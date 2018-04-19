На каждом шагу

Обнинск утопает в фекалиях животных, а штрафовать нарушителей некому.

В городе наступила теплая погода, и после растаявшего снега обнажился не только зимний мусор, но и многочисленные собачьи экскременты. Эта проблема буквально терзает жителей наукограда уже очень и очень давно, но решить ее не удалось пока никому. Сразу отметим, что животных мы и сами любим. Но считаем, что любить и заводить их мало. Нужно еще ответственно относиться к своим питомцам и с уважением - к своим соседям.

УТОПАЯ В ЭКСКРЕМЕНТАХ

На днях к нам обратилась жительница дома №17 по улице Гагарина Татьяна КОЗЛОВА. Женщина рассказала, что двор, в котором она живет, буквально утопает в фекалиях собак.

- Мы тонем в этом дерьме, - на эмоциях говорила Татьяна Георгиевна.

А присланные ею в редакцию фотографии красноречиво подтверждали эту мысль. Тротуар рядом с жилым домом был устлан экскрементами так, что пройти по нему было невозможно.

В итоге жители этого дома обратились в свою управляющую компанию ЗАО «Быт-Сервис», и та прислала на уборку дворников. Правда, как рассказывают жители, все же предупредила их, что делать это не обязана.

- Сейчас у нас относительно чисто. По сравнению с тем ужасом, который имел место до уборки. Но владельцы собак продолжают их выгуливать, и фекалии уже вновь начали появляться, - констатировала Татьяна Козлова.

Жители данного дома рассказали, что в управляющей компании возмущаются по поводу поведения собаководов и уверяют, что не обязаны ходить за ними по пятам и убирать. И, в общем-то, они правы. Коммунальщиков здесь тоже можно понять. Кто-то же должен за всем этим следить: контролировать и пресекать бездействие и равнодушие хозяев животных. Но кто? Вот в чем вопрос.

ЗАКОН ЕСТЬ, А ОТВЕТСТВЕННЫХ НАЙТИ НЕВОЗМОЖНО

Мы попытались это выяснить. И вот какой выявили казус. У нас в городе существуют Правила благоустройства, в которых прописано, как должны вести себя собаководы и какое наказание их ждет в случае, если они нарушают эти самые Правила. Но, как мы убедились, пока ни один человек за безответственное выгуливание домашних животных наказан не был. Более того, в процессе разбирательства данной проблемы стало понятно, что городские службы стараются переложить ответственность друг на друга.

В частности, начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА дала нам подробные разъяснения, что должны и что не должны делать собаководы. Им можно выгуливать своих питомцев на специальных площадках, в лесных массивах, но ни в коем случае не на газонах, детских площадках и уж тем более - на придомовых территориях. Нарушителей ждет сначала предупреждение, а затем уже и штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

При этом даже в специально отведенных для выгула местах оставлять фекалии тоже нельзя. Хозяева животных обязаны носить с собой на прогулку специальный совочек и пакетик для того, чтобы тут же убирать за своими четвероногими друзьями. Как говорится, любишь питомца, так и подтверждай свои чувства на деле: не брезгуй убирать за ним.

Однако сказать, сколько владельцев собак было оштрафовано за этот год, Анна Валерьевна не смогла и перенаправила нас в управление административно-технического контроля Калужской области по городу Обнинску. Но и там нам такую информацию не дали, сославшись на то, что этим вопросом должна заниматься мэрия.

- Мы можем дать вам информацию по проверкам несанкционированных свалок и контейнерных площадок, а по поводу выгула собак, к сожалению, нет. Мы этим не занимаемся, - сказал главный специалист вышеназванного ведомства Алексей БРЫНЦЕВ. - Обращения от жителей по этой проблеме к нам приходят, но мы их отправляем в городскую администрацию.

В итоге и Правила благоустройства есть, и штрафы предусмотрены, а толку никакого. Какая польза от документа, если на практике его никто не применяет?! Поэтому стоит ли удивляться тому, что безответственные хозяева так себя ведут.

ЗООЗАЩИТНИКИ СОЛИДАРНЫ С ЭКОЛОГАМИ

Следует заметить, что и зоозащитники Обнинска выступают против загаживания городских дворов и улиц. Люди, отстаивающие права животных, прекрасно понимают, что всю ответственность за происходящее должны нести хозяева. В частности, Наталья КИРИЛЛОВА - куратор в нашем городе движения «Закон нужен сейчас», которое направлено на скорейшее принятие федерального закона «Об ответственном обращении с животными», считает именно так. Как она рассказала, существует ведь и такой простой способ борьбы с экскрементами, как одноразовые биоразлагаемые пакетики, которые сейчас продаются во всех зоомагазинах. И, надо заметить, недорого. Но с помощью такого незамысловатого приспособления можно оставлять после прогулки с четвероногими друзьями чистый ландшафт.

Обращаясь через нашу газету к владельцам собак, Наталья Кириллова попросила их сохранять газоны в чистоте.

- Не навлекайте негатив от граждан к собакам, зоозащите и к себе. Ведь так просто захватить на прогулку пакетик и убрать в него после прогулки твердые отходы жизнедеятельности. Пусть наш город будет красивым, а люди лояльно относятся к собаководам и их питомцам! Выгуливая собак на детских площадках, не убирая за ними, вы делаете хуже и зоозащитникам, и собакам, в том числе и бездомным. Подумайте! -

призвала Наталья.

А мы, тем временем, в очередной раз прогуливаясь по городу, заметили на газоне возле щитка с надписью «Выгуливать собак запрещено» все те же фекалии. Пиши нашим людям или не пиши - все одно: сделают по-своему.

Инна ЕМЕЛИНА

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