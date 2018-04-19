Сходил на выборы? Добро пожаловать в суд!

Горожане без восторга отнеслись к возможности стать присяжными заседателями.

Кто не видел, как вершится правосудие в американских фильмах? В зале заседает судья в парике и мантии, однако вердикт выносят присяжные заседатели - обычные люди, которые просто по-человечески оценивают, виновен или нет подсудимый. Сложно представить, но эта красивая сказка может воплотиться в жизнь, в том числе и в Обнинске. В начале 2018-го года многие горожане получили «письма счастья», где сообщалось, что их имена вошли в список кандидатов присяжных заседателей. Вот только радоваться этому или нет, люди пока не знают.

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ

Впервые суд присяжных появился в нашей стране еще при Екатерине Второй, а возрождение этой структуры в СССР произошло в восьмидесятых годах прошлого века. В 2016 году президент России Владимир ПУТИН предложил распространить суд присяжных до уровня районных судов. Теперь по ходатайству обвиняемого его дело может рассматриваться присяжными и судом первой инстанции, в нашем случае - городским.

С участием присяжных заседателей рассматриваются самые серьезные преступления - бандитизм, похищение человека, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или суда, геноцид, организация преступного сообщества и другие.

Причем, в этом случае правосудие идет навстречу подсудимому. Если половина из 12 присяжных заседателей посчитают, что правоохранительные органы не смогли доказать вину человека, его оправдают. При этом, если коллегия присяжных заседателей посчитает, что подсудимого надо оправдать, судья не может не согласиться с этим. А вот если присяжные решат наоборот, а судья посчитает человека невиновным, он распускает коллегию, и дело идет на новое рассмотрение.

ОТБОР БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА

В 2004 году был принят Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации». С этого момента органы исполнительной и судебной власти вплотную занялись вопросом о присяжных заседателях. Судебные структуры оценивают количественный состав участников, исходя из которого формируются списки кандидатов.

- Происходит это путем случайной выборки, при помощи государственной автоматизированной системы «Выборы», - поясняет исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Обнинска Алексей ЛАЗАРЕНКО.

Фактически любой человек, хоть раз участвующий в выборах, может попасть в этот список. При этом «умная» система сразу отсекает тех, кто по закону не может быть кандидатами в присяжные заседатели. Первое - это возрастной ценз. Оценивать виновность или невиновность других вправе лишь граждане, достигшие 25 лет. Есть и другие ограничения.

- Не допускаются люди, имеющие непогашенную или неснятую судимость, которые признаны судом недееспособными или, например, состоят на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, - рассказывает Алексей Михайлович.

СОМНИТЕЛЬНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ

2875 жителей Обнинска включены в этом году в списки кандидатов в присяжные, о чем их письменно уведомила администрация. Накануне такое «письмо счастья» пришло на имя мужа жительницы первого наукограда Пелагеи Н. Сообщение о том, что супруг стал кандидатом в присяжные заседатели, ничуть не обрадовало семью. И дело даже не в том, что молодые люди боятся расправы от осужденных преступников, а в том, что такая общественная нагрузка существенно осложняет жизнь юноши.

- Он работает на частном предприятии, рано утром уходит и поздно возвращается. Понятно, что его должны отпускать на судебные заседания, так как это уважительная причина, но скажите мне, кому нужен сотрудник, которого постоянно нет на работе? Его попросту уволят по формальной причине, вот и все, - уверена жена.

Поэтому теперь семья штудирует законы, чтобы понять, как можно отказаться от внезапно свалившегося на голову счастья.

По словам Алексея Лазаренко, участие в системе правосудия является гражданским долгом. Однако горожанам не стоит паниковать: включение в список присяжных еще не означает, что человеку каждый день придется участвовать в судебных процессах.

- К тому же когда человека включат в список присяжных, он всегда может отказаться от участия в процессе, обратившись с письменным ходатайством к судье, - объясняет Лазаренко.

Причиной для этого могут стать религиозные убеждения, наличие несовершеннолетнего ребенка или командировка на работе. К тому же те, кто попал в список возможных присяжных заседателей, могут вообще и не примерить на себя эту роль, так как подобная практика в нашей стране пока развита слабо.

Евгения НИКИТИНА

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