленинград, где началась его успешная карьера врача-рентгенолога. Он защитил кандидатскую диссертацию, преподавал в Медицинской академии, а после оказался в Обнинске. Так первый наукоград приобрел настоящего профессионала, врача от Бога. Здесь Борис Михайлович защитил докторскую, а после полностью посвятил себя Институту медицинской радиологии, где проработал 27 лет.

Борис Астапов имеет множество наград. В его драгоценной копилке - Орден Отечественной войны и еще 27 медалей, в том числе «За оборону Ленинграда» и «За безупречную службу». А каждый год, в канун своего главного праздника - Дня Победы -Борис Михайлович получает поздравление от имени Президента. Но главным подарком для него по-прежнему является тот парад, который собирает под его окнами, у Вечного огня, сотни людей - несколько поколений, ради которых он шагал по фронтам под прикрытием счастливого случая.

Дарья ГУМЕРОВА

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