На волоске от смерти

Обнинские льготники опять не могут получить лекарства, теперь из-за сбоя в компьютерной программе.

Наша газета уже неоднократно поднимала проблему обеспечения льготных категорий граждан бесплатными лекарствами. И каждый раз мы с надеждой думаем, что вот эта статья на данную тему будет последней. Но должны же в Минздраве области, наконец, прислушаться к мольбам несчастных пациентов и посочувствовать им. Однако по прошествии времени ситуация повторяется. Меняются лишь названия медикаментов.

ХОТИТЕ - ЖДИТЕ, ХОТИТЕ - УМИРАЙТЕ

Вот и на этой неделе в редакцию обратилась очередная пожилая федеральная льготница. Назовем ее Верой Павловной. Женщина пожаловалась, что целый месяц не может получить необходимый ей разжижающий кровь препарат «Зилт». В итоге она пропустила его прием и вот сейчас уже подала в аптеку рецепт на следующий месяц.

- Целый месяц мне в аптеке говорили, что это лекарство пока закупают, а теперь, после того, как пропал рецепт, они вообще замолчали, - чуть не плакала в трубку пожилая женщина. - А ведь если больной, у которого такие проблемы, как у меня, не будет принимать этот препарат, он может запросто умереть от тромбов. Я не понимаю, почему пациенты должны ежемесячно бегать за такими важными для них лекарствами? Неужели нельзя выдавать их, например, сразу за три месяца?

Также Вера Павловна рассказала нам, что дней 15 она не могла получить и противодиабетический препарат. В этом случае, правда, все-таки дождалась.

ПРЕПАРАТ УЖЕ НА СКЛАДЕ, НО ВСЕ ЕЩЕ НЕ ДОЕХАЛ ДО ОБНИНСКА

- Вы поймите, мы - всего лишь пункт раздачи лекарств, мы не занимаемся их закупкой. И если на складе какого-то препарата нет, то это не наша вина. Потому что закупает льготные лекарства Министерство здравоохранения области, - в очередной раз пояснила нам заместитель директора филиала ГП «Калугафармация» Татьяна ЛАРИНА.

При этом Татьяна Владимировна не стала отрицать самого факта отсутствия необходимых лекарств в аптеке.

- Да, возможно, бывают у нас такие моменты. Это же контрактная система закупок. Объявляются торги, - сказала замдиректора с намеком на то, что в таком сложном процессе могут возникнуть и всякого рода препятствия.

- Но ведь речь идет о людях, которым эти препараты жизненно необходимы, - пытались возразить мы.

- Я прекрасно понимаю, но и вы нас поймите. Мы закупками не занимаемся, у нас только пункт раздачи, - повторила Татьяна Ларина. - Эти проблемы возникают периодически, но мы стараемся их решить по мере наших сил и возможностей.

Судя по тому, что людям приходится ждать свои медикаменты месяцами, возможности эти весьма и весьма ограничены.

Поистине изумили нас в Министерстве здравоохранения Калужской области. Ведущий специалист отдела организации лекарственного обеспечения Управления лицензирования и лекарственного обеспечения Минздрава региона Светлана ГРИШИНА объяснила волокиту с получением препарата «Зилт» банальным техническим сбоем в программе.

- Из-за этого не могли накладные оформить. Но препарат уже лежит на складе, - оптимистично поведала нам Светлана Владимировна.

У нас в связи с этим возникла парочка вопросов: а как объяснить больному организму, чтобы он подождал, пока этот препарат со склада привезут в аптеку? Как заставить кровь разжижаться самостоятельно, убеждая пациента, что лекарство уже совсем близко? Без Коперфильда здесь явно не обойтись.

Инна ЕМЕЛИНА

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